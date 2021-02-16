«Сбер» купил компанию-разработчика «Ё-мобиля» Статьи редакции
«Сбер» задействует команду в разработке платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий.
По данным данных «СПАРК-Интерфакс», «Сбер» через дочернее ООО «Цифровые активы» приобрел у белорусской «Кейджи Импэкс» 100% ООО «Ё-инжиниринг», пишет «Коммерсантъ». В «Сбере» подтвердили закрытие сделки, сумма инвестиций не раскрывается.
В банке уточнили, что команду и её опыт используют для развития направления SberAutoTech, разработки платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий.
Источники «Ъ» полагают, что «Сбер» заинтересован в команде автоинженеров с опытом, а её сейчас сложно найти на рынке. Опрошенные изданием аналитики также не видят прямой связи между компетенциями по электромобильности, которые никто не берется оценивать, и беспилотниками.
«Ё-инжиниринг» в 2010 работала над российским проектом гибридного автомобиля «Ё-мобиль», пишет издание. О закрытии проекта было объявлено спустя четыре года после его запуска — в апреле 2014 года. Инвестиции в проект, сообщал РБК, оценивались в €260 млн. Все наработки передали в автомоторный исследовательский институт НАМИ.
Журнал «За рулем» называл владельцем «Кейджи Импэкс», которой в последние годы принадлежала «Ё-инжиниринг», Андрея Гинзбурга, который был главным конструктором «Ё-мобиля». В 2017 году «Кейджи Импэкс» приняла участие в проекте белорусского электромобиля на базе Geely, пишет «Коммерсантъ».
- В сентябре 2020 «Сбер» выделил департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) для развития беспилотного транспорта, а в декабре провёл испытания беспилотников в Москве.
- В феврале 2021 года предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies заморозило проект беспилотных машин из-за отсутствия законов для отрасли.
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