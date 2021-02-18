Waymo начала тестировать беспилотное такси в Сан-Франциско Статьи редакции
Компания запустила беспилотное такси в 2018 году в Аризоне и теперь впервые вышла в другой штат.
Waymo тестирует беспилотники на собственных сотрудниках-добровольцах в Сан-Франциско, чтобы собрать обратную связь и улучшить технологии, пишет VentureBeat.
Компания рассказала, что для запуска в Сан-Франциско оптимизировала свою автономную систему планирования, восприятия и навигации, пишет издание.
Сотрудники компании будут использовать приложение Waymo One для вызова такси. Они должны будут указать пункты отправления и прибытия, а затем приложение сообщит предполагаемое время прибытия. Как и в обычном приложении для вызова такси, пассажиры смогут оценить качество поездок по пятибалльной шкале.
Waymo заявила, что ее автомобили Chrysler Pacificas и Jaguar I-Pace проехали более 20 млрд миль с помощью компьютерного моделирования и 20 млн миль по дорогам общего пользования в 25 городах. Компания сообщила что у нее было 21 отключение, или примерно по одному на каждые 30 тысяч миль (почти 48 тысяч км).
Waymo работает над беспилотными автомобилями с 2009 года. До 2016 года она работала как подразделение Google, затем Alphabet вывела её в отдельную компанию.
В декабре 2018 года Waymo запустила такси-сервис с беспилотными автомобилями. Сервис Waymo One работает в четырёх городах штата Аризона, включая Финикс.
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