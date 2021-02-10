Транспорт
Евгения Евсеева

Audi представила серийный электромобиль E-Tron GT на платформе Porsche Taycan Статьи редакции

Автомобили выйдут весной 2021 года в Европе по цене от €99 800.

45 45 комментариев
1999 просмотров

Немецкий автопроизводитель Audi представил электромобиль E-Tron GT. Компания показала две модели автомобиля. E-Tron GT может разгоняться до 100 км/час за 4,1 секунды, а версия RS — за 3,3 секунды. Максимальная скорость обеих моделей — 245 км/ч.

Электромобиль поддерживает быструю зарядку и, как заявляет производитель, может восстановить запас хода на 100 км за пять минут при подключении к сети вроде Volkswagen Electrify America.

Электромобиль выйдет весной 2021 года в Европе: стоимость E-Tron GT будет начинаться с €99 800 (8,9 млн рублей), а версия RS — с €138 200 (12,3 млн рублей). Летом электромобили выйдут в США: GT по цене от $99 900 (7,3 млн рублей) и RS — от $139 900 (10,3 млн рублей).

Audi использует ту же платформу, что установлена на Taycan — первом серийном электромобиле Porsche, сообщает The Verge.

В салоне электромобиля установлены два дисплея: цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и сенсорный экран на 10,1 дюйма.

В качестве дополнительной опции доступен проекционный дисплей, который может выводить информацию на лобовое стекло автомобиля.

Дополнительные возможности, предоставляемые технологиями Porsche, могут помочь Audi привлечь покупателей, которых раньше отталкивал недостаточный запас хода оригинального E-Tron (или его самого прямого конкурента, Mercedes-Benz EQC), пишет издание.

#новость #audi

45 45 комментариев
5
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Алёна Погребняк

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я скорее всего дура и ничего не понимаю, но чёт так не нравится.

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Старинный Данила

Алёна
4

Давай начнём издалека: тебе нравятся автомобили?

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Алёна Погребняк

Старинный
0

как раз хотела тред с советами от прожжённых водил, какой а/м пробежный лучше брать

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Дмитрий Богданов

Алёна
0

если есть возможность, то никакой =)
если нет, то корейца, солярис тот же - по крайней мере будут дешевые запчасти, чтобы оперативно чинить

Ответить

Алёна Погребняк

Дмитрий
0

мне чуть ли не через один советуют взять что-то типа пыжа или форда старенького, мол на века

Ответить

Uncle

Алёна
1

Пыжа только если не на EP6 и на механике (хорошие автоматы от Aisin они начали ставить только лет 5 назад, и только в связке с EP6 турбо). Плюс запчасти очень дорогие для такого класса авто. На пежо-ситроены с EP6 частенько берут запчасти от бмв, потому что они дешевле (этот двигатель с незначительными изменениями ставился на копейки бмв и мини).

Ещё надо сразу морально готовиться к постоянным приколам с электрикой, особенно если температура на улице ниже нуля.

Сейчас в РФ есть единичные модели с крутейшим тойотовским движком 1.2 турбо, но цена — космос.

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Michael Petrov

Алёна
0

купи финика

Ответить

Алёна Погребняк

Michael
0

дорого богато ж

Ответить

Michael

Алёна
0

зато машины супер. всем нравятся и девочкам и мальчикам

Ответить

Michael Petrov

Дмитрий
0

ну хоть не автоваз посоветовали. любят люди сэкономить 3 копейки на цене автомобиля, но купить на полцены запчастей, что б потом это ведро чинить задешево...

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Конкретный

Алёна
0

УАЗ Патриот же как раз для дальняков :)

Ответить

Salomon

Алёна
–1

Возьмите Тойоту Камри, или какой-нибудь Toyota Highlander, ну если есть возможности, то можно и Лексус Lx450D... Они самые надёжные среди автомобилей люкс 

Ответить

Алёна Погребняк

Salomon
0

денег нет, говорю

Ответить

Алёна Погребняк

Старинный
0

да, и я хочу за руль, но у меня нет денег, чтобы купить ведро для путешествий на дальняки.

