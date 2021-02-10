Транспорт
Евгения Евсеева

Bloomberg: разработчик электрокаров Rivian с поддержкой Amazon запланировал IPO при оценке в $50 млрд Статьи редакции

Это IPO может стать крупнейшим за 2021 год, считает издание.

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Компания, в которую инвестировали Amazon и Ford, планирует выйти на биржу в сентябре 2021 года при оценке в $50 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По словам источников издания, сроки размещения могут сдвинуться на конец года или на 2022 год. Кроме того, может измениться и оценка компании. Представитель Rivian от комментариев отказался.

IPO Rivian при оценке около $50 млрд может стать одним из крупнейших в этом году и одним их самых заметных среди производителей электромобилей, пишет издание. В 2010 году Tesla в ходе IPO привлекла около $226 млн при оценке $1,6 млрд.

В январе 2021 года Rivian привлёк $2,65 млрд от группы инвесторов во главе с Т. Rowe Price. Компания не раскрывает свою оценку, но по данным источников Bloomberg, она составляет около $27,6 млрд.

В декабре 2019 года компания привлекла $1,3 млрд от Amazon, Ford и других. По данным CrunchBase, с момента основания Rivian привлекла $8,2 млрд.

Компания сотрудничает с Amazon — в сентябре Rivian договорилась о производстве 100 тысяч электрических фургонов для ритейлера.

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vc.ru

#новость #rivian

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Денис Семенов

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Но реальных машин конечно нет? 
Ох этот дивный мир. 

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Григорий Копиев

Денис
0

Прототипы давно катаются по дорогам, скоро пойдут в серию

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Денис Семенов

Григорий
2

Ага. Но все равно пахнет Nikola Motor что-то. 

Ответить

Илья Шишкунов

Денис
1

Никола катался только с горки 

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Дмитрий Корнеев

Денис
1

Как и реальных денег)

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Invent Valley

1

"Уже дошло веселие до точки,
уже невеста - брагу пьёт тайком,
и я - запел про тёплые денёчки,
когда служил на почте ямщиком"©
____________________________________
Фондовый рынок - становится социально опасен.
Rivian - делает электрокары для Amazon.
И у той и у другой, свободного бабла - попой кушать можно.
На кой им ещё бабло с рынка собирать?

Ответить

Syzygy

1

А некоторые утверждают, что это Tesla пузырь, хотя у неё огромный рост по всем направлениям. Тут вон ни одного автомобиля и оценка в 50 млрд.

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Вадим Курило

0

А я просто добавлю, что это равно капитализации BMW - 45 млрд евро

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Denis Smirnov

Вадим
0

У бмв нет электрокаров доставки "последней мили". И не будет в ближайшее время. 

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Nicholas Savel'ev

0

Да что происходит то вообще???)
Весь Ford который инвестировал в этот стартап стоит 35млрд$ с чистой прибылью 4млдр$ за 2020 год. А тут 50млрд$ за компанию с небольшим заказом от Amazon, без налаженного производства и без выручки вообще...

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Denis Smirnov

Nicholas
–1

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rivian. Глупости. Уже несколько заводов.

As of 2019, the company had four primary locations. Its headquarters in Plymouth, Michigan[38] are dedicated to finances, engineering, and design. A facility in Irvine, California focuses on batteries, electrical hardware, and vehicle control software, while a facility in Palo Alto, California develops self-driving technology and data.[2][6] The 2.6-million-square-foot factory in Normal, Illinois[5][4][38] manufactures[2] vehicle components such as battery packs.[9] The Normal plant has a paint shop, robotics, stamping machines, and other production equipment,[14][5] such as injection molding.[38] The company has additional office locations in Carson, California and the United Kingdom designated for electric power conversion and advanced engineering, respectively.[1]

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Denis Smirnov

0

Это будет наверное самое мощное ipo. Тестируют уже несколько лет, так понимаю. Гарантия финансирования от Амазон. Технологии в т.ч. нейросетей, роботизации, и автономного вождения в дальнейшем. 

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