Whoosh тестирует аренду электросамокатов по SMS в более чем десяти городах, где наблюдаются сбои мобильного интернета

Это Волгоград, Воронеж, Ижевск, Краснодар, Красноярск, Липецк, Новороссийск, Омск, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь, Стерлитамак, Тольятти и Тюмень.С помощью SMS можно начать и закончить поездку, не используя приложение, рассказали в компании. Но у пользователя должен быть аккаунт в Whoosh — отправлять сообщение нужно с номера, который к нему привязан.Чтобы арендовать электросамокат, нужно отправить SMS «Старт [номер самоката]» на +7 999 444 50 89. Номер самоката указан на руле — около QR-кода.В течение 30 секунд система пришёл push-уведомление с тарифом поездки. В будущем Whoosh хочет отправлять SMS, чтобы данные точно дошли в условиях сбоящего интернета.Поездка начнётся, когда прозвучит звуковой сигнал и загорится синяя подсветка. Если этого не произошло, значит, возникла ошибка: указан неверный номер самоката, аккаунт привязан к другому телефону, не прошла оплата.Чтобы завершить поездку, нужно отправить SMS «Стоп [номер самоката]» на тот же телефон. Если прозвучал сигнал, а синяя подсветка стала зелёной или лиловой, — поездка закончилась.Если не получается завершить поездку, можно сфотографировать припаркованный самокат и закончить её через приложение «при первой возможности» — например, подключившись к Wi-FI. После этого написать в техподдержку, чтобы компания пересмотрела стоимость. Функциональность временная.Евгения ЕвсееваСервисы1 июляВ июне 2025 года в России 655 раз «отключали» мобильный и домашний интернет — проект «На связи» В мае же его отключали всего 69 раз.#новости