Транспорт
Таня Боброва

Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлёк 1,9 млрд рублей от структур ВТБ и «Открытия» Статьи редакции

Компания планирует выйти в новые города и увеличить парк.

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Стартап получил более 1,9 млрд рублей (около $25,7 млн) от пре-IPO фонда «ВТБ Капитал Инвестиции» и «Открытие Капитал», рассказали vc.ru в компании.

На привлечённые деньги Whoosh планирует увеличить парк в городах присутствия и запустить новые территории, развивать системы собственной шеренговой платформы, IoT-модуля и других ИТ-продуктов.

Сейчас парк сервиса превышает 10 тысяч самокатов, компания планирует увеличить его втрое за сезон. Города, в которых планируется запуск сервиса, Whoosh пока не раскрывает, но отмечает, что все они в России.

Согласно данным «Контур.Фокуса», структурам ВТБ принадлежит около 13,7% ООО «Вуш», ещё 12,9% у «Айпи гроус фанд эсписи». «Открытие» в состав акционеров не вошёл. Изменения в системе произошли 22 января.

Остальные доли «Вуш» у основателей: 44,7% у Дмитрия Чуйко, 12,1% у Егора Баяндина, 11,8% у Сергея Лаврентьева и 4,8% у Олега Журавлёва. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании за 2019 год составила 68,8 млн рублей, чистая прибыль — 21,2 млн рублей.

Совладелец сервиса по аренде электросамокатов URent Андрей Азаров оценил в разговоре с vc.ru этот рынок в России в сумму около 2 млрд рублей в 2020 году. По его прогнозу, в 2021 году он может достичь 10 млрд рублей.

«Рынок самокатов в России быстро растёт, в ближайшие три года нас ожидает рост в 10 раз и он станет не просто развлечением, а транспортом последней мили. Банки активно смотрят на этот рынок не только в нашей стране», — отметил Азаров.

Whoosh работает с апреля 2019 года, его запустили нынешние и бывшие топ-менеджеры S7 Group. Стартовые инвестиции составили $1 млн, основатели вложили в запуск собственные деньги.

Согласно информации на сайте сервиса, он работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и ещё девяти городах. По собственным данным, число зарегистрированных пользователей Whoosh в 2020 году приблизилось к 2 млн человек. Возможные конкуренты — сервис URent, lite от основателей каршеринга YouDrive и другие.

Whoosh
«Из затрат на рекламу у нас только оклейка…
Выдержка материала РБК о компании с ежедневной выручкой 1,2 млн рублей.
vc.ru

#новость #whoosh

27 27 комментариев
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27 комментариев
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Денис Семенов

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С такими ценами, сравнимыми с каршерингом, самокат остается для туристов. Если кому-то он так заходит, то проще купить в собственность.  

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Алексей Савельев

Денис
14

Нет, не проще покупать. Таскать его в центре с его весом геморой, а тут доехал, поставил и гуляй. На Каршеринге в центре с ума сойдёшь искать парковку. На самокате ты проезжаешь весь центр с одного на другой конец за 20 мин, ловишь кайф и тд.
Офигенный транспорт, что бы просто провести время, прокатиться по набережной остановиться купить кофе и поехать дальше.
Стоит он нормально 49 минут моей последней поездки осенью, мне обошлись в 401 рубль это 5.5 доллара, возможно надо стараться зарабатывать деньги, а не кричать что дорого?
П.с и да, как показывает практика в выходные самокат в центре не найти, так что не думаю, что цена тут имеет вес.

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Денис Семенов

Алексей
1

Еще раз повторюсь. У меня ninebot max с запасом в 45 км и я его просто и оставляю везде. Так же доехал, прицепил, погулял, вернулся. Затраты - только на покупку. 

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Алексей Савельев

Денис
1

Ну нравится его таскать везде, таскай, сервис супер популярный, не вижу причин его хаить

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Денис Семенов

Алексей
1

У самоката колеса есть и он сам ездит, не пробовали не таскать на себе? 

