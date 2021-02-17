Петербургские дилеры Hyundai пожаловались на онлайн-торговлю машинами: говорят, что упадут доппродажи и просят защиты Статьи редакции
Они опасаются, что это лишит их заработка, и грозят обратиться в ФАС.
Дилеры Hyundai попросили ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) урегулировать ситуацию с онлайн-торговлей автомобилями, которую в конце 2020 года запустила «Хендэ мотор СНГ», пишет «Новый проспект» со ссылкой на обращение.
Российский офис Hyundai заявил о планах к 2025 году довести до 50% собственные прямые продажи автомобилей на российском рынке, которые исключают дилера как продавца.
Дилерские центры будут выдавать автомобили и получать фиксированную комиссию, которая будет соответствовать размеру маржи с продажи автомобиля. Представительство рассчитывало, что в 2021 году не менее 150 дилерских предприятий (из 190 по России) будут выдавать автомобили, проданные напрямую.
Дилеры обратились в РОАД и собираются обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), требуя защитить их бизнес, вплоть до ограничений на онлайн-торговлю на уровне законодательства, сообщает издание.
По их мнению, эта ситуация приведет к тому, что половина дилерских центров закроется, так как не сможет окупить свои инвестиции. Они будут вынуждены, в частности, ограничить выдачу автомобилей, проданных дистрибьютором онлайн.
К дилерам из Санкт-Петербурга присоединились крупные московские игроки и дилеры из регионов, сообщает издание. По словам бизнесменов, решение о запуске онлайн-платформы по продаже автомобилей было принято российским офисом самостоятельно.
От официальных комментариев петербургские дилеры марки отказались, сообщает «Новый проспект». Один из них рассказал изданию, что ситуацию действительно рассматривают как угрозу бизнесу, а беспокоит она дилеров по всей стране.
Президент РОАД Вячеслав Зубарев подтвердил, что проблема затронула всех дилеров марки в России. «В Hyundai уже заявили, что планируют 50% автомобилей продавать напрямую. Но что тогда будет с 50% автодилеров? Как окупят они свои инвестиции и зачем тогда концерн открывает новых дилеров?», — добавил он.
Промежуточное звено попросили на выход.
Но по факту они решат этот вопрос, так как без диллерских центров производитель не сможет существовать. Ведь сервис, гарантии, то,выдача, пощупать, тест драйв итд
пусть обслуживают выдают и дают щупать и берут комиссию за выдачу :) И идут лесом со своими допами. А еще в идеале если бы цены на ТО и запчасти тоже контролировали. А то когда в магазине запчасти для ТО оригинал стоят 7 тыс, а у дилера 20-25 это не нормально.
Это как бы если в эпл стоил мак 350, а в МВИДЕО тот же мак 100
Тесла же существует
У Теслы во многих странах есть как шоу-румы, так и сервис-центры. Возможно, Хёндай хочет так же сделать и перевести дилерские центры и сервисы под себя.
Для сервиса ДЦ не нужен. Для гарантии, тест-драйва и шоу-рума достаточно пары центров на город.
ну можно просто с крупными автосервисами сделать договора на оказание гарантийных услуг, какая разница автосалон это или сертифицированный автосервис
ну все придет к тому, что все больше людей начнет отказываться от гарантийного обслуживания (для владельцев бюджетного хендай это почти норма) т.к скорее всего цена ТО сильно вырастет, либо качество и доверие к дилеру сильно упадет
Сервис легко переложить на сторонние компании типа fit service и еще кучу местных контор типа пихтинавто как у нас в Ростове, как это сделано с бытовой техникой.
ну конечно, тут их лишают возможности побарыжить и они берут свои инвестиции и сами добровольно..
закапывают весь свой бизнес)
Уверен, у продаж и послепродажного обслуживания совершенно разная и никак не связанная экономика, тем более что не оф. диллеры совсем без продаж авто умудряются обслуживать авто дешевле и качественнее
Рынок как нибудь перестроится, но конечный потребитель только выиграет от этого, Хёндэ идут по правильному пути, который развивать нужно было еще 10 лет назад.
Производители уже тестируют сдачу авто в аренду по подписке. Если взлетит, то всё описанное вами уйдет на задний план.
