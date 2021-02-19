Транспорт
Рая Хачатрян

Суд в Лондоне обязал Uber считать водителей сотрудниками — теперь им положена минимальная зарплата Статьи редакции

Иск водители сервиса подали ещё в 2016 году, но компания постоянно оспаривала судебные решения.

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Uber проиграл суд в Великобритании о правах водителей: их признали полноценными работниками вместо самозанятых, пишет Bloomberg. Это значит, что водители могут получать минимальную зарплату, отпускные и другие выплаты.

Ещё в 2016 году на компанию подали в суд водители сервиса. После апелляций в нескольких судебных инстанциях компания обратилась в Верховных суд Великобритании: Uber заявил, что во взаимоотношениях с водителями выступает лишь как посредник.

Как пишет BBC, Верховный суд в своём решении привёл причины, почему это не так:

  • Uber устанавливает тарифы — диктует, сколько водители могут зарабатывать.
  • Компания сама выдвинула условия контракта, и водители не имели права голоса в них.
  • Сервис ограничивает количество запросов на поездки и может наказать водителей, если они отклоняют слишком много поездок.
  • Uber контролирует водителя с помощью рейтинга и имеет возможность прекратить отношения, если после повторных предупреждений ситуация не улучшится.

Суд также постановил, что водители работают с момента, когда они «вошли в приложение и готовы принять поездки». Uber утверждал, что это может привести к тому, что водители смогут претендовать на минимальную заработную плату в нескольких сервисах одновременно.

Теперь «десятки тысяч» водителей Uber теперь могут быть определены как «работники», сказал Bloomberg юрист Leigh Day Найджел Маккей, который представлял водителей в суде. Юридическая компания будет добиваться компенсации для водителей — в среднем 12 тысяч фунтов (около 1,2 млн рублей) на человека.

Иск вернется в специализированный суд, который решит, какую сумму компенсации должны получить 25 водителей, которые возбудили дело в 2016 году. Также суд может рассмотреть около тысячи аналогичных исков против компании — их отложили до вынесения решения Верховным судом.

Uber сообщил, что решение распространяется только на небольшое количество водителей, подавших первоначальный иск, отмечает Bloomberg. В заявлении компании говорится, что с тех пор она серьезно изменила бизнес, и учитывала мнение водителей.

«Решение наносит удар по самой сути бизнес-модели Uber. Как бизнесу, ему нужно будет очень тщательно обдумать последствия судебного решения», — сказал Пол Дженнингс, юрист Bates Wells, также представлявший интересы водителей. Лондон — один из крупнейших и наиболее прибыльных рынков Uber в Европе, отмечает Bloomberg. В сервисе зарегистрировано 45 тысяч водителей из города — им регулярно пользуются 3,5 млн человек.

У Uber были и другие проблемы в Великобритании: в 2017 году компанию лишили лицензии на работу из-за проблем с безопасностью перевозок. В 2018 году лицензию вернули, а в 2019 году отняли опять. Сервис такси заработал в Лондоне только в сентябре 2020 года.

Водители Uber в других странах также борются за статус «работника»: в Калифорнии, например, водители подали в суд из-за отмены меры, которая обязывала компанию переквалифицировать их в работников, пишет Bloomberg.

#новость #uber

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Денис Семенов

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Иновации разбились об лед трудового законодательства. 

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Вячеслав Быков

6

Ждем миллионы самозанятых или ип - таксистов. Наш ответ будет жесток))))

Ответить

Валентин Жетонофф

Вячеслав
0

а разве сейчас не так? 

Ответить

Вячеслав Быков

Валентин
0

Думаю нет🤔

Ответить

Священный рак

Вячеслав
1

Конечно, так

Ответить

Вячеслав Быков

Священн…
0

Я иностранцы?

Ответить

Священный рак

Вячеслав
0

Я полагаю, патент 

Ответить

Felix Matveev

3

У нас наверное чужие высадятся, чем такие решения в отношении Яндекса примут. Хотя с учетом роста и огосударствления Я.такси - это была бы не плохая альтернатива бирже труда: как PWA Рузвельта: тебе дают колеса, пайку риса и койку. А семье отправляют рубль. Гражданам - транспорт, безработными - возможность зарабатывать.

... но лучше, конечно, очередной дворец в Гелинджике.

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Антон Гранд

Felix
0

Стоп. Тогда алыкбек будет платить налоги....

Ответить

Andrei Smirnovsky

2

Разум победил. Gig economy это путь в никуда.

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Розарио Агро

2

Ахаха, ну теперь таксисты не смогут отклонять заявки. А будут откланять - не смогут авторизоваться. Посмотрим как ребята поработают. Ща их выжмут и высушат, раз не хотят быть подрядчиком, а хотят быть наемным работником. 

Ответить

Vitold Sedyshev

0

Разве можно работать на двух работах? Я думал, что или в Uber работают или в Яндекс-е

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Andrei Smirnovsky

Vitold
0

Речь про Лондон, не РФ

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Vitold Sedyshev

Andrei
0

Хорошо, а в Лондоне можно на полной ставке работать на двух работах?

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Andrei

Vitold
0

Лучше уточнить у тех кто там работает)

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Комментарий удален

Ник

0

Договора между Убером (им подобными) и работниками следовало бы назвать скорее ультиматумами, но никак не договорами. Так как если одна из сторон никак не может повлиять на условия соглашения, то какой же это на самом деле договор )))

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ilia

0

Минимальная зарплата - если "в час", то ок. Если нет, то пусть и минимальное количество часов "для ставки" пусть работают БЕЗ отклонения заказов. Тогда и про отпуск какой-то можно говорить.

А то "выходить когда хочу" на смену, отклонять заказы, но при этом иметь з/п и отпускные-больничные...

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