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Алексей Савельев

Денис
4

Нет, я хочу поставить самокат, зайти в кафе, потом пройтись пешком с друзьями, потом хочу зайти в метро, возможно выпить. Мне проще доехать и оставить, я не стесняю себя в мобильности и тд

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Денис Семенов

Алексей
2

Ок. Признаю, что для такого сценария прокатный лучше подойдет. Но опять же я выше писал, что вот самокату и остаются такие сценарии прогулочного типа, которые не самые массовые.
Для постоянного передвижения – лучше свой, чисто за счет лучшего качества по сравнению с основной массой прокатных и экономией денег.
То есть, прокат самоката не заменит каршеринг или такси, у него другая ниша. 

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Алексей

Денис
0

Я согласен, но тут речь идёт о транспорте последней мили. Своя машина, как не крути, тоже лучше каршеринга, просто везде разные задачи и возможности. Я работаю удаленно, поэтому нет нужды в своём ибо путь работа-дом отпадает

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Денис

Алексей
0

Я в общем тоже работаю дома и использую его для трипов по городу. Самая главная проблема, если честно, это алкоголь. 

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Денис

Денис
1

Не так очевидно, но лучше пьяным на самокате не кататься.

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Новогодний

Денис
0

а оставлять не страшно? я не рисковал

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Новогодний браслет

Денис
0

whoosh в краснодаре очень дешевый, в мск не знаю, urent в анапе и гелене сильно дороже

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Денис Семенов

Новогодний
2

Сколько? Глянул прайс, что-то пишет пр 5 рублей в минуту и 50 рублей за старт. 
Вообще необъяснимая логика, почему самокат стоимостью 25 тысяч стоит в прокате столько же сколько и машина стоимостью 700.

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Кирилл Баскус

Денис
3

Да, в СПб примерно также - 50 рублей старт, 7-8 руб/мин. Проще каршеринг. Мне кажется из-за рисков такие и цены

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Ян Орлов

Кирилл
2

Причем тут «проще каршеринг». Все равно что сказать, что колесо обозрения дорогое, проще на метро)) подавляющее количество людей берут самокаты летом погонять по паркам, аллеям, площадям и просто с ветерком покатать по городу. А не на работу ездить (такие покупают личные)

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Иван Худяков

Кирилл
0

поставить датчики везде неизвлекаемые, чтобы только в чермет. и брать ответственность с арендовавших

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Новогодний

Кирилл
0

whoosh?  дорогой?

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Новогодний

Денис
0

пол часа 150 руб

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Igor Kachura

Денис
0

В Москве и Сириус всегда выбираю самокат для поездок на 20-40 минут. 

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Денис Семенов

Igor
2

Я сам самокатчик и езжу летом только на нем в Москве, но не понимаю смысл арендовать - если постоянно его используешь. С учетом легкости парковки где угодно. 

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Denis Bystruev

Денис
0

Тут же вопрос не в цене, а в удобстве.

В Москве есть пешие пересадки между МЦК, МЦД и метро по 10–15 минут. Каршер сначала фиг найдёшь, потом полчаса будешь парковать, такси дольше ждать.

Или какие-нибудь торговые центры типа Афимолла в Сити, по которым на каршере или такси не проедешь.

Проще взять прокатный самокат в одном месте и сдать в другом, чем таскаться со своим.

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Arthur N

Денис
0

Ну так самокаты берут в прокат просто покататься с друзьями по городу, не знаю людей, которые бы брали самокат ездить по делам/на работу в аренду... Такие люди обычно свой покупают, ибо, конечно, это сильно выгоднее.

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Михаил Б

Денис
0

Ваш комментарий про то, что каршеринг это плохой бизнес, а скутершеринг - хороший. Мировая практика это подтверждает. Собственно новость об этом же.

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Артем Макаров

7

Да все норм с арендой самокатов. Если пользоваться им 5-10 раз за лето, то лучше арендовать. И классно что они удуши на каждом шагу в доступе.

Если ежедневно, то свой покупать.

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Егор Орлов

0

Невероятно, что всякая хня может привлекать такие деньги. 

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Monkhouse

0

В Питере вуш единственные, кто решился продлить зону на окраины. При этом докатиться от метро по цене, чуть выше чем ОТ это крайне крутая штука. Как раз для тех, кто не готов покупать самокат, весящий как чугунный мост и по всему городу с ним таскаться.

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Иван Иванович

0

Самое интересное, что в России прорабатывают закон о получении прав на самокаты. Если примут, то перспективы бизнеса сомнительны.
Ну и как выше писали, стоимость аренды - космос.

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