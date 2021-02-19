Россия предложила пересмотреть Конвенцию о дорожном движении — для развития беспилотных автомобилей Статьи редакции
Россия и другие страны хотят внести в конвенцию понятие «автоматизированной системы вождения» для допуска беспилотников на дороги общего пользования.
Россия и несколько европейских стран в рамках Экономического и социального совета (ЭСС) ООН предложили внести в Конвенцию о дорожном движении понятие «автоматизированной системы вождения», пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ЭСС ООН.
Кроме России инициативу поддержали Бельгия, Люксембург, Португалия, Франция, Финляндия, Швейцария и Швеция.
Венскую конвенцию приняли в 1968 году для стандартизации правил дорожного движения. Документ фактически запрещает использование на дорогах беспилотников, отмечает издание, а изменения коснутся допуска беспилотников на дороги общего пользования.
Под «автоматизированной системой вождения» авторы поправок подразумевают функции, необходимые при передвижении: контроль за дорогой, управление автомобилем, планирование и сигнализацию о маневрах.
Ещё одна поправка касается признания автоматизированной системы водителем, если транспорт соответствует техническим и эксплуатационным требованиям признавших поправки государств.
«На протяжении нескольких лет на площадке Глобального форума по безопасности дорожного движения при ООН с участием представителей Минтранса и МВД России велась подготовка изменений в конвенцию, разрешающих эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств. Сейчас ведется оформление одобренных изменений в нее. Они позволят использовать беспилотный транспорт на дорогах общего пользования», — заявили «Ведомостям» в Минтрансе.
По регламенту, секретариат ЭСС ООН рассылает в административные органы стран, присоединившихся к конвенции, предложения по изменению документа. При наличии возражений участники должны представить их в течение года. Если наберётся не больше трети возражающих, генеральный секретарь конвенции информирует все страны о вступлении в силу этого решения через полгода.
В марте 2020 года «ГЛОНАСС» предложило приостановить действие международных соглашений о дорожном движении, так как это мешает развитию беспилотных автомобилей в России.
Теперь будет: «сбил не мент, а автопилот»
Давно пора. Мир переходит на электромобили. 👍
Таксисты напряглись
Напряглись все, чья работа связана с баранкой - дальнобои, трактористы, таксисты и т.д.
Радостно потирают руки - все, кто связан с автопилотами и системами "умный город".
Трактористов и так уже во всю заменяют в полях.
Нищий крюк
Дальнобоев не скоро заменят. Зажал на трассе беспилотный грузовик и грабь себе на здоровье. Дурных нема грузы роботам доверять.
Комментарий удален
Классная статья, спасибо. Ребята, зацените это видео https://www.youtube.com/watch?v=ATY1CCgbYEU
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