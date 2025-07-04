Tesla построила Oasis Supercharger — автономную зарядную станцию с солнечными батареями

Ей не нужно внешнее электроснабжение.Источник: ElectrekOasis Supercharger расположена в Калифорнии, возле поселения Лост-Хиллс в округе Керн, пишет Electrek. Он уже работает — но включена только половина из 168 зарядок.Источник: ElectrekСтанция оснащена солнечными панелями мощностью 11 МВт, а также батареями общей ёмкостью до 39 МВт·ч. Общая площадь панелей — примерно 121 тысяча м².Работать Oasis Supercharger может автономно — ей не нужно внешнее электроснабжение. Оставшиеся 84 зарядки подключат до конца 2025 года.Источник: Electrek#новости #tesla