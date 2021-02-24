Транспорт
Евгения Евсеева

Drive Electro запустит в России серийное производство электрогрузовиков в 2021 году Статьи редакции

Компания рассчитывает на контракт с «Магнитом» на 200 машин.

4 4 комментария
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Кроме электрогрузовиков, компания также запустит производство аккумуляторов для электротранспорта. Об этом рассказал «Ведомостям» владелец Drive Electro Сергей Иванов.

«В серии будет несколько моделей — как большегрузы с максимальной допустимой массой 19 т, так и более легкие транспортные средства. Электрогрузовики мы планируем выпускать под собственным брендом Drive Electro – для нужд российских заказчиков, а также с прицелом на экспорт», — сообщил изданию представитель компании.

Опытный образец электрогрузовика, собранный Drive Electrо на базе шасси КамАЗ-5325, который передали в тестовую эксплуатацию «Магниту» в сентябре 2020 года

Максимальная мощность производства — 1000 грузовиков в год, на начальном этапе выпуск будет меньше. Компания уже разрабатывает и собирает из импортируемых аккумуляторных ячеек накопители для разных типов электротранспорта.

Завод построят на площадке «Алабушево». Инвестиции на строительство составят 355 млн рублей, ещё 20 млн рублей направят на научно-исследовательскую и внедренческую деятельность.

На заводе будут выпускать батареи и блоки управления, и производить финальную сборку машин с использованием шасси, кузовов и электромоторов сторонних производителей. Иванов не стал называть поставщиков деталей, но компания всегда активно сотрудничала с «КамАЗом».

Представитель «КамАЗа» сообщил «Ведомостям», что производитель не обсуждает поставки шасси под производство Drive Electro. В то же время первый опытный образец электрогрузовика собран Drive Electrо на базе шасси КамАЗ-5325.

Этот образец передали в сентябре 2020 года «Магниту». Сейчас ритейлер тестирует электрогрузовик. Если тестирование, которое продлится ещё не менее полугода, будет успешным Drive Electro рассчитывает заключить с «Магнитом» первый серийный контракт на поставку 200 машин.

#новость

4 4 комментария
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Yury Kotov

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Кредитный пистолет

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Буду очень рад, если все получится. 

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Антон Храмченко

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200, 1000 машин - это даже не стартап. Тем более никакой своей технологии нет.

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xxx xxx

0

Похоже эти авто будут на уровне прошлого века по технологиям, но хотя б без дыма, вони и громкого тарахтения. Ну и вопрос кто ещё 800 в год будет покупать? автозаки?

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