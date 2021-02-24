Транспорт
Евгения Евсеева

Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely сначала запустится в Дубае вместо Франции из-за Covid-19 Статьи редакции

Компания собиралась расширяться во Франции, но из-за ограничений в стране в Wheely не знают, как будут развиваться события.

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Wheely собирается подать заявку на получение лицензии в Дубае и открыть там офис, рассказал Bloomberg основатель компании Антон Чиркунов. По его словам, Дубай — одно из самых популярных направлений среди клиентов Wheely, особенно из Москвы.

Компания переключилась на Ближний Восток, чтобы «подстраховаться» из-за ограничений, которые подорвали индустрию в Европе, рассказал Чиркунов. По его словам, в планах компании было расширение во Франции, но из-за ограничений в стране в Wheely не знают, как будут развиваться события.

В рамках расширения географии бизнеса в этом году мы планировали открыть сервис Wheely на Лазурном Берегу, а в 2022 году — в Дубае. Из-за ковидных ограничений мы решили изменить порядок выхода на новые рынки и вместо Юга Франции начать с открытия офиса и получения лицензии именно в Дубае. Мы всегда считали этот рынок исключительно перспективным. В дальнейшем на базе дубайского офиса мы планируем создать хаб для развития ближневосточного направления нашего бизнеса.

Антон Чиркунов

Дубай открыл границы в июле, а большинство европейских стран продолжают держать свои границы закрытыми из-за пандемии. Например, Великобритания начнёт ослаблять ограничения в марте, а во Франции решение о снятии или продлении ограничений примут в ближайшие дни, сообщает издание.

По данным компании, Wheely восстановила до 99% свои показатели на всех рынках, включая Москву, Лондон, Париж и Санкт-Петербург. В третьем квартале 2021 года компания планирует привлечь более $30 млн, в том числе для расширения в США, пишет Bloomberg.

Wheely работает с 2010 года, сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Перми, Сочи, Краснодаре, Лондоне и Париже.

#новость #wheely

11 11 комментариев
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Andrei Smirnovsky

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Логично вполне, дубайск любимец у нашего тяжёлого люкса)

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Пётр Арбенев

Andrei
0

А Абу-дабийск?

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Andrei Smirnovsky

Пётр
0

Сразу после Масквабада)

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NNM ASSN

2

В Дубае монополия Careem (который подогнули под государство). Все такси, лимо-сервисы это Careem вне зависимости от названия. Так что будьте готовы продаться или умереть в плане маркетинга.

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Mikhail Starov

1

Молодцы ребята!

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Алексей Штейн

0

В питере жив сервис? Какое время подачи в среднем?

Ответить

Andrey Kudriavtcev

Алексей
1

В пределах 10 мин, майбах чуть дольше.

Ответить

Пётр Арбенев

0

Хммм, интересно, а почему так поздно то? 

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Igor Kachura

–8

А бизнес в чем? Вывод бабла из РФ под предлогом инвестирования в модный стартап? С Лондоном и Парижем понятно, но в Дубае можно и кому нить из севкав республик ненароком дорогу перейти.

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Алексей Штейн

Igor
0

кого?

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Lord Raiden

Igor
0

В Дубае законодательство жёсткое и шерстяные братья россиянина там ничего не решают.

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