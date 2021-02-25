Власти Москвы установят в метро экраны с камерами слежения за «праздношатаниями» Статьи редакции
Экраны будут транслировать рекламу, сообщения метрополитена, а также наблюдать за пассажирами.
Власти Москвы планируют установить на 85 станциях метрополитена 316 мультимедийных экранов с камерами, на покупку и установку которых потратят 932 млн рублей, обнаружил «Коммерсантъ» на сайте госзакупок.
В ГУП «Московский метрополитен» пояснили изданию, что «видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей». Однако в техническом задании прописаны требования к камерам, например, «детектирование лиц», подсчёт людей и распознавание их скоплений.
Самые продвинутые функции обеспечит «модуль определения поведения объектов». Он будет фиксировать «пересечение линии», «быстрое движение», а также «праздношатания». Кроме того, система будет передавать от камеры «метаданные о распознанном объекте».
Доступ к экранам и камерам получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы, а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Также к системе подключат неназванную рекламную платформу.
Победителя выберут 4 марта, все работы он должен завершить в декабре 2021 года.
Телекран (англ. Telescreen; также переводится как телескрин или монитор) — вымышленное устройство, представленное в романе Джорджа Оруэлла «1984» и его экранизациях. Используется в качестве орудия пропаганды и средства слежки за населением.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...
Пересмотрел тут фильм "Враг государства" (1998). То что тогда выглядело как фантазии параноика - сейчас уже стало обыденностью...
Используется в качестве орудия пропаганды и средства слежки
- здесь мы в роли догоняющих
«праздношатания»
Это у нас теперь тоже под запретом?))
Надеюсь победителем будет устройство с названием «Телекран».
Праздношатания, телефонзалипания, инноагентаспонсирование, незатогоголосования
"Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали, или его выбрали за вас — это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь, в Цитадели, столь заботливо предоставленной нашими Покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь, или же вас ждут неизвестные дали, добро пожаловать в Сити 17. Здесь безопасно"
В принципе, а что плохого - нейросеть будет распазнавать нетипичное поведение (бег, кипиш, ходит туда-сюда там, где обычно никто праздно не шатается и т.д), сообщать на пульт, там будут проверять, что случилось, если случилось, вызывать ментов. Реклама отбивать затраты будет (в идеале).
Я вот почти уверен, что со временем туда все-таки прикрутят распознавание лиц и тогда всякие встречи в метро (что-то купить, документы подписать, деньги передать) так же будут отслеживаться.
Чеченский цветок
А еще в туалетах в метро камеры поставили. Ну и домой вам еще поставят. Вдруг вы на кухне обсуждаете что-то против полудурков.
все это давное уже есть в твоем ноуте/телефоне
Плохо, что будет использоваться для преследования по политическим мотивам
Все ради нашей "безопасности"
Так П, же не давно сказал - главная угроза на сегодняшний день, терроризм... Как бы опять взрывать дома не стали 🤔
О, началось. Вчера парень с гранатой был в метро. Вроде как..
Прям двух зайцев разом: и рекламные места создаём, и «повышаем уровень безопасности» в московском метро
Поздний вечер в метро. Система включает на экранах сочные картинки с едой, наблюдает за реакцией пассажиров.
Так-так, кто это там сглотнул слюну в третьем вагоне? Ага, по лицу в базе нашелся гражданин Анонимов.
Смотрим в базе, на какой станции обычно выходит гражданин Анонимов? Ага, Кукуевская.
У кого из рекламодателей общепита есть точки на Кукуевской? Ага, ресторан и два фастфуда.
Запрашиваем у банка категорию дохода гражданина Анонимова. Хм, негусто. А фастфуды не готовы хорошо платить за привлечение. Но других людей в вагоне мало, а драгоценное время идёт, скоро прибываем на Кукуевскую.
Кстати о времени - один фастфуд уже закрылся до утра, остаётся круглосуточный "Шаверма House". Жребий брошен!
Ждем, пока гражданин Анонимов обратит внимание на экран.
3, 2, 1, поехали!
У вас русских есть интересная тенденция, которая со стороны носителем языка распознается. Некоторое время русские были европейцами и их авангард политической мысли, а сейчас все чаще в пример ставится Азия. Борьба с ковидом - Китай, с коррупцией - Сингапур, экономический рост - Южная Корея. Я имел возможность посетить эти страны и как европейцу мне они не кажутся хорошим примером для подражания. Во всех этих примерах азиатских стран нет самого главного - борьбы за свободу и права личности, санитарные меры, экономический рост и борьба с коррупцией не могут заменить самого главного. Это кажется странным и очень интересным для диссертации исследованием о том, как взгляды масс в течении жизни одного поколения меняются с западных на восточные. Русские даже не могут выразить свои интересы, без интересов Путина. Нельзя же всё на свете мерить Путиным и его интересами, слишком много ему чести. Есть немало проблем, возникших, когда Путин не только не был президентом, но даже еще не родился
2.949.367 руб за один телевизор?
Ага, ждёшь человека в метро... а к вам патруль подходит. Гражданин, здесь нельзя праздношататься. С другой стороны, то, что творится на Комсомольской тоже надо как-то победить. )
А что - туалеты вновь появились?
Сначала учим систему детектировать праздношатания, потом - выписывать штрафы за тунеядство, если праздношатания происходит в рабочее время. У нас вроде хотели?
У великого транслировать нонстоп, а кто не смотрит тех записать в неблагонадежных. Один народ, одна империя, один вождь.
Может поставим в доме каждого депутата по экрану с камерой? Ну, вдруг они праздношатаются там
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