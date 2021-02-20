Тайваньская Foxconn анонсировала первый электромобиль на своей платформе в 2021 году Статьи редакции
У крупнейшего сборщика iPhone есть два совместных предприятия с автопроизводителями.
- Foxconn планирует показать два первых электромобиля, созданных с помощью его технологий, в четвёртом квартале, пишет Bloomberg со ссылкой на компанию. В то же время Foxconn может представить электрический автобус на базе своей платформы.
- Заказчика проектов и другие детали о машинах компания не называет. В октябре Foxconn представила своё первое шасси для электромобилей и платформу, которая должна помочь автопроизводителям быстрее выводить модели на рынок.
- В начале 2020 года Foxconn создала совместное предприятие с Fiat Chrysler для разработки электромобилей. По данным Nikkei Asian Review, Fiat Chrysler будет отвечать за производство машин, а Foxconn — за аппаратное и программное обеспечение.
- У Foxconn также есть СП с китайским автопроизводителем Zhejiang Geely Holding Group, которое сейчас ведёт переговоры со стартапом Faraday Future и другими о сотрудничестве в области электромобилей, пишет Bloomberg.
- В начале 2021 года корейское издание Korea Economic Daily сообщило о переговорах Hyundai и Apple о выпуске электромобилей, но позже Hyundai заявила, что партнёрство не состоится. По данным FT, Apple также вела переговоры с Nissan, но они ничем не закончились.
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4 комментария
1
В этот раз клон выпустят ещё до продукта?
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3
Тут скорее намёк кое-кому на потенциальное плодотворное сотрудничество. А то крупные автопроизводители оказались слишком гордые 😂
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