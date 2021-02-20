Транспорт
Евгения Евсеева

«Ситимобил» разрешил заказывать такси другому человеку через приложение Статьи редакции

Такая же функция есть в «Яндекс.Такси».

15 15 комментариев
595 просмотров

«Ситимобил» добавил в приложение опцию «Закажи другу», которая позволит вызвать такси для другого человека, рассказали vc.ru в компании.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно указать адрес или выбрать место на карте, а после добавить номер телефона человека, который поедет на такси. На этот номер придёт SMS с информацией о поездке и ссылкой на карту, где можно посмотреть местоположение такси.

Также в приложении можно выбрать, кто оплатит поездку: деньги либо спишут с карты пользователя, либо заплатит пассажир — но тогда способ оплаты нужно изменить на наличные.

В «Ситимобиле» рассказали, что пользователи часто просили в службе поддержки добавить в приложение возможность вызова такси для другого человека. Раньше для этого нужно было обращаться в call-центр.

Заказать такси для другого человека можно и в «Яндекс.Такси» — функция доступна с 2018 года.

#ситимобил

15 15 комментариев
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0438\u0442\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b"], "comments": 15, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 211430, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 20 Feb 2021 12:11:04 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Олег Павлов

7

Инновации

Ответить

Даниил Бугай

6

Это прорыв

Ответить

Кирилл Виноградов

5

Эмейзинг!

Ответить

Игорь Крафт

Кирилл
0

Авэссом!!!

Ответить

Evgeny Zakharov

4

Я думал, что у них такое давно есть, ну да ладно...

Ответить

Константин Полухтин

3

Ну, ок.

Ответить

MEGAtraXXXer666

3

Ну спасибо! С барского плеча!

Ответить

StargazerXIII

1

Слоупоки

Ответить

Яков Морозов

1

А этому человеку можно будет заказывать?)

Ответить

Сашка Сергеевич

1

Ебать-колотить, после такой новости стоимость вымышленных акций ситимобайла рванула до небес...

Ответить

Valentin Dombrovsky

Сашка
0

Акции Мэйла чем Вам не угодили? 

Ответить

Ivan Miasnikov

0

Не прошло и полугода... 

Ответить

Владислава Пелевина

Ivan
0

='( 

Ответить

Valentin Dombrovsky

Ivan
0

Прошло 3 года после Яндекса.

Ответить

Революционный утюг

0

М-да

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Снаряд от Александра Петрова и декорации за 4 миллиона: самые кассовые военные фильмы России
Ко Дню защитника Отечества основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева рассказала о том, как сн…
0
Evrone
Подписан
Отписаться
Новая айдентика для воронежского лесотехнического университета
В прошлом году мы рассказывали про 4 концепции новой айдентики для ВГЛТУ. В комментариях тогда поспорили и про идеи, и…
0
Яндекс.Маршрутизация
Подписан
Отписаться
За сколько окупится автоматическая маршрутизация для небольшого бизнеса со своей доставкой?
Если коротко, то при небольших объемах доставки внедрение Яндекс.Маршрутизации окупится за два-три месяца.
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Роман Александров
за день
Яндекс: Мы верим, что они исправились Амнистированные:
«Яндекс.Драйв» разблокирует аккаунты, ограниченные в сервисе за нарушения скорости
Алмаз Хамидуллин
за неделю
Промежуточное звено попросили на выход.
Петербургские дилеры Hyundai пожаловались на онлайн-торговлю машинами: говорят, что упадут доппродажи, и просят защиты

Комментарии

Павел Гражданский

Продажи российских аптек за год…

Mikhail Che

Ровер Perseverance прислал…

Dear Moscow,

Ровер Perseverance прислал…

Kelerius

Ровер Perseverance прислал…

Розарио Агро

Суд в Лондоне обязал Uber…

Денис Демидов

Ровер Perseverance прислал…

Vika Kaplina

Ровер Perseverance прислал…

Ivan Susanin

Мне понадобилась справка о двух…

Kelerius

Ровер Perseverance прислал…

Денис Демидов

Ровер Perseverance прислал…

Sultan Salautdinov

Customer support Яндекс Драйв…

Mikhail Che

Ровер Perseverance прислал…

Aleksandr Umnov

Ровер Perseverance прислал…

Kelerius

Ровер Perseverance прислал…

Николай Филимонов

Как я сделал бизнес после…

Stas Klymenko

Ровер Perseverance прислал…

Данил Дудник

Власти США на две недели…

Mikhail Bajenov

«Продукт тяжёлого времени…

Alex Ondre

Как подарить сотруднику подарок…

Kelerius

Продажи российских аптек за год…
null