Ответить

Старинный Данила

Алёна
0

Спасибо, тест завершён.

Общая оценка: 89,44%

Ответить

Алёна Погребняк

Старинн…
0

это плохо или хорошо?

Ответить

Старинный Данила

Алёна
0

это плохо или хорошо?

Это 89,44%

Ответить

Алёна Погребняк

Старинн…
0
Ответить

Sergey K

Алёна
0

Скорее всего да...

Ответить

Дмитрий Шепелев

1

Дорого писец!
Ждём китайцев, которые отрегулируют цены на электро автомобили

Ответить

Sergey K

Дмитрий
1

Причем тут китайцы?
Это размер панамеры, вполне нормальная цена за ведро с динамикой 4.1...

Ответить

Дмитрий Шепелев

Sergey
–1

При том что китайцы сделают дешевле!!!

Ответить

Michael Petrov

Дмитрий
0

вы серьезно думаете, что ЦА вот этой машинки будет брать китайца подешевле? =)))

Ответить

Sergey K

Дмитрий
0

Болезненная тупосто вас одолела))

А почему же покупают Q7 и Q8 по 7+М, если есть Черри за 1.5?
Не думали никогда об этом?)

Ответить

Nick

1

Интересно было бы: в Европе 99000 €, в США 99000 $, в России 99000 ₽. 🤔😁

Ответить

Denis Kolodin

1

Как тебе такое, Илон Маск?!

Ответить

Дмитрий Разломов

0

Взял бы за одну только консоль!

Ответить

Dennis Gerasimov

0

Два авто, над которыми думаю: оба Ауди.
Е-Трон и Ку8 

Ответить

Илья Попов

0

Немецкие автомобили всегда отличаются дороговизной, электромобили тоже самое. Несмотря на это с удовольствием купил бы.👍

Ответить

Демид Московский

0

Как можно купить Ауди, а не Порше? Даже в сравнении с БМВ и Мерседесом для меня Ауди – это что-то вроде дорогого Фольксвагена. Или это только у меня так?

Ответить

Sergey K

Демид
0

У вас какая машина?

Ответить

Демид Московский

Sergey
0

Никакой

Ответить

Yuri Vikentiev

Демид
0

Порш тоже может быть разный

Ответить

Nick

Демид
0

А Порш это дорогой Ауди. 😁

Ответить

Maxim Medvedev

0

Интересен опыт эксплуатации электромобилей зимой - насколько быстро разряжается батарея зимой, когда включаешь печку/попогрей/обогрев стекла и руля итд?

Ответить

Lucien Sorokin

Maxim
0

Черт, это вопрос из 2015?) Электромобилей полно в Норвегии например, все нормально.

Ответить

Maxim Medvedev

Lucien
0

Я не спрашиваю, где их полно) вопрос про эксплуатацию

Ответить

Артемий Марусев

0

Дорого-богато и слишком наворочено. Ну вот скажите честно, часто ли вы планируете использовать планируете проекционный дисплей, который может выводить информацию на лобовое стекло автомобиля, во время управления автотранспортом? Очередной маркетинг.

Ответить

Двадцать Один

Артемий
0

Часто

Ответить

Airat Kafman

0

Ну да. Пора уже окупать дорогущую рекламную компанию в Мстителях) 

Зы. Кстати, интерьер не сильно-то отличается от последней  A6. Только физических кнопок больше, вместо понапиханного, где не надо, сенсора)

Ответить

Kirill Sergienko

0

Электро А7. Выглядит супер! Хороший А7 от 7 млн, а электро получается от 9 млн. Надо брать.

Ответить

Alexandre Svergoun

0

Больше похоже на Порш который перекрасили в цвета Ауди и налепили четыре кольца. Салон динозавр со 100 и одной кнопкой. Если покупатель глянет Теслу, Тайкан , Люсид а потом сядет в этот етрон то он почувствует себя как в старой машине прошлого поколения.

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Ruslan Umarkhanov

–4

Круто!!!)

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Владлен Ткачёв

–5

Ииииу

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Рассул Добров

–5

Обоссаться можно

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