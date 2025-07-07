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Полина Лааксо
Транспорт

Генпрокуратура изучит обоснованность цен на такси при перебоях связи и интернета

В ответ на «многочисленные» обращения граждан об их «взвинчивании».

  • Особое внимание уделят возможному сговору участников рынка о повышении стоимости услуг. Такое поручение дал генпрокурор Игорь Краснов.
  • Источник издания 161.ru, близкий к сфере пассажирских перевозок, объяснял: когда интернет плохой, сервис не видит, сколько водителей вышли на линию. «100 человек заказывают, а на линии десять машин — к Wi-Fi где-то подключились и поэтому числятся. И всё, спрос порождает предложение, цена взлетает», — говорил он.
  • Россияне из разных регионов жалуются на перебои в работе мобильной связи и интернета как минимум с июня 2025 года. В основном сбои связывают с усилением мер безопасности, что сказывается на доступе к приложениям банков, такси и каршерингов.
Источник фото: «Москвич Mag»
Источник фото: «Москвич Mag»

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