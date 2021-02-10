Беспилотные машины Apple за год проехали в два раза больше миль на тестах в Калифорнии, но пока отстают от конкурентов Статьи редакции
Такими темпами компания не сможет выпустить собственный автомобиль в течение пяти лет, отмечает Bloomberg.
Согласно отчёту, поданному в Департамент транспортных средств Калифорнии, автомобили с технологией Apple в 2020 году проехали 18 805 миль (около 30 тысяч км) по сравнению с 7544 милями (около 12 тысяч км) в 2019 году, пишет Bloomberg. Показатели компании отстают от данных 2018 года: тогда они проехали 80 тысяч миль (около 128 тысяч км).
- Количество отключений системы (ситуаций, когда управление брал на себя водитель) достигло 130 по сравнению с 64 годом ранее. Но система держалась дольше, чем в 2019 году: она отключалась каждые 145 миль (233 км) по сравнению с каждыми 118 милями (189 км), пишет Bloomberg.
- В декабре 2020 года агентство Reuters рассказало о плане Apple начать производство собственного электромобиля в 2024 году с помощью автопроизводителя-партнёра. По информации Bloomberg, партнёрами должны были стать Kia и Hyundai, но компании приостановили переговоры.
- Apple, скорее всего, не будет выпускать автомобиль в течение как минимум пяти лет, пишет Bloomberg. Хотя показатели действительно улучшились, они все еще значительно отстают от конкурентов, отмечает издание.
Например, принадлежащий General Motors стартап Cruise сообщил о 27 отключениях системы, хотя проехал 770 тысяч миль (более 1,2 млн км). Это значит, что водителю приходилось взять управление каждые 28 520 миль (более 45 тысяч км).
Компания Waymo, принадлежащая Alphabet, заявила, что ее автомобили совокупно проехали 628 839 миль (более 1 млн км) в 2020 году. Компания заявила, что у нее было 21 отключение, или примерно по одному на каждые 30 тысяч миль (почти 48 тысяч км).
Калифорния конечно хорошо, а можно Тобольск - Салехард?
Умный автопилот в Салехард не повезёт, извините.
Есть мнение, что наилучшим кейсом применения недорогих беспилотных машин был бы каршеринг, который может сам подъехать к вам на точку заказа. Это решает сразу несколько проблем – нет юридической ответственности за пассажиров, нет страха за поездку с роботом, можно ехать сравнительно медленно, и при этом каршеринги будут непрерывно в движении, сразу перемещаться на заказ, а не скапливаться без толку на пустырях и парковках в центре, смогут сами уехать на заправку, на СТО при небольших дефектах. Как по мне, это направление было бы куда более эффективным и реалистичным, чем полноценный автопилот с живыми пассажирами.
Шикарная идея
Вы имеете в виду использование способностей автопилота вне заказов? Мне кажется, риски аварий таких автомобилей не возьмет ни одна страховая, а убытки даже от незначительных аварий их перекроют рентабельность. Иными словами, станет ли оператор каршеринга доверять в аренду такой автомобиль n количеству сторонних лиц с неустановленными навыками и культурой управления авто? Если Ваша позиция представлена где-то еще, не могли бы Вы предоставить референс на более подробную аргументацию?
Станет ли Яндекс каршеринг доверять Яндексу автопилоту? Есть шанс, что договорятся
Станет ли Яндекс каршеринг доверять авто с Яндекс автопилотом Яндекс шамаичу? Вот так скорее.
В чем разница?
Если машина видит через лидары (КЗ) окружающую обстановку на 360 градусов и анализирует ее, то без разницы где ее тестируют. Хоть на Северном Полюсе или в Гималаях.
Итальянский чувак
Разница в вероятности возникновения нештатной ситуации. Нам, конечно, далеко до Индии или любой африканской страны, но в целом движение по Москве — одна большая нештатная ситуация.
Ещё раз: вы представляете как работает КЗ ТС? Оно анализирует то, что попадает на камеру и в зону лидаров. Оно не способно читать мысли идиотов. Поэтому нет никакой разницы, где тестировать системы, если эти системы действительно не скам, то они анализируют все, что видят. А если скам, то они бесполезны и на полигоне. Вот ребята из Aptiv подробно рассказывают как это работает
https://youtu.be/p5AtrKqQ3Fw
Яндекс, Aptiv, Waymo используют их в качестве ядра своих автономных систем. Но да, у Илона и других они вызывают вопросы. Однако, никто не использует только лидары. Всегда система является комплексной
Тут проблема в цене ошибки. Например, автономный автопилот для поездов или самолётов сделать на порядок проще, чем для автомобиля, но регуляторы хорошо понимают, что цена ошибки слишком высока. В ситуации водителя, всегда виноват конкретный водитель. В ситуации робота, виновата будет вся система, с приостановкой работы и расследованием после каждой катастрофы. В математике есть такая штука, как у теория хаоса. Суть в том, что вы не можете надёжно предсказать поведение многофакторной системы уровня погоды, поскольку сразу же начнут проявлятся мелкие, незначительные на первый взгляд факторы – упавший на датчик помет птицы, занесённая снегом разметка, дебил, который сделал рекламный щит в форме автомобиля, велосипед на заднем креплении, таджик, который поставил конус ремонта дороги на метр левей. А когда вы обучаете систему на все эти факторы, начнут проявляться их сочетания. ИИ ошибается постоянно, даже в крутых корпорациях: ошибочные блокировки пользователей, ошибочная идентификация картинок, ошибочная блокировка счетов, ошибочное срабатывания камер наблюдения. А мы решили, что система статистически достаточно надёжна, чтобы начать не убивать людей на дорогах. Я сильно подозреваю, что, даже если система выйдет на коммерческую эксплуатацию, её ждёт фиаско, когда пойдут первые трупы. Это человеческая психология, никто не захочет играть в русскую рулетку, в которой ваша жизнь гарантируется парнями из Яндекса лишь статистически.
Тут вопрос в том, что Яндекс сможет ездить а Америке, а вот их (Американские) машины по России - это вопрос. Интересно как Теслы по Москве в авиопилоте ездят.
Зная подход Apple влетать в хайп и аморфно поддерживать продукт позже (те же Apple Maps), надежды не очень много.
Интересно, сколько Яндекс накатал уже
Много, но в идеальных условиях в своём кампусе в Татарстане. А дьявол всегда в деталях. Москва не Иннополис.
она отключалась каждые 145 миль (233 км) по сравнению с каждыми 118 милями (189 км), пишет Bloomberg
Тут бета-тестеры Теслы говорят, что, disengagement rate у текущей итерации их автопилота равняется около 20 милям. На фоне таких цифр обещания об автономии пятого уровня и потенциала роботакси уже в конце года выглядят прям совсем нереально.
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