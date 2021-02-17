Они опасаются, что это лишит их заработка, и грозят обратиться в ФАС.

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Дилеры Hyundai попросили ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) урегулировать ситуацию с онлайн-торговлей автомобилями, которую в конце 2020 года запустила «Хендэ мотор СНГ», пишет «Новый проспект» со ссылкой на обращение.

Российский офис Hyundai заявил о планах к 2025 году довести до 50% собственные прямые продажи автомобилей на российском рынке, которые исключают дилера как продавца.

Дилерские центры будут выдавать автомобили и получать фиксированную комиссию, которая будет соответствовать размеру маржи с продажи автомобиля. Представительство рассчитывало, что в 2021 году не менее 150 дилерских предприятий (из 190 по России) будут выдавать автомобили, проданные напрямую.

Дилеры обратились в РОАД и собираются обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), требуя защитить их бизнес, вплоть до ограничений на онлайн-торговлю на уровне законодательства, сообщает издание.

По их мнению, эта ситуация приведет к тому, что половина дилерских центров закроется, так как не сможет окупить свои инвестиции. Они будут вынуждены, в частности, ограничить выдачу автомобилей, проданных дистрибьютором онлайн.

Реализация такого проекта дистрибьютором означает для дилеров Hyundai потерю значительной части прибыли за счет отсутствия прямого контакта с покупателем и отсутствия продажи таких дополнительных продуктов, как автокредиты, страхование, продажа машин в trade-in. Продолжение подобной политики дистрибьютора будет означать потерю инвестиций, ранее вложенных дилерами в строительство и развитие дилерских центров Hyundai. Из письма дилеров Hyundai

К дилерам из Санкт-Петербурга присоединились крупные московские игроки и дилеры из регионов, сообщает издание. По словам бизнесменов, решение о запуске онлайн-платформы по продаже автомобилей было принято российским офисом самостоятельно.

От официальных комментариев петербургские дилеры марки отказались, сообщает «Новый проспект». Один из них рассказал изданию, что ситуацию действительно рассматривают как угрозу бизнесу, а беспокоит она дилеров по всей стране.

Президент РОАД Вячеслав Зубарев подтвердил, что проблема затронула всех дилеров марки в России. «В Hyundai уже заявили, что планируют 50% автомобилей продавать напрямую. Но что тогда будет с 50% автодилеров? Как окупят они свои инвестиции и зачем тогда концерн открывает новых дилеров?», — добавил он.