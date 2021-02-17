Дептранс Москвы призвал не завышать цены на такси из-за снегопада — агрегаторы объяснили это снижением числа водителей Статьи редакции
И напомнили, что повышающие коэффициенты — механизм баланса спроса и предложения.
16 февраля Дептранс Москвы обратил внимание, что во время снегопада в ночь на 13 февраля некоторые агрегаторы такси подняли стоимость поездки в 2-3 раза, из-за чего многим пришлось отказаться от поездок: спрос упал на 28%.
В «Яндексе» и «Ситимобиле» объяснили, что снегопады спровоцировали сложную ситуацию на дорогах, из-за чего многие таксисты не вышли на работу, из-за этого и увеличились цены.
«Ситимобил» рассказал, что средняя продолжительность поездок выросла на 17%. «Водитель за более долгую поездку должен получать более высокое вознаграждение», — считает компания. Она также объяснила, что без повышающих коэффициентов большинство людей не смогли бы уехать, так как «не нашёлся бы водитель, готовый выполнить их заказ».
Обновлено в 10:00: в «Яндекс.Такси» рассказали TJ, что 13 и 14 февраля в Москве и Подмосковье сами тарифы — стоимость километра пути и минуты поездки — не менялись. Компания напомнила, что на итоговую стоимость влияет длительность поездки.
Вот зачем мне выходить на линию в такую тяжелую ситуацию на дорогах на своём личном,кредитном автомобиле без каких либо наценок???? Сейчас повышенная аварийность на дороге и это должно быть оправдано для водителя!!!! Люди, «благодаря» агрегаторам привыкли ездить по ценнику, который зачастую занижен, а в некоторых случаях и ниже себестоимости. Сразу вижу вопрос: Зачем я тогда работаю в такси?! Отвечаю: агрегатор берет комиссию 24 и более % с заказа, часть этих средств он реализует в виде доплат водителям в конкретные Часы и зоны, так сказать как собакам кидает кость, чтобы был вывоз. Вот за счёт этих доплат и получается выезжать хоть в какой-то плюс... Поэтому у водителя помимо стажа вождения должна быть смекался где и когда катать. А вообще это неправильно. Стоимость каждой поездки должна стоить своих денег... а то вот из-за такой ситуации как сейчас все открыли свои варежки и начали плакать,что дорого.... Молчал бы уже Дептранс.... Законодатели не могут урегулировать таксо-вопрос уже несколько лет.... Сильно много вопросов в таксовке накопилось, а ответом практически нет...
Украинский колос
Пацаны, здесь у нас АДЕКВАТНЫЙ таксист.
Я не понял, минусим или плюсуем?
Украинский колос
Я плюсую.
Человек нормально объяснил, что да как, а не как обычно тут 'стереотипные' таксисты начинают орать 'езжай на трамвае нищеброд сраный!!'
Просто спрошу если такси это такой убогий доход то почему вы не смените работу
А за парковку не хотят отменить плату???
Так пусть подтверждают свои слова документами, паролями и явками. С трибуны можно что угодно вещать.
Если слова не доказаны документально — сразу привлечь ФАС и показать им кузькину мать штрафами.
Причинно-следственные связи надо документами доказывать? Любому ежу понятно что в дикий снегопад такси с огнем не сыщешь, это и до агрегаторов правдой было. Ещё бы у цветочных магазинов попросили документы почему букеты 14 февраля дорожают. Лучше бы у дептранса спросили с чего они ответственность за дороги и транспорт перекладывают на частные организации.
Любому ежу понятно
Тогда и доказать будет несложно.
Лол почему они должны что-то подтверждать
Потому что без подтверждения их слова ничего не значат.
Я думаю у дептранса нет инструмента для проверки цен на такси. Тем более агрегаторы являются информационными службами и в рамках закона не могут устанавливать цены.
Ждём беспилотного такси, желательно летающего. Потому что когда прошел снег, толкать таксиста за свои же деньги не прикольно, а метро только через час откроется... Ну да и +300%к цене, вместо привычных 360р, 1100р
Мне иногда кажется, если в Рашке появятся летающие авто, то на дороги вообще забьют))
Но их продолжат ремонтировать)
Перевожу с чиновничьего языка на простой: в России законы действуют в одностороннем порядке.
Интересно кто конкретно в Дептрансе ездит на такси и ему не пофиг с его зарплатой на цены? Кто генератор идеи?
Интересна структура ФАС где в такие моменты. Ведь явный сговор от двух агрегатов .ценники задирают синхронно. Когда уже Диди прийдёт в Москву?
Минус во всей ситуации только одимн - увеличение тарифов целиком и полностью легло на плечи пассажиров
Если бы (ох, эти влажные мячты) агрегатор компенсировал водителю часть увеличения стоимости поездки,
а еще часть - тот же дептранс с коммунальщиками (ну реально, на дорогах был адок, какая езда?)
.... то и пассажиры переплатили бы не так много
Но у нас все про зарабатывание денег. Хотя не думаю, что день-два компенсации повышенных тарифов сказались бы на том же условном яндексе (такси дало треть выручки яндексу за 2020). Но так не будет никогда
Ну или, как вариант - отсыпать щедро промокодов на дисконт тем, кто в эти сложны едни ездил на такси. "размазать" компенсацию
Но нет. Так точно не будет. Сам испугался чего написал - это ж "отнять и поделить"
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