Есть нюанс. С онлайн-площадкой ты хер поторгуешься. Бери или вали. А вот устроить условный тендер при покупке авто между несколькими дилерами и получить существенную скидку - на изи. Так что, для конечного покупателя условия однозначно станут хуже, не стоит хлопать в ладоши
Так дилер-то со своей маржи скидку делает, без его маржи в онлайне даже дешевле может быть.
Рыбный Орзэмэс
Дилеры покупают машины у импортера, а тот у завода и каждый наворачивают себе маржу, с которой и торгуются.
Если будет минус один посредник, то стоимость вполне может упасть даже ниже той, что можно добиться с максимальным торгом. Дилер ведь все равно не будет продавать машину в ноль, как бы он там не снижал цены. В лучшем (для покупателя) случае заработает столько-же сколько им будет предлагать комиссии сам hyundai. Но в большинстве случаев, со всеми торгами, постарается заработать больше (ведь еще бонус продавцу платить, как минимум).
Дилеры только разводят, вообще их не жаль
Больше не получится допов по 500к накидывать?
Туда и дорога
Вот и заныли, так и надо. Надеюсь скоро все машины можно будет купить он-лайн.
А то в этом году заходя в автосалоны обращаются как с мусором. А когда ты отказываешься от допов на 300-500 тыс. то на тебя смотрят так будто ты нищеброд и жид. Самый неприятный год для покупки в машин наверное в истории. А дилеры киа и хендай это самые разводящие компании.
Смотря за чем ты пришел. Пришел я за кретой в 19 году, а меня чуть ли не нах шлют. Вот тебе бумага, выбирай комплектацию. Хочешь из наличия - допы оплати. Касса там, тест драйв пройдешь когда купишь.
Не понравилось мне это, поехал за Rio X-line. Примерно тоже самое. Заметил Сид, думаю дай посижу. Спрашиваю менеджера: чё почем, может его купить? Он прям в лице поменялся, человека как подменили. Поехали тут же на тест-драйв (клиенты пришедшие за Рио были забыты, им выдали бумажки). Рассказывал, показывал, то да сё. Приехали с теста, сразу зашёл с козырей: а у нас универсалы есть, хотите посмотреть. Пошли посмотрели живые машины. По цене сказал можно договориться. В итоге, был куплен Сид дешевле Рио в топе (с допами конечно же), при комплектации богаче топового Рио. И зимнюю резину дали. А оказалось, что сиды неликвид, стояли у них более полугода. Пришли в апреле, а я в сентябре брал под конец месяца. Не все от марки зависит, скорее от модели и личного вознаграждения менеджера.
Эти дилеры у меня ассоциируются с риэлторами.
От риэлторов хоть польза есть. А эти что продавать машины не умеют, что обслуживать.
Ну, мне кажется риэлторов сложнее заменить будет, чем дилеров автомобилей.
Риэлторы для меня - та же самая прокладка, как здесь пишут про дилеров. Можно самому спокойно и самостоятельно продать квартиру, но при этом из 10 покупателей, которые откликнуться на твоё объявление, будут 8 риэлторов, которые будут такую чушь нести, что захочется их сразу за дверь выставить, а те умные, кто не будет такого нести, притворяться покупателями, а потом найдут своих покупателей и поднимут цену за свои услуги для них на несколько процентов от моей цены. Как-то так. Лишние посредники.
Тут есть варианты. Если вам не в лом общаться со всеми дозвонившимися и отвечать на вопросы "с собаками нельзя", "даже с маленькими...", "нет, плазма не входит", "скидки не будет...", "нельзя без депозита..." потом ехать на просмотр, а тут у того не получилось, это передумал, забил, сказал ещё посмотрит... то в целом, это едиснвенный этап который оправдан если говорить про сдачу в аренду. С продажей на первичке там особо и нет риелторов, компании давно сами продают новстрой. А вот продажа на вторичке, недавно покупал квартиру, и я вам скажу с риелторами я только пару раз отправил документы и оплатил какую-то там оценку, которую риелторы сделали на нужную сумму, и с банком вообще почти не общался, они там между собой че-то согласовывали, отправляли, передавали, я только в нужный день приехал и подписал доки с продавцом. Всё. Во всех справочных - поправочных - оценочных и других местах риелторам намного проще так как у них там "своя очередь" так что я ни разу не пожалел что заплатил.
