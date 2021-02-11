Транспорт
Филипп Концаренко

«Яндекс» рассказал о 1500 доставках роботами-курьерами в Москве и Иннополисе Статьи редакции

И показал усовершенствованную модель «Яндекс.Ровера».

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Слева — один из первых тестовых роверов, справа — обновленная версия

Роботы, доставляющие заказы из ресторанов и продукты из «Яндекс.Лавки», проехали в беспилотном режиме свыше 6 тысяч километров, рассказали vc.ru в компании.

Доставка роботами работает с конца 2020 года — она доступна в нескольких районах Москвы и Иннополисе. Компания планирует постепенно расширять зоны, в которых помимо курьеров заказы доставляются и «Яндекс.Роверами». Так, в феврале 2020 года роботы начали работу на Ходынском поле в Москве.

«Яндекс» также рассказал об усовершенствованной конструкции робота. Он получил новый дизайн, более вместительный отсек для заказа, также инженеры увеличили время автономной работы до 10 часов на одном заряде. «Пользователю не нужно больше открывать крышку робота: теперь она поднимается автоматически при нажатии кнопки в приложении», — отмечают в компании.

«Яндекс» показал собственного робота-курьера, который может перевозить небольшие грузы, в ноябре 2019 года. Первые несколько роботов тестировались на территории штаб-квартиры «Яндекса». Робот использует технологии беспилотных автомобилей: он сам планирует маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия.

#новости #беспилотники #доставка #робот #яндексровер

40 40 комментариев
19
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Airat Kafman

9

Ну удачи тебе, робот.

С уважением, партия "Нечищенная Россия"

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Вася Пражкин

Airat
1

Следующая версия ровера будет лазером топить снег.

Ответить

Eugene Danilov

Airat
0

Ну начинается. Робот заточен под чистенькие, вылизанные тротуары в центре Москвы —  и да, это нормально, делать узко-специализированные устройства под конкретную задачу и среду. 

Ответить

Airat Kafman

Eugene
0

Согласен. Это вообще круто "делать узко-специализированные устройства под конкретную задачу и среду". Ведь все знают: плох тот бизнес, который хочет расширяться. Лучше всего: делать дорогущую разработку, чтобы покрыть этой технологией 40 квадратных км на всю Россию)

Ответить

Eugene Danilov

Airat
3

Ведь все знают: плох тот бизнес, который хочет расширяться.

У тебя в голове всё перемешалось. На самом деле плох тот бизнес, который пытается сделать устройство "на все случаи жизни" и на все возможные сценарии, ландшафты, условия, для асфальтовых дорог и деревенской распутицы, для Сочи и Камчатки одновременно и т.п.

покрыть этой технологией 40 квадратных км на всю Россию)

Это, знаете ли, самые платежеспособные 40квадратных км во всей России, так что да - это абсолютно нормально сделать девайс для доставки по центру Москвы. Если бы самые платежеспособные 40км были круглогодично покрыты метровым слоем снега, то этот робот выглядел бы по-другому. Но он выглядет в соответствии с задачей, которую решает: доставка по чистым тротуарам центра Москвы

Ответить

Борис Смирнов

4

Скоро люди-курьеры будут объединяться против роботов-курьеров. Оруэлл как в воду глядел.

Ответить

Airat Kafman

Борис
11

Роботы? Люди объединяются? Вы вообще Оруэлла читали?)

Ответить

Борис Смирнов

Airat
0

Каким может стать наш мир. Не?

Ответить

Лев

Борис
1

Технический прогресс ради технического прогресса это пустота и деградация.
Человек был, есть и будет социальным персонажем в этой игре под названием "жизнь". 

Ответить

Stan 1

Лев
1

Роботы уже скоро могут с вами не согласиться.

Ответить

Андрей Малолин

Борис
–1

Сменить профессию и начать делать что-то действительно полезное им не позволит религия как и бомбилам?

Ответить

Лев

Андрей
0

Бомбилы... Вы человек?
Откуда такое презрение к профессии "водитель"? 

Ответить

Андрей Малолин

Лев
0

Я написал бомбила, а не "водитель", это большая разница. И да, в 90% случаев в бомбилы идёт самая ленивая часть населения. Сейчас почти уничтожены такси-агрегаторами, вынуждены чистить от снега нелегальные парковки в спальниках и охранять торговые центры.

