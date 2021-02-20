Транспорт
Таня Боброва

Тайваньская Foxconn анонсировала первый электромобиль на своей платформе в 2021 году Статьи редакции

У крупнейшего сборщика iPhone есть два совместных предприятия с автопроизводителями.

  • Foxconn планирует показать два первых электромобиля, созданных с помощью его технологий, в четвёртом квартале, пишет Bloomberg со ссылкой на компанию. В то же время Foxconn может представить электрический автобус на базе своей платформы.
  • Заказчика проектов и другие детали о машинах компания не называет. В октябре Foxconn представила своё первое шасси для электромобилей и платформу, которая должна помочь автопроизводителям быстрее выводить модели на рынок.
  • В начале 2020 года Foxconn создала совместное предприятие с Fiat Chrysler для разработки электромобилей. По данным Nikkei Asian Review, Fiat Chrysler будет отвечать за производство машин, а Foxconn — за аппаратное и программное обеспечение.
  • У Foxconn также есть СП с китайским автопроизводителем Zhejiang Geely Holding Group, которое сейчас ведёт переговоры со стартапом Faraday Future и другими о сотрудничестве в области электромобилей, пишет Bloomberg.
  • В начале 2021 года корейское издание Korea Economic Daily сообщило о переговорах Hyundai и Apple о выпуске электромобилей, но позже Hyundai заявила, что партнёрство не состоится. По данным FT, Apple также вела переговоры с Nissan, но они ничем не закончились.

#новость #foxconn

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Roman Moskovskiy

1

В этот раз клон выпустят ещё до продукта?

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Розарио Агро

Roman
3

Тут скорее намёк кое-кому на потенциальное плодотворное сотрудничество. А то крупные автопроизводители оказались слишком гордые 😂

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Александр Кучеряев

1

Ну все, автоваз в пролете

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Arlita Tvauri

0

Aelita

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