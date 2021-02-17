Транспорт
Новости TJ

Дептранс Москвы призвал не завышать цены на такси из-за снегопада — агрегаторы объяснили это снижением числа водителей Статьи редакции

И напомнили, что повышающие коэффициенты — механизм баланса спроса и предложения.

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16 февраля Дептранс Москвы обратил внимание, что во время снегопада в ночь на 13 февраля некоторые агрегаторы такси подняли стоимость поездки в 2-3 раза, из-за чего многим пришлось отказаться от поездок: спрос упал на 28%.

Мы вновь хотим обратиться к агрегаторам: завышение цены уже не первый раз происходит именно тогда, когда такси особенно нужно городу. Такая практика лишает многих пассажиров доступных поездок

Дептранс Москвы

В «Яндексе» и «Ситимобиле» объяснили, что снегопады спровоцировали сложную ситуацию на дорогах, из-за чего многие таксисты не вышли на работу, из-за этого и увеличились цены.

Каждый пятый таксист не вышел на смену и не смог брать заказы во время снегопада по разным причинам: не смогли откопать машину, не завелись, не смогли выехать со двора. А те, кто смог продраться сквозь метель, выполняли заказы дольше обычного. На 5 километров дороги уходило 10-20 минут.

«Яндекс.Такси»

«Ситимобил» рассказал, что средняя продолжительность поездок выросла на 17%. «Водитель за более долгую поездку должен получать более высокое вознаграждение», — считает компания. Она также объяснила, что без повышающих коэффициентов большинство людей не смогли бы уехать, так как «не нашёлся бы водитель, готовый выполнить их заказ».

Наличие повышающих коэффициентов позволяет привлечь водителей именно в те районы и в те часы, где их больше всего не хватает. При этом эти коэффициенты не могут увеличить стоимость поездки условно в 10 раз, у нас существуют ограничения на этот счёт.

«Ситимобил»

Обновлено в 10:00: в «Яндекс.Такси» рассказали TJ, что 13 и 14 февраля в Москве и Подмосковье сами тарифы — стоимость километра пути и минуты поездки — не менялись. Компания напомнила, что на итоговую стоимость влияет длительность поездки.

Средняя скорость движения была на 25-30% ниже, чем обычно, а поездки — на 20% дольше. Из-за этого их стоимость была выше, чем в такой же день в хорошую погоду.

«Яндекс.Такси»

#новость #москва #яндекс #ситимобил

26 26 комментариев
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Eugene Timiș

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Вот зачем мне выходить на линию в такую тяжелую ситуацию на дорогах на своём личном,кредитном автомобиле без каких либо наценок???? Сейчас повышенная аварийность на дороге и это должно быть оправдано для водителя!!!! Люди, «благодаря» агрегаторам привыкли ездить по ценнику, который зачастую занижен, а в некоторых случаях и ниже себестоимости. Сразу вижу вопрос: Зачем я тогда работаю в такси?! Отвечаю: агрегатор берет комиссию 24 и более % с заказа, часть этих средств он реализует в виде доплат водителям в конкретные Часы и зоны, так сказать как собакам кидает кость, чтобы был вывоз. Вот за счёт этих доплат и получается выезжать хоть в какой-то плюс... Поэтому у водителя помимо стажа вождения должна быть смекался где и когда катать. А вообще это неправильно. Стоимость каждой поездки должна стоить своих денег... а то вот из-за такой ситуации как сейчас все открыли свои варежки и начали плакать,что дорого.... Молчал бы уже Дептранс.... Законодатели не могут урегулировать таксо-вопрос уже несколько лет.... Сильно много вопросов в таксовке накопилось, а ответом практически нет...

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Украинский колос

Eugene
8

Пацаны, здесь у нас АДЕКВАТНЫЙ таксист. 

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Д Хб

Украинский
1

Я не понял, минусим или плюсуем?

Ответить

Dennis Gerasimov

Д
3

плюсуем. 

