«Яндекс» рассказал о 1500 доставках роботами-курьерами в Москве и Иннополисе Статьи редакции
И показал усовершенствованную модель «Яндекс.Ровера».
Роботы, доставляющие заказы из ресторанов и продукты из «Яндекс.Лавки», проехали в беспилотном режиме свыше 6 тысяч километров, рассказали vc.ru в компании.
Доставка роботами работает с конца 2020 года — она доступна в нескольких районах Москвы и Иннополисе. Компания планирует постепенно расширять зоны, в которых помимо курьеров заказы доставляются и «Яндекс.Роверами». Так, в феврале 2020 года роботы начали работу на Ходынском поле в Москве.
«Яндекс» также рассказал об усовершенствованной конструкции робота. Он получил новый дизайн, более вместительный отсек для заказа, также инженеры увеличили время автономной работы до 10 часов на одном заряде. «Пользователю не нужно больше открывать крышку робота: теперь она поднимается автоматически при нажатии кнопки в приложении», — отмечают в компании.
«Яндекс» показал собственного робота-курьера, который может перевозить небольшие грузы, в ноябре 2019 года. Первые несколько роботов тестировались на территории штаб-квартиры «Яндекса». Робот использует технологии беспилотных автомобилей: он сам планирует маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия.
Ну удачи тебе, робот.
С уважением, партия "Нечищенная Россия"
Ну начинается. Робот заточен под чистенькие, вылизанные тротуары в центре Москвы — и да, это нормально, делать узко-специализированные устройства под конкретную задачу и среду.
Согласен. Это вообще круто "делать узко-специализированные устройства под конкретную задачу и среду". Ведь все знают: плох тот бизнес, который хочет расширяться. Лучше всего: делать дорогущую разработку, чтобы покрыть этой технологией 40 квадратных км на всю Россию)
Ведь все знают: плох тот бизнес, который хочет расширяться.
У тебя в голове всё перемешалось. На самом деле плох тот бизнес, который пытается сделать устройство "на все случаи жизни" и на все возможные сценарии, ландшафты, условия, для асфальтовых дорог и деревенской распутицы, для Сочи и Камчатки одновременно и т.п.
покрыть этой технологией 40 квадратных км на всю Россию)
Это, знаете ли, самые платежеспособные 40квадратных км во всей России, так что да - это абсолютно нормально сделать девайс для доставки по центру Москвы. Если бы самые платежеспособные 40км были круглогодично покрыты метровым слоем снега, то этот робот выглядел бы по-другому. Но он выглядет в соответствии с задачей, которую решает: доставка по чистым тротуарам центра Москвы
Скоро люди-курьеры будут объединяться против роботов-курьеров. Оруэлл как в воду глядел.
Роботы? Люди объединяются? Вы вообще Оруэлла читали?)
Сменить профессию и начать делать что-то действительно полезное им не позволит религия как и бомбилам?
Я написал бомбила, а не "водитель", это большая разница. И да, в 90% случаев в бомбилы идёт самая ленивая часть населения. Сейчас почти уничтожены такси-агрегаторами, вынуждены чистить от снега нелегальные парковки в спальниках и охранять торговые центры.
Можно такую версию?
это для замкадья
А что будет если пёсик лапку поднимет над чудо-техникой?
Как там говорил Солнцеликий, "Скучно, девочки"...
Конструкция повозки примитивная донельзя, максимальное препятствие которое оно может преодолеть - горка с небольшим уклоном, любой тротуар без пандуса (Россиюшка, тут таких миллионы) и эта штука некуда не едет...
Если эта хрень делается для тренировки автопилота, то ок. Но если рассчитывают в таком виде на экспорт, то смешно ога - у других производителей есть наработки значительно лучше в этом плане.
Конструкция повозки примитивная донельзя
ты так говоришь, как будто это плохо
максимальное препятствие которое оно может преодолеть - горка с небольшим уклоном
Да не предназначено оно для преодоления полосы препятствий, неужели так сложно понять?) Этот робот-доставщик заточен на работу на чистых тротуарах центра Москвы)
Комментарий удален
Какие роботы? Они на Беру.ру разбивают заказ на 20 посылок, которые приходят в разное время.
Смешно.
Сначала человеческое взаимодействие отрегулируйте!
А на бордюр оно въедет?
А на бордюр оно въедет?
Нет, а что? Это первые версии первых роботов-доставщиков, они заточены на работу на тротуарах в центре Москвы, где повсюду оборудованы удобные съезды для колясок
заточены на работу на тротуарах в центре Москвы, где повсюду оборудованы удобные съезды для колясок
- юмор уважаю
Учитывая стоимость разработки и одного ровера, Яндекс могли курьером нанять Киркорова, который бы на длинном лимузине развозил бы посылки и при доставке пел бы песни. И это было бы сильно дешевле.
А какая стоимость разработки и самого ровера ?
Не знаю, как у Яши, но у Starship подобный ровер изначально стоил 20к eur, со временем они удешевили до 5к. Плюс там нехерово стоит разработка софта и нужны удаленные операторы.
Если руководствоваться твоей логикой, можно вообще никогда ничего не делать. Потому что первые образцы любой продукции всегда иррационально дороги (Ваш кэп)
А что если его украдут, или начнут ломать вандалы всякие ?
А что если велосипед украдут? А что если машину угонят? А что если банкомат взломают? Для всех этих случаев есть полиция и УК РФ
Обратятся в полицию, по камерам (которые в центре города на каждом шагу по 10 штук) найдут вандала, будет суд, заставят оплатить ремонт
Робота в жёлтой куртке вы можете видеть поднимающимся по лестнице.
Три тележки с мигалками на переднем плане выполняют функцию контроля.
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