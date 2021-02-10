Audi представила серийный электромобиль E-Tron GT на платформе Porsche Taycan Статьи редакции
Автомобили выйдут весной 2021 года в Европе по цене от €99 800.
Немецкий автопроизводитель Audi представил электромобиль E-Tron GT. Компания показала две модели автомобиля. E-Tron GT может разгоняться до 100 км/час за 4,1 секунды, а версия RS — за 3,3 секунды. Максимальная скорость обеих моделей — 245 км/ч.
Электромобиль поддерживает быструю зарядку и, как заявляет производитель, может восстановить запас хода на 100 км за пять минут при подключении к сети вроде Volkswagen Electrify America.
Электромобиль выйдет весной 2021 года в Европе: стоимость E-Tron GT будет начинаться с €99 800 (8,9 млн рублей), а версия RS — с €138 200 (12,3 млн рублей). Летом электромобили выйдут в США: GT по цене от $99 900 (7,3 млн рублей) и RS — от $139 900 (10,3 млн рублей).
Audi использует ту же платформу, что установлена на Taycan — первом серийном электромобиле Porsche, сообщает The Verge.
В салоне электромобиля установлены два дисплея: цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и сенсорный экран на 10,1 дюйма.
В качестве дополнительной опции доступен проекционный дисплей, который может выводить информацию на лобовое стекло автомобиля.
Дополнительные возможности, предоставляемые технологиями Porsche, могут помочь Audi привлечь покупателей, которых раньше отталкивал недостаточный запас хода оригинального E-Tron (или его самого прямого конкурента, Mercedes-Benz EQC), пишет издание.
я скорее всего дура и ничего не понимаю, но чёт так не нравится.
Давай начнём издалека: тебе нравятся автомобили?
как раз хотела тред с советами от прожжённых водил, какой а/м пробежный лучше брать
если есть возможность, то никакой =)
если нет, то корейца, солярис тот же - по крайней мере будут дешевые запчасти, чтобы оперативно чинить
мне чуть ли не через один советуют взять что-то типа пыжа или форда старенького, мол на века
Пыжа только если не на EP6 и на механике (хорошие автоматы от Aisin они начали ставить только лет 5 назад, и только в связке с EP6 турбо). Плюс запчасти очень дорогие для такого класса авто. На пежо-ситроены с EP6 частенько берут запчасти от бмв, потому что они дешевле (этот двигатель с незначительными изменениями ставился на копейки бмв и мини).
Ещё надо сразу морально готовиться к постоянным приколам с электрикой, особенно если температура на улице ниже нуля.
Сейчас в РФ есть единичные модели с крутейшим тойотовским движком 1.2 турбо, но цена — космос.
купи финика
дорого богато ж
ну хоть не автоваз посоветовали. любят люди сэкономить 3 копейки на цене автомобиля, но купить на полцены запчастей, что б потом это ведро чинить задешево...
да, и я хочу за руль, но у меня нет денег, чтобы купить ведро для путешествий на дальняки.
Спасибо, тест завершён.
Общая оценка: 89,44%
это плохо или хорошо?
это плохо или хорошо?
Это 89,44%
Дорого писец!
Ждём китайцев, которые отрегулируют цены на электро автомобили
При том что китайцы сделают дешевле!!!
вы серьезно думаете, что ЦА вот этой машинки будет брать китайца подешевле? =)))
Немецкие автомобили всегда отличаются дороговизной, электромобили тоже самое. Несмотря на это с удовольствием купил бы.👍
Как можно купить Ауди, а не Порше? Даже в сравнении с БМВ и Мерседесом для меня Ауди – это что-то вроде дорогого Фольксвагена. Или это только у меня так?
Интересен опыт эксплуатации электромобилей зимой - насколько быстро разряжается батарея зимой, когда включаешь печку/попогрей/обогрев стекла и руля итд?
Черт, это вопрос из 2015?) Электромобилей полно в Норвегии например, все нормально.
Дорого-богато и слишком наворочено. Ну вот скажите честно, часто ли вы планируете использовать планируете проекционный дисплей, который может выводить информацию на лобовое стекло автомобиля, во время управления автотранспортом? Очередной маркетинг.
Ну да. Пора уже окупать дорогущую рекламную компанию в Мстителях)
Зы. Кстати, интерьер не сильно-то отличается от последней A6. Только физических кнопок больше, вместо понапиханного, где не надо, сенсора)
Электро А7. Выглядит супер! Хороший А7 от 7 млн, а электро получается от 9 млн. Надо брать.
Больше похоже на Порш который перекрасили в цвета Ауди и налепили четыре кольца. Салон динозавр со 100 и одной кнопкой. Если покупатель глянет Теслу, Тайкан , Люсид а потом сядет в этот етрон то он почувствует себя как в старой машине прошлого поколения.
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