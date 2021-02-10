Hyundai показала концепт автономного робота-доставщика Tiger X-1 Статьи редакции
Может ездить, а может ходить.
Для передвижения по дорогам Tiger X-1 использует четыре колеса, однако при столкновении с высоким препятствием робот активирует встроенные в корпус «ноги» и переходит на шаги.
Конструкция Tiger позволяет передвигаться с одинаковой скоростью как вперед, так и назад. Включая двигатели на колёсах, в роботе установлено 28 моторов, а также 28 сенсоров для позиционирования.
Разработчики предполагают, что робот будет востребован в сфере доставки продуктов и лекарств по бездорожью и труднодоступных местах.
Концепт разработан студией New Horizons Studio, входящей в состав концерна, вместе с компаниями Autodesk и Sundberg-Ferar.
Слушаем комментарии про то, что у нас он все равно не пройдет.
Потому что:
Коммунальные службы «вставьте название региона» были не готовы к погодной аномалии.
Ну так можно просто лопасти добавить, типо ещё и дрон))
Так это ж собака бостон дайнемикс, который они купили недавно, только слегка преображенный под доставщика
Прочитал в пуше "робота-ростовщика" и сразу же ткнул на него, а тут всего-лишь доставщик 😸
Когда в таких релизах нет четкого видео с основной рекламируемой функцией, сразу ясно, что это просто картонный муляж :)
Старинный Данила
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