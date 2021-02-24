Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely запустится в Дубае на фоне ограничений из-за пандемии в Европе Статьи редакции
Компания собиралась расширяться во Франции, но из-за ограничений в стране в Wheely не знают, как будут развиваться события.
Wheely собирается подать заявку на получение лицензии в Дубае и открыть там офис, рассказал Bloomberg основатель компании Антон Чиркунов. По его словам, Дубай — одно из самых популярных направлений среди клиентов Wheely, особенно из Москвы.
Компания переключилась на Ближний Восток, чтобы «подстраховаться» из-за ограничений, которые подорвали индустрию в Европе, рассказал Чиркунов.
По его словам, в планах компании было расширение во Франции, но из-за ограничений в стране в Wheely не знают, как будут развиваться события.
Дубай открыл границы в июле, а большинство европейских стран продолжают держать свои границы закрытыми из-за пандемии. Например, Великобритания начнёт ослаблять ограничения в марте, а во Франции решение о снятии или продлении ограничений примут в ближайшие дни, сообщает издание.
По данным компании, Wheely восстановила до 99% свои показатели на всех рынках, включая Москву, Лондон, Париж и Санкт-Петербург. В третьем квартале 2021 года компания планирует привлечь более $30 млн, в том числе для расширения в США, пишет Bloomberg.
Wheely работает с 2010 года, сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Перми, Сочи, Краснодаре, Лондоне и Париже.
А бизнес в чем? Вывод бабла из РФ под предлогом инвестирования в модный стартап? С Лондоном и Парижем понятно, но в Дубае можно и кому нить из севкав республик ненароком дорогу перейти.
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