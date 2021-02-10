Транспорт
Филипп Концаренко

Hyundai показала концепт автономного робота-доставщика Tiger X-1 Статьи редакции

Может ездить, а может ходить.

20 20 комментариев
1569 просмотров

Для передвижения по дорогам Tiger X-1 использует четыре колеса, однако при столкновении с высоким препятствием робот активирует встроенные в корпус «ноги» и переходит на шаги.

Конструкция Tiger позволяет передвигаться с одинаковой скоростью как вперед, так и назад. Включая двигатели на колёсах, в роботе установлено 28 моторов, а также 28 сенсоров для позиционирования.

Разработчики предполагают, что робот будет востребован в сфере доставки продуктов и лекарств по бездорожью и труднодоступных местах.

Концепт разработан студией New Horizons Studio, входящей в состав концерна, вместе с компаниями Autodesk и Sundberg-Ferar.

#роботы #доставка #hyundai #новость

20 20 комментариев
9
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Старинный Данила

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Apple:

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Kirill Kemenev

9

В следующей части Death Stranding мы не увидим людей😂

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Александр Кучеряев

6

Слушаем комментарии про то, что у нас он все равно не пройдет.

Ответить

Азат Салихов

Александр
6

Потому что:

Коммунальные службы «вставьте название региона» были не готовы к погодной аномалии.

Ответить

Итальянский чувак

Александр
0

Вы меня вдохновили! См. в соседней ветке)

Ответить

Итальянский чувак

4

В Краснодар лучше его не пускать работать, не хватает скилла амфибии.
З.Ы. фотки вчерашние оригинальные

Ответить

Александр Кучеряев

Итальянский
2

Ну так можно просто лопасти добавить, типо ещё и дрон))

Ответить

Итальянский чувак

Александр
3

Тогда его в Геленджик не пустят(

Ответить

Александр

Итальян…
0

Добежит

Ответить

Zloi Dima

4

Надо оружие встроить для свмозащиты

Ответить

Sergey L.

4

Так это ж собака бостон дайнемикс, который они купили недавно, только слегка преображенный под доставщика

Ответить

Andrey Kulakov

1

Прочитал в пуше "робота-ростовщика" и сразу же ткнул на него, а тут всего-лишь доставщик 😸

Ответить

alex twit

Andrey
1

Робот-ростовщик Олег

Ответить

Алексей Кравцов

1

Пссс, эпл...

Ответить

Михаил Б

1

Будущее корейской лунной программы

Ответить

Константин Нелюбин

–1

Когда в таких релизах нет четкого видео с основной рекламируемой функцией, сразу ясно, что это просто картонный муляж :)

Ответить

Старинный Данила

Константин
1

Ты действительно хочешь видео?

Ты хорошо подумал?

Ты пристегнулся?

Ответить

greg chudnoff

Старинный
2

Рогозин в костюме робота? ))

Ответить

greg chudnoff

0

Где-то тихо плачет курьер Яндекс Еды...

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Denis Kolodin

0

Ещё лет десять и будем откапывать таких из под снега возле каждого дома!

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