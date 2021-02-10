Транспорт
Рая Хачатрян

Предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies заморозило проект создания беспилотных автомобилей Статьи редакции

Причиной называют отсутствие в России и в других странах законов, регулирующих движение такого транспорта.

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О заморозке проекта рассказал «Ведомостям» представитель Cognitive Pilot — совместного предприятия «Сбера» и Cognitive Technologies.

Главной проблемой представитель называет отсутствие законов, регулирующих движение беспилотных транспортных средств. Также не до конца ясны бизнес-модели отрасли, добавляет он. В частности, стоимость машины значительно выше из-за системы для автономности — она стоит около 800 тысяч рублей, что сопоставимо с недорогой иномаркой.

Но в Cognitive Pilot полностью не откажутся от проектов, связанных с беспилотными автомобилями. Исследования и разработки в этой области продолжаются, уверяет представитель.

Сооснователь и гендиректор компании Ольга Ускова заявила изданию, что компания сфокусируется на создании беспилотных систем управления сельхозтехникой, умных систем активной безопасности рельсового транспорта и радаров для беспилотного транспорта.

В «Яндексе», также разрабатывающем беспилотные автомобили, согласны с необходимостью законодательного регулирования отрасли. «В большинстве стран мира регулирование для коммерческих запусков пока только разрабатывается. В будущем беспилотные автомобили станут внедряться в первую очередь в тех регионах, где для этого уже будет создана полноценная регуляторная база», – утверждает его представитель.

Испытания высокоавтоматизированных транспортных средств сегодня проводятся в качестве эксперимента на дорогах 13 российских регионов, сообщили изданию в пресс-службе Минтранса. В ведомстве заявили, что совместно с другими органами власти внесли в правительство меры по созданию нормативной и технической базы для эксплуатации беспилотников.

#новость #сбер #яндекс

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