Транспорт
Евгения Евсеева

Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely запустится в Дубае на фоне ограничений из-за пандемии в Европе Статьи редакции

Компания собиралась расширяться во Франции, но из-за ограничений в стране в Wheely не знают, как будут развиваться события.

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Wheely собирается подать заявку на получение лицензии в Дубае и открыть там офис, рассказал Bloomberg основатель компании Антон Чиркунов. По его словам, Дубай — одно из самых популярных направлений среди клиентов Wheely, особенно из Москвы.

Компания переключилась на Ближний Восток, чтобы «подстраховаться» из-за ограничений, которые подорвали индустрию в Европе, рассказал Чиркунов.

По его словам, в планах компании было расширение во Франции, но из-за ограничений в стране в Wheely не знают, как будут развиваться события.

Дубай открыл границы в июле, а большинство европейских стран продолжают держать свои границы закрытыми из-за пандемии. Например, Великобритания начнёт ослаблять ограничения в марте, а во Франции решение о снятии или продлении ограничений примут в ближайшие дни, сообщает издание.

По данным компании, Wheely восстановила до 99% свои показатели на всех рынках, включая Москву, Лондон, Париж и Санкт-Петербург. В третьем квартале 2021 года компания планирует привлечь более $30 млн, в том числе для расширения в США, пишет Bloomberg.

Wheely работает с 2010 года, сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Перми, Сочи, Краснодаре, Лондоне и Париже.

#новость #wheely

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Andrei Smirnovsky

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Логично вполне, дубайск любимец у нашего тяжёлого люкса)

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Igor Kachura

–1

А бизнес в чем? Вывод бабла из РФ под предлогом инвестирования в модный стартап? С Лондоном и Парижем понятно, но в Дубае можно и кому нить из севкав республик ненароком дорогу перейти.

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