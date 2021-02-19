«Яндекс.Драйв» разблокирует аккаунты, ограниченные в сервисе за нарушения скорости Статьи редакции
Каршеринг проведёт амнистию в честь дня рождения.
Во время конференции «YACR: “Драйву” три года, надо поговорить» в Clubhouse представители сервиса рассказали, что 20 февраля 2021 года снимут блокировку с части аккаунтов. Пользователи, которых это затронет, получат уведомление.
Амнистия касается аккаунтов, заблокированных за скоростные нарушения — это около 3000 учётных записей. «Это не серьёзные нарушения правил дорожного движения или агрессивное вождение. Мы верим, что они исправились», — добавили в сервисе.
Каршеринг развивает технологии автоматического мониторинга скорости и контроля за стилем вождения пользователей с момента запуска, писал «Трушеринг». При возникновении риска попадания в ДТП, пользователю приходит предупреждение, затем ограничение доступа и вечная блокировка.
В августе 2020 года «Драйв» стал предупреждать пользователей в Москве о превышении скорости на 10 км/ч, но это не влияло на доступ к машинам и не вело к блокировкам в сервисе.
Яндекс: Мы верим, что они исправились
Амнистированные:
Комментарий удален
Классная статья, спасибо. Ребята, зацените это видео https://www.youtube.com/watch?v=ATY1CCgbYEU
ага, т.е. я лихачам эти лычки раздаю, а они их потом амнистируют. яндекс молодец, подумаешь кто-то раздолбается из за агрессивного вождения прослойки между рулем и педалями
Заминусуйте плиз.
Человек считает что превышение от 20 км/ч это агрессивное вождение.
Видимо один из тех, кто в левом ряду на мкаде 100 едет.
«Это не серьёзные нарушения правил дорожного движения или агрессивное вождение. Мы верим, что они исправились», — добавили в сервисе.
из твоей же цитаты "или агрессивное вождение". ты читаешь вообще чем?
руль глаза натёр?
почитай статью ещё раз, потом мой коммент ещё раз, потом подумай головой и вернись с ответом
Добавлю, для остальных, кто так же думает.
Условно, едешь ты 80, там где 60 (до 20 не считается нарушение). Подъезжаешь к туннелю, горка вниз, увеличение скорости идёт на пару км/ч - перед туннелем камера.
или едешь 65, образовывается знак 40 или 20 - камера.
и таких ситуаций много.
пару нарушений (условно, не знаю за сколько блок) - блокировка.
PS, для умников, у меня в среднем один штраф в месяц за превышение.
Добавлю чисто для галочки. Превышение на +1 по закону считается нарушением, но не облагается штрафом до +20. Более того, при разборе дтп превышение +1 уже может считаться отягчающим. А знаки не "образовываются", они стоят заблаговременно, не фиг глазами в смс глядеть. Спокойно можно ехать в потоке с теми же +20 и не получать штрафы.
подписываюсь под каждым словом.
я лишь хотел обозначить, что это не агрессивное вождение и ситуации разные бывают
Снижение скоростного режима осуществляется ступенчато с шагом 20 км/ч максимум. При разрешенных 60 км/ч может быть только 40 км/ч, но никак не 20. И учтите что знак должен быть виден на расстоянии (если "вдруг", то это весомый аргумент для обжалования штрафа).
да, я говорил к тому, что бывает вполне неожиданно исходя из местности)
То есть лучше нарушители скоростного режима, чем иностранные граждане 👍
С этих хоть можно попытаться вытрусить хоть какие-то деньги в случае разбитой машины. А с иностранных граждан, как с гуся вода... Я бы в Москве с радостью был бы гражданином Киргизии, намного удобнее.
Та можно даже никуда не катить... Просто послать на три буквы... Как говорится, денег нет но вы держитесь.
Превышение скорости - «несерьёзное нарушение»? А потом удивляемся, откуда такая смертниц на дорогах
Все, денег опять не хватает) Из директа все рекламодатели разбежались, что пришлось аж добавить для них возможность блокировать дносервисы в виде дзена и картинок, теперь вот нарушителей возвращают
Так они же говорили что индикатор превышения скорости просто введён, и не влечёт за собой блокировок. «Просто хотим чтобы пользователи были аккуратнее на дорогах»
Амнистировали, потому что не хватает рук откапывать машины из сугробов. У меня во дворе как раз один на днях откапывал рапид
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