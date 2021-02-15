Компания планирует выйти в новые города и увеличить парк.

{"id":208174,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/208174-servis-arendy-elektrosamokatov-whoosh-privlek-1-9-mlrd-rubley-ot-struktur-vtb-i-otkrytiya","title":"\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e\u0432 Whoosh \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a 1,9 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043e\u0442 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440 \u0412\u0422\u0411 \u0438 \u00ab\u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f\u00bb","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/transport\/208174-servis-arendy-elektrosamokatov-whoosh-privlek-1-9-mlrd-rubley-ot-struktur-vtb-i-otkrytiya","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/transport\/208174-servis-arendy-elektrosamokatov-whoosh-privlek-1-9-mlrd-rubley-ot-struktur-vtb-i-otkrytiya&title=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e\u0432 Whoosh \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a 1,9 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043e\u0442 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440 \u0412\u0422\u0411 \u0438 \u00ab\u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f\u00bb","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/transport\/208174-servis-arendy-elektrosamokatov-whoosh-privlek-1-9-mlrd-rubley-ot-struktur-vtb-i-otkrytiya&text=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e\u0432 Whoosh \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a 1,9 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043e\u0442 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440 \u0412\u0422\u0411 \u0438 \u00ab\u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f\u00bb","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/transport\/208174-servis-arendy-elektrosamokatov-whoosh-privlek-1-9-mlrd-rubley-ot-struktur-vtb-i-otkrytiya&text=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e\u0432 Whoosh \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a 1,9 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043e\u0442 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440 \u0412\u0422\u0411 \u0438 \u00ab\u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f\u00bb","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/transport\/208174-servis-arendy-elektrosamokatov-whoosh-privlek-1-9-mlrd-rubley-ot-struktur-vtb-i-otkrytiya","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e\u0432 Whoosh \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a 1,9 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043e\u0442 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440 \u0412\u0422\u0411 \u0438 \u00ab\u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f\u00bb&body=https:\/\/vc.ru\/transport\/208174-servis-arendy-elektrosamokatov-whoosh-privlek-1-9-mlrd-rubley-ot-struktur-vtb-i-otkrytiya","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1469 просмотров

Стартап получил более 1,9 млрд рублей (около $25,7 млн) от пре-IPO фонда «ВТБ Капитал Инвестиции» и «Открытие Капитал», рассказали vc.ru в компании.

На привлечённые деньги Whoosh планирует увеличить парк в городах присутствия и запустить новые территории, развивать системы собственной шеренговой платформы, IoT-модуля и других ИТ-продуктов.

Сейчас парк сервиса превышает 10 тысяч самокатов, компания планирует увеличить его втрое за сезон. Города, в которых планируется запуск сервиса, Whoosh пока не раскрывает, но отмечает, что все они в России.

Согласно данным «Контур.Фокуса», структурам ВТБ принадлежит около 13,7% ООО «Вуш», ещё 12,9% у «Айпи гроус фанд эсписи». «Открытие» в состав акционеров не вошёл. Изменения в системе произошли 22 января.

Остальные доли «Вуш» у основателей: 44,7% у Дмитрия Чуйко, 12,1% у Егора Баяндина, 11,8% у Сергея Лаврентьева и 4,8% у Олега Журавлёва. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании за 2019 год составила 68,8 млн рублей, чистая прибыль — 21,2 млн рублей.

Совладелец сервиса по аренде электросамокатов URent Андрей Азаров оценил в разговоре с vc.ru этот рынок в России в сумму около 2 млрд рублей в 2020 году. По его прогнозу, в 2021 году он может достичь 10 млрд рублей.

«Рынок самокатов в России быстро растёт, в ближайшие три года нас ожидает рост в 10 раз и он станет не просто развлечением, а транспортом последней мили. Банки активно смотрят на этот рынок не только в нашей стране», — отметил Азаров.

Whoosh работает с апреля 2019 года, его запустили нынешние и бывшие топ-менеджеры S7 Group. Стартовые инвестиции составили $1 млн, основатели вложили в запуск собственные деньги.

Согласно информации на сайте сервиса, он работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и ещё девяти городах. По собственным данным, число зарегистрированных пользователей Whoosh в 2020 году приблизилось к 2 млн человек. Возможные конкуренты — сервис URent, lite от основателей каршеринга YouDrive и другие.