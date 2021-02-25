Транспорт
Евгения Евсеева

Разработчик аэротакси Joby Aviation запланировал выйти на биржу путём слияния при оценке $6,6 млрд Статьи редакции

Стартап планирует начать коммерческие полёты в 2024 году.

  • Калифорнийский стартап Joby Aviation, разрабатывающий электрическое аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой, планирует выйти на Нью-Йоркскую биржу, сообщает Fast Company.
  • Для этого стартап объединится со специальной компанией Reinvent Technology Partners, которую основали соучредитель LinkedIn Рид Хоффман и основатель Zynga Марк Пинкус. Хоффман написал в Twitter о сделке, в результате которой объединённая компания получила оценку в $6,6 млрд, сообщает издание.
  • Joby Aviation по итогам сделки получит $1,6 млрд — $690 млн поступят от Reinvent, $835 млн — от частных инвесторов.
  • Joby Aviation выпустил видео, где представил аэротакси в действии. Оно похоже на гигантский дрон с шестью пропеллерами и вмещает четырёх человек, пишет издание. Аэротакси не производит вредных выбросов и может пролететь до 150 миль, заявляют в стартапе. Joby Aviation планирует начать коммерческие полёты в 2024 году.
  • В январе 2020 года Toyota инвестировала $394 млн в разработку электрических аэротакси с вертикальным взлётом Joby Aviation.
  • В декабре 2020 года Uber договорилась о продаже Joby Aviation своего подразделения «летающих такси» Uber Elevate. Компании сотрудничали с 2019 года, а в январе 2020 года Uber инвестировал в стартап $50 млн в рамках раунда C.

#новость #аэротакси

183 просмотров
1 1 комментарий
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u044d\u0440\u043e\u0442\u0430\u043a\u0441\u0438"], "comments": 1, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 213318, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 25 Feb 2021 13:35:37 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Maksim Elizar'ev

0

Что они будут делать с шумом? Лопости слишком шумные для реализации как такси

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Реквизиты казначейских счетов меняются: как заполнять платёжные поручения
М.Видео-Эльдорадо
Подписан
Отписаться
Зачем изобретать велосипед: или как «М.Видео-Эльдорадо» развивает собственную микросервисную архитектуру
Для того, чтобы все это