Ответить

Роман Александров

5

Можно такую версию?

Ответить

Eugene Danilov

Роман
3

это для замкадья

Ответить

Алексей Мильченко

Eugene
0

На таких только yeezy boost доставляют

Ответить

Савва

2

А что будет если пёсик лапку поднимет над чудо-техникой?

Ответить

Сергей Янзин

Савва
6

Пицца будет пахнуть песиком

Ответить

lotnomer

Савва
1

Пицца приобретет новый вкус соленые семечки

Ответить

Eugene Danilov

Савва
0

ничего не будет

Ответить

Сергей Янзин

Савва
0

Всегда интересно было, как решают эту проблему живые курьеры

Ответить

Начинатель

2

Сам видел.
Молодцы

Ответить

Riddick

0

Как там говорил Солнцеликий, "Скучно, девочки"...

Конструкция повозки примитивная донельзя, максимальное препятствие которое оно может преодолеть - горка с небольшим уклоном, любой тротуар без пандуса (Россиюшка, тут таких миллионы) и эта штука некуда не едет...

Если эта хрень делается для тренировки автопилота, то ок. Но если рассчитывают в таком виде на экспорт, то смешно ога - у других производителей есть наработки значительно лучше в этом плане.

Ответить

Eugene Danilov

Riddick
0

Конструкция повозки примитивная донельзя

ты так говоришь, как будто это плохо

максимальное препятствие которое оно может преодолеть - горка с небольшим уклоном

Да не предназначено оно для преодоления полосы препятствий, неужели так сложно понять?) Этот робот-доставщик заточен на работу на чистых тротуарах центра Москвы) 

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Комментарий удален

Лев

0

 Какие роботы? Они на Беру.ру разбивают заказ на 20 посылок, которые приходят в разное время.
Смешно. 
Сначала человеческое взаимодействие отрегулируйте! 

Ответить

Eugene Danilov

Лев
0

От создателей "лучше бы построили детский сад"

Ответить

Михаил Качалов

0

А на бордюр оно въедет?

Ответить

Riddick

Михаил
0

Видно же по конструкции, что нет.

Ответить

Eugene Danilov

Михаил
0

А на бордюр оно въедет?

Нет, а что? Это первые версии первых роботов-доставщиков, они заточены на работу на тротуарах в центре Москвы, где повсюду оборудованы удобные съезды для колясок

Ответить

Михаил Качалов

Eugene
0

заточены на работу на тротуарах в центре Москвы, где повсюду оборудованы удобные съезды для колясок

- юмор уважаю

Ответить

Вася Пражкин

0

Учитывая стоимость разработки и одного ровера, Яндекс могли курьером нанять Киркорова, который бы на длинном лимузине развозил бы посылки и при доставке пел бы песни. И это было бы сильно дешевле.

Ответить

Константин Чаркин

Вася
0

А какая стоимость разработки и самого ровера ? 

Ответить

Вася Пражкин

Константин
0

Не знаю, как у Яши, но у Starship подобный ровер изначально стоил 20к eur, со временем они удешевили до 5к. Плюс там нехерово стоит разработка софта и нужны удаленные операторы.

Ответить

Artemiy

Вася
0

Curiosity вроде ещё дороже

Ответить

Eugene Danilov

Вася
0

Если руководствоваться твоей логикой, можно вообще никогда ничего не делать. Потому что первые образцы любой продукции всегда иррационально дороги (Ваш кэп)

Ответить

Tik Top

0

А что если его украдут, или начнут ломать вандалы всякие ?

Ответить

Eugene Danilov

Tik
0

А что если велосипед украдут? А что если машину угонят? А что если банкомат взломают? Для всех этих случаев есть полиция и УК РФ

Ответить

Tik Top

Eugene
0

Видимо вы настолько уверены в нашей полиции, что даже и не знаете , что им на ваш велосипед наплевать.

Как по мне вандалы могут попортить робота который стоит не мало, и это приносит убытки. Мне интересно как они решали бы данную проблему.

Ответить

Eugene Danilov

Tik
0

Обратятся в полицию, по камерам (которые в центре города на каждом шагу по 10 штук) найдут вандала, будет суд, заставят оплатить ремонт

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Denis Bystruev

0

Робота в жёлтой куртке вы можете видеть поднимающимся по лестнице.

Три тележки с мигалками на переднем плане выполняют функцию контроля.

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