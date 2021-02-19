Россия и другие страны хотят внести в конвенцию понятие «автоматизированной системы вождения» для допуска беспилотников на дороги общего пользования.

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Россия и несколько европейских стран в рамках Экономического и социального совета (ЭСС) ООН предложили внести в Конвенцию о дорожном движении понятие «автоматизированной системы вождения», пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ЭСС ООН.

Кроме России инициативу поддержали Бельгия, Люксембург, Португалия, Франция, Финляндия, Швейцария и Швеция.

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Венскую конвенцию приняли в 1968 году для стандартизации правил дорожного движения. Документ фактически запрещает использование на дорогах беспилотников, отмечает издание, а изменения коснутся допуска беспилотников на дороги общего пользования.

Под «автоматизированной системой вождения» авторы поправок подразумевают функции, необходимые при передвижении: контроль за дорогой, управление автомобилем, планирование и сигнализацию о маневрах.

Ещё одна поправка касается признания автоматизированной системы водителем, если транспорт соответствует техническим и эксплуатационным требованиям признавших поправки государств.

«На протяжении нескольких лет на площадке Глобального форума по безопасности дорожного движения при ООН с участием представителей Минтранса и МВД России велась подготовка изменений в конвенцию, разрешающих эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств. Сейчас ведется оформление одобренных изменений в нее. Они позволят использовать беспилотный транспорт на дорогах общего пользования», — заявили «Ведомостям» в Минтрансе.

По регламенту, секретариат ЭСС ООН рассылает в административные органы стран, присоединившихся к конвенции, предложения по изменению документа. При наличии возражений участники должны представить их в течение года. Если наберётся не больше трети возражающих, генеральный секретарь конвенции информирует все страны о вступлении в силу этого решения через полгода.