Ответить

Украинский колос

Д
2

Я плюсую.
Человек нормально объяснил, что да как, а не как обычно тут 'стереотипные' таксисты начинают орать 'езжай на трамвае нищеброд сраный!!' 

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Для Сохранения

Украинс…
1

Ок

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Johnny Vorony

Украинский
0

Он просто раньше бизнесом занимался

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Дмитрий Порожняков

Eugene
1

Просто спрошу если такси это такой убогий доход то почему вы не смените работу

Ответить

Dmitry Ievlev

6

А за парковку не хотят отменить плату???

Ответить

Д Хб

Dmitry
1

По кусочку ликсутова повесить на бывших столбах со знаком парковки. И фарш из подмахивавших его банде ребят в мантиях.

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Roman Trifonov

–6

Так пусть подтверждают свои слова документами, паролями и явками. С трибуны можно что угодно вещать. 

Если слова не доказаны документально — сразу привлечь ФАС и показать им кузькину мать штрафами. 

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Тарас Мукин

Roman
15

Причинно-следственные связи надо документами доказывать? Любому ежу понятно что в дикий снегопад такси с огнем не сыщешь, это и до агрегаторов правдой было. Ещё бы у цветочных магазинов попросили документы почему букеты 14 февраля дорожают. Лучше бы у дептранса спросили с чего они ответственность за дороги и транспорт перекладывают на частные организации.

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Roman Trifonov

Тарас
0

Любому ежу понятно

Тогда и доказать будет несложно. 

Ответить

Favell

Roman
0

Об этом, собственно, бОльшая часть статьи

Ответить

Дмитрий Порожняков

Roman
1

Лол почему они должны что-то подтверждать

Ответить

Roman Trifonov

Дмитрий
0

Потому что без подтверждения их слова ничего не значат. 

Ответить

Дмитрий

Roman
0

Вы ку-ку? Это частная компания им похуй. Вы в пятерке тоже на колбасу накладные требуете когда она на 10 рублей подорожала?

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Олег Петров

Roman
–1

Я думаю у дептранса нет инструмента для проверки цен на такси. Тем более агрегаторы являются информационными службами и в рамках закона не могут устанавливать цены.

Ответить

Алексей Афанасьев

–1

Ждём беспилотного такси, желательно летающего. Потому что когда прошел снег, толкать таксиста за свои же деньги не прикольно, а метро только через час откроется... Ну да и +300%к цене, вместо привычных 360р, 1100р

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Константин Глядяев

Алексей
1

Мне иногда кажется, если в Рашке появятся летающие авто, то на дороги вообще забьют))

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Алексей Афанасьев

Константин
0

Но их продолжат ремонтировать)

Ответить

Никита Иванов

Алексей
0

вместо асфальта проложат тротуарную плитку

Ответить

Владимир Якин

0

Перевожу с чиновничьего языка на простой: в России законы действуют в одностороннем порядке.

Ответить

Sasha Step

0

Интересно кто конкретно в Дептрансе ездит на такси и ему не пофиг с его зарплатой на цены? Кто генератор идеи?

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Che Vitaly

0

Интересна структура ФАС где в такие моменты. Ведь явный сговор от двух агрегатов .ценники задирают синхронно. Когда уже Диди прийдёт в Москву?

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Dennis Gerasimov

0

Минус во всей ситуации только одимн - увеличение тарифов целиком и полностью легло на плечи пассажиров

Если бы (ох, эти влажные мячты) агрегатор компенсировал водителю часть увеличения стоимости поездки,
а еще часть - тот же дептранс с коммунальщиками (ну реально, на дорогах был адок, какая езда?)
.... то и пассажиры переплатили бы не так много

Но у нас все про зарабатывание денег. Хотя не думаю, что день-два компенсации повышенных тарифов сказались бы на том же условном яндексе (такси дало треть выручки яндексу за 2020). Но так не будет никогда

Ну или, как вариант - отсыпать щедро промокодов на дисконт тем, кто в эти сложны едни ездил на такси. "размазать" компенсацию

Но нет. Так точно не будет. Сам испугался чего написал - это ж "отнять и поделить"

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