Это IPO может стать крупнейшим за 2021 год, считает издание.

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Компания, в которую инвестировали Amazon и Ford, планирует выйти на биржу в сентябре 2021 года при оценке в $50 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По словам источников издания, сроки размещения могут сдвинуться на конец года или на 2022 год. Кроме того, может измениться и оценка компании. Представитель Rivian от комментариев отказался.

IPO Rivian при оценке около $50 млрд может стать одним из крупнейших в этом году и одним их самых заметных среди производителей электромобилей, пишет издание. В 2010 году Tesla в ходе IPO привлекла около $226 млн при оценке $1,6 млрд.

В январе 2021 года Rivian привлёк $2,65 млрд от группы инвесторов во главе с Т. Rowe Price. Компания не раскрывает свою оценку, но по данным источников Bloomberg, она составляет около $27,6 млрд.

В декабре 2019 года компания привлекла $1,3 млрд от Amazon, Ford и других. По данным CrunchBase, с момента основания Rivian привлекла $8,2 млрд.

Компания сотрудничает с Amazon — в сентябре Rivian договорилась о производстве 100 тысяч электрических фургонов для ритейлера.