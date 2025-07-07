Генпрокуратура изучит обоснованность цен на такси при перебоях связи и интернета

В ответ на «многочисленные» обращения граждан об их «взвинчивании».Особое внимание уделят возможному сговору участников рынка о повышении стоимости услуг. Такое поручение дал генпрокурор Игорь Краснов.Источник издания 161.ru, близкий к сфере пассажирских перевозок, объяснял: когда интернет плохой, сервис не видит, сколько водителей вышли на линию. «100 человек заказывают, а на линии десять машин — к Wi-Fi где-то подключились и поэтому числятся. И всё, спрос порождает предложение, цена взлетает», — говорил он.Россияне из разных регионов жалуются на перебои в работе мобильной связи и интернета как минимум с июня 2025 года. В основном сбои связывают с усилением мер безопасности, что сказывается на доступе к приложениям банков, такси и каршерингов.Источник фото: «Москвич Mag»#новости