«Ситимобил» разрешил заказывать такси другому человеку через приложение Статьи редакции
Такая же функция есть в «Яндекс.Такси».
«Ситимобил» добавил в приложение опцию «Закажи другу», которая позволит вызвать такси для другого человека, рассказали vc.ru в компании.
Чтобы воспользоваться функцией, нужно указать адрес или выбрать место на карте, а после добавить номер телефона человека, который поедет на такси. На этот номер придёт SMS с информацией о поездке и ссылкой на карту, где можно посмотреть местоположение такси.
Также в приложении можно выбрать, кто оплатит поездку: деньги либо спишут с карты пользователя, либо заплатит пассажир — но тогда способ оплаты нужно изменить на наличные.
В «Ситимобиле» рассказали, что пользователи часто просили в службе поддержки добавить в приложение возможность вызова такси для другого человека. Раньше для этого нужно было обращаться в call-центр.
Заказать такси для другого человека можно и в «Яндекс.Такси» — функция доступна с 2018 года.
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