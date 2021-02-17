Транспорт
Новости TJ

Минтранс: в 2023 году биометрия должна появиться в 6-15% российских аэропортах Статьи редакции

Она позволит пассажирам проходить все процедуры без предъявления паспорта.

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Аэропорты будут использовать биометрию для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных «для упрощения транспортных процедур». Об этом пишет РБК со ссылкой на программу цифровой трансформации министерства.

По данным источника РБК на рынке биометрии, переговоры о внедрении системы распознавания лиц ведут минимум пять аэропортов за пределами Москвы, два из них подключат к этой системе в ближайшее время.

На развитие системы предусмотрено 585 миллионов рублей бюджетных средств, на реализацию «сценария развития» потребуется ещё 3,8 миллиарда рублей.

С 2018 года в России работает Единая биометрическая система (ЕБС), она позволяет подтверждать личность для получения цифровых услуг без паспорта.

Для доступа к биометрическим данным создадут реестр, который будет вести Ростелеком.

В феврале 2021 года «Домодедово» анонсировало внедрение контроля пассажиров по биометрии лица — можно будет проходить все предполетные процедуры без предъявления бумажных документов.

#новость #биометрия

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