Предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies заморозило проект создания беспилотных автомобилей Статьи редакции
Причиной называют отсутствие в России и в других странах законов, регулирующих движение такого транспорта.
О заморозке проекта рассказал «Ведомостям» представитель Cognitive Pilot — совместного предприятия «Сбера» и Cognitive Technologies.
Главной проблемой представитель называет отсутствие законов, регулирующих движение беспилотных транспортных средств. Также не до конца ясны бизнес-модели отрасли, добавляет он. В частности, стоимость машины значительно выше из-за системы для автономности — она стоит около 800 тысяч рублей, что сопоставимо с недорогой иномаркой.
Но в Cognitive Pilot полностью не откажутся от проектов, связанных с беспилотными автомобилями. Исследования и разработки в этой области продолжаются, уверяет представитель.
Сооснователь и гендиректор компании Ольга Ускова заявила изданию, что компания сфокусируется на создании беспилотных систем управления сельхозтехникой, умных систем активной безопасности рельсового транспорта и радаров для беспилотного транспорта.
В «Яндексе», также разрабатывающем беспилотные автомобили, согласны с необходимостью законодательного регулирования отрасли. «В большинстве стран мира регулирование для коммерческих запусков пока только разрабатывается. В будущем беспилотные автомобили станут внедряться в первую очередь в тех регионах, где для этого уже будет создана полноценная регуляторная база», – утверждает его представитель.
Испытания высокоавтоматизированных транспортных средств сегодня проводятся в качестве эксперимента на дорогах 13 российских регионов, сообщили изданию в пресс-службе Минтранса. В ведомстве заявили, что совместно с другими органами власти внесли в правительство меры по созданию нормативной и технической базы для эксплуатации беспилотников.
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