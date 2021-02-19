Транспорт
Евгения Евсеева

Россия предложила пересмотреть Конвенцию о дорожном движении — для развития беспилотных автомобилей Статьи редакции

Россия и другие страны хотят внести в конвенцию понятие «автоматизированной системы вождения» для допуска беспилотников на дороги общего пользования.

17 17 комментариев
1320 просмотров

Россия и несколько европейских стран в рамках Экономического и социального совета (ЭСС) ООН предложили внести в Конвенцию о дорожном движении понятие «автоматизированной системы вождения», пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ЭСС ООН.

Кроме России инициативу поддержали Бельгия, Люксембург, Португалия, Франция, Финляндия, Швейцария и Швеция.

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Венскую конвенцию приняли в 1968 году для стандартизации правил дорожного движения. Документ фактически запрещает использование на дорогах беспилотников, отмечает издание, а изменения коснутся допуска беспилотников на дороги общего пользования.

Под «автоматизированной системой вождения» авторы поправок подразумевают функции, необходимые при передвижении: контроль за дорогой, управление автомобилем, планирование и сигнализацию о маневрах.

Ещё одна поправка касается признания автоматизированной системы водителем, если транспорт соответствует техническим и эксплуатационным требованиям признавших поправки государств.

«На протяжении нескольких лет на площадке Глобального форума по безопасности дорожного движения при ООН с участием представителей Минтранса и МВД России велась подготовка изменений в конвенцию, разрешающих эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств. Сейчас ведется оформление одобренных изменений в нее. Они позволят использовать беспилотный транспорт на дорогах общего пользования», — заявили «Ведомостям» в Минтрансе.

По регламенту, секретариат ЭСС ООН рассылает в административные органы стран, присоединившихся к конвенции, предложения по изменению документа. При наличии возражений участники должны представить их в течение года. Если наберётся не больше трети возражающих, генеральный секретарь конвенции информирует все страны о вступлении в силу этого решения через полгода.

В марте 2020 года «ГЛОНАСС» предложило приостановить действие международных соглашений о дорожном движении, так как это мешает развитию беспилотных автомобилей в России.

#новость #беспилотники

17 17 комментариев
11
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MEGAtraXXXer666

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Теперь будет: «сбил не мент, а автопилот»

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Священный рак

MEGAtraXXXer666
8

Который позавчера уволился

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Anton Chernov

1

Давно пора. Мир переходит на электромобили. 👍

Ответить

Kot Wild

Anton
1

Речь про беспилотники,при чем здесь электро мобили???

Ответить

olya olya

Kot
1

Беспилотники в основном электромобили

Ответить

Anton Chernov

olya
1

Да, на электромобиле это проще реализовать.

Ответить

Andre Macareno

2

Чего это стоило?
Cognitive Technologies: Всего…

Ответить

Канищев Максим

0

Таксисты напряглись

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Вадим Швальняк

Канищев
1

Напряглись все, чья работа связана с баранкой - дальнобои, трактористы, таксисты и т.д.
Радостно потирают руки - все, кто связан с автопилотами и системами "умный город".

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Канищев Максим

Вадим
2

Трактористов и так уже во всю заменяют в полях.

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Антон

Канищев
0

Расскажи где 

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Нищий крюк

Антон
0
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Нищий крюк

Вадим
0

Дальнобоев не скоро заменят. Зажал на трассе беспилотный грузовик и грабь себе на здоровье. Дурных нема грузы роботам доверять.

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Alex Nevi

0

Достаточно быстро, я думал только лет через 10 зашевелятся

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Павел

0

Лёд тронулся и это радует. 

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Антон

0

В России есть идеальные дороги?

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Комментарий удален

ANDREYKA92

–4

Классная статья, спасибо. Ребята, зацените это видео https://www.youtube.com/watch?v=ATY1CCgbYEU

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