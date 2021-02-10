Транспорт
Рая Хачатрян

Беспилотные машины Apple за год проехали в два раза больше миль на тестах в Калифорнии, но пока отстают от конкурентов Статьи редакции

Такими темпами компания не сможет выпустить собственный автомобиль в течение пяти лет, отмечает Bloomberg.

  • Согласно отчёту, поданному в Департамент транспортных средств Калифорнии, автомобили с технологией Apple в 2020 году проехали 18 805 миль (около 30 тысяч км) по сравнению с 7544 милями (около 12 тысяч км) в 2019 году, пишет Bloomberg. Показатели компании отстают от данных 2018 года: тогда они проехали 80 тысяч миль (около 128 тысяч км).

  • Количество отключений системы (ситуаций, когда управление брал на себя водитель) достигло 130 по сравнению с 64 годом ранее. Но система держалась дольше, чем в 2019 году: она отключалась каждые 145 миль (233 км) по сравнению с каждыми 118 милями (189 км), пишет Bloomberg.
  • В декабре 2020 года агентство Reuters рассказало о плане Apple начать производство собственного электромобиля в 2024 году с помощью автопроизводителя-партнёра. По информации Bloomberg, партнёрами должны были стать Kia и Hyundai, но компании приостановили переговоры.
  • Apple, скорее всего, не будет выпускать автомобиль в течение как минимум пяти лет, пишет Bloomberg. Хотя показатели действительно улучшились, они все еще значительно отстают от конкурентов, отмечает издание.

  • Например, принадлежащий General Motors стартап Cruise сообщил о 27 отключениях системы, хотя проехал 770 тысяч миль (более 1,2 млн км). Это значит, что водителю приходилось взять управление каждые 28 520 миль (более 45 тысяч км).

  • Компания Waymo, принадлежащая Alphabet, заявила, что ее автомобили совокупно проехали 628 839 миль (более 1 млн км) в 2020 году. Компания заявила, что у нее было 21 отключение, или примерно по одному на каждые 30 тысяч миль (почти 48 тысяч км).

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Компания работает над электромобилем уже несколько лет и может перейти в активную стадию…
vc.ru

#новость #apple #applecar

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Журавка

18

Калифорния конечно хорошо, а можно Тобольск - Салехард?

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Вася Пражкин

Журавка
23

Умный автопилот в Салехард не повезёт, извините.

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Andreas Lapueros

Вася
0

Да и в Тобольск вряд ли )

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Итальянский чувак

4

В сфере беспилотников все шансы стрельнуть есть у Яндекса, бабла хватило бы. Всё-таки научить тачку ездить по Москве с её адком, это не то же самое что научить машину ездить по Калифорнии.

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Павел Евграфович

Итальянский
16

Есть мнение, что наилучшим кейсом применения недорогих беспилотных машин был бы каршеринг, который может сам подъехать к вам на точку заказа. Это решает сразу несколько проблем – нет юридической ответственности за пассажиров, нет страха за поездку с роботом, можно ехать сравнительно медленно, и при этом каршеринги будут непрерывно в движении, сразу перемещаться на заказ, а не скапливаться без толку на пустырях и парковках в центре, смогут сами уехать на заправку, на СТО при небольших дефектах. Как по мне, это направление было бы куда более эффективным и реалистичным, чем полноценный автопилот с живыми пассажирами. 

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Alexey Glazachev

Павел
0

Шикарная идея

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Влад Остров

Alexey
0

ага, поддерживаю. 

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Лев Троссман

Павел
0

Вы имеете в виду использование способностей автопилота вне заказов? Мне кажется, риски аварий таких автомобилей не возьмет ни одна страховая, а убытки даже от незначительных аварий их перекроют рентабельность. Иными словами, станет ли оператор каршеринга доверять в аренду такой автомобиль n количеству сторонних лиц с неустановленными навыками и культурой управления авто? Если Ваша позиция представлена где-то еще, не могли бы Вы предоставить референс на более подробную аргументацию?

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Алексей Дымов

Лев
0

Станет ли Яндекс каршеринг доверять Яндексу автопилоту? Есть шанс, что договорятся

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Лев Троссман

Алексей
0

Станет ли Яндекс каршеринг доверять авто с Яндекс автопилотом Яндекс шамаичу? Вот так скорее.

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Антон Штадлер

Итальянский
1

В чем разница?
Если машина видит через лидары (КЗ) окружающую обстановку на 360 градусов и анализирует ее, то без разницы где ее тестируют. Хоть на Северном Полюсе или в Гималаях.

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Итальянский чувак

Антон
2

Разница в вероятности возникновения нештатной ситуации. Нам, конечно, далеко до Индии или любой африканской страны, но в целом движение по Москве — одна большая нештатная ситуация.

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Антон Штадлер

Итальян…
0

Ещё раз: вы представляете как работает КЗ ТС? Оно анализирует то, что попадает на камеру и в зону лидаров. Оно не способно читать мысли идиотов. Поэтому нет никакой разницы, где тестировать системы, если эти системы действительно не скам, то они анализируют все, что видят. А если скам, то они бесполезны и на полигоне. Вот ребята из Aptiv подробно рассказывают как это работает
https://youtu.be/p5AtrKqQ3Fw

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Daniel W

Антон
1

Лидары вообще становятся бесполезными при тумане, песчаных бурях или метелях, а также сходят с ума при появлении зеркальных и чёрных светопоглащающих поверхностей.

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Антон Штадлер

Daniel
0

Яндекс, Aptiv, Waymo используют их в качестве ядра своих автономных систем. Но да, у Илона и других они вызывают вопросы. Однако, никто не использует только лидары. Всегда система является комплексной

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Павел Евграфович

Daniel
0

Тут проблема в цене ошибки. Например, автономный автопилот для поездов или самолётов сделать на порядок проще, чем для автомобиля, но регуляторы хорошо понимают, что цена ошибки слишком высока. В ситуации водителя, всегда виноват конкретный водитель. В ситуации робота, виновата будет вся система, с приостановкой работы и расследованием после каждой катастрофы. В математике есть такая штука, как у теория хаоса. Суть в том, что вы не можете надёжно предсказать поведение многофакторной системы уровня погоды, поскольку сразу же начнут проявлятся мелкие, незначительные на первый взгляд факторы – упавший на датчик помет птицы, занесённая снегом разметка, дебил, который сделал рекламный щит в форме автомобиля, велосипед на заднем креплении, таджик, который поставил конус ремонта дороги на метр левей. А когда вы обучаете систему на все эти факторы, начнут проявляться их сочетания. ИИ ошибается постоянно, даже в крутых корпорациях: ошибочные блокировки пользователей, ошибочная идентификация картинок, ошибочная блокировка счетов, ошибочное срабатывания камер наблюдения. А мы решили, что система статистически достаточно надёжна, чтобы начать не убивать людей на дорогах. Я сильно подозреваю, что, даже если система выйдет на коммерческую эксплуатацию, её ждёт фиаско, когда пойдут первые трупы. Это человеческая психология, никто не захочет играть в русскую рулетку, в которой ваша жизнь гарантируется парнями из Яндекса лишь статистически. 

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Евгений Дроздов

Итальянский
0

Тут вопрос в том, что Яндекс сможет ездить а Америке, а вот их (Американские) машины по России - это вопрос. Интересно как Теслы по Москве в авиопилоте ездят.

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Никита Крупицкас

2

Зная подход Apple влетать в хайп и аморфно поддерживать продукт позже (те же Apple Maps), надежды не очень много.

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Tim Adahovskiy

0

Интересно, сколько Яндекс накатал уже

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Павел Евграфович

Tim
0

Много, но в идеальных условиях в своём кампусе в Татарстане. А дьявол всегда в деталях. Москва не Иннополис. 

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Daniel W

0

она отключалась каждые 145 миль (233 км) по сравнению с каждыми 118 милями (189 км), пишет Bloomberg

Тут бета-тестеры Теслы говорят, что, disengagement rate у текущей итерации их автопилота равняется около 20 милям. На фоне таких цифр обещания об автономии пятого уровня и потенциала роботакси уже в конце года выглядят прям совсем нереально. 

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