А даже если влом, реальная себестоимость услуг риэлтора включая все, что можно, стоит дешевле, чем они берут. Проще нанять людей, проинструктировать и полноценно управлять процессом не вдаваясь в детали, чем отдавать все на откуп риэлтору, который и реальных гарантий дать неспособен и часто сам является самым ненадежным звеном
С государством тормозить прогресс, походит на рабочую схему.
Авто дилер давно уже демонизирован и те в свою очередь ничего не делали чтобы стать полезнее. Клиенты будут рады избавить себя от коммуникации с этими махинаторами.
Как-то максимально бредово звучит претензия. Они занимали нишу которая была актуальна в доисторические времена и в каменном веке. Сейчас рынок развился и больше не нуждается в этих посредниках. Какого рода защиты они хотят? Пытаться оставить всё в каменном веке - мягко говоря не выход. Пусть адаптируются к новым условиям, либо умирают - таковы принципы эволюции.
Еще бы гребаных риэлторов исключить из цепочки купли-продажи/аренды квартир и вообще будет ништяк))
Скоро и до них доберуться, всему своё время. Блокчейн в помощь нам всем.
Да они собственно исключены для тех кому они не нужны. Я искал себе кваритру и на съем и на покупку без риелтеров. На продажу нанимал риелтора, т.к. находился в другом городе, а мне нужен был человек, который покажет недвижимость. Была бы возможность водить покупателей самостоятельно — водил бы самостоятельно.
Лудди́ты — участники стихийных протестов первой четверти XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии.
вот и последователи
В топку дилеров, коврики по 20к продавать, когда на рынке их можно за 4-5 купить, негодяи !
Всегда поражало, что в подержанных машинах коврики всегда есть, а в новых - нет)
Вы бы лучше разбирались с своими официальными дилерами которые вводят людей в заблуждение с скидкой, а по приезду, ни машины, ни скидки как таковой нет, это порочит честь компании. Потом и появляется мнение о том что вы шарашкина контора, раз позволяете своим партнерам нагло лгать потребителям
Уже действуют, молодцы, осталось и другим производителям это во внимание взять. Почти вся страна барыг, ничего не производим но перепродажа в крови.
Судя по комментам, народ может в ответку написать в ФАС на автодилеров, что б не мешали дистрибьютору и прогрессу :))
народ уже свой выбор сделал как и должно быть своим рублем. Продажи у дистрибьюторов в растут у автодиллеров падают
Продают машины с накруткой к расчетно розничной цене, навязывают допуслуги (кредит трейдин), один гемморой стал от дилеров последние годы. Без танцев с бубном комфортно машину не купить стало
Сейчас дилеры скооперируются, занесут куда нужно, и выйдет новый закон "о запрете продажи авто в интернете" 🙃
вы не понимаете, это ради безопасности пользователей. Нельзя шутить такими вещами.
ох, не умеете вы в аргументацию и обоснование запретительных мер(((
очевидно же что при онлайн заказе, в условиях разгула онлайн мошенничества, пользователь подвергается риску отправить свои деньги мошенникам
пользователь подвергается риску отправить свои деньги мошенникам
Дилерам, что ли?
Так их! Падающего подтолкни.
В действительности это реальная проблема - общаться с автодилерами. Купить без допов, особенно в пик спроса просто нереально.
Да это просто унижение. Вот зачем я должен переплачивать за то, что мне не надо.
А то ставят негласно условия или бери допы или жди полгода, год как привезут.
Не знаю как в других регионах, у нас все именно так.
Только полная ликвидация дилеров спасёт автопроизводителей, а то еще что-нибудь придумают
Ахахаха, черти, тормозящие прогресс. Надеюсь, им не удастся подмять под себя законы.
«Мы найдём решение, устраивающее наших клиентов». Отлично же. Запретим законодательно им выбирать способ покупки ради их же удобства
Блоги компаний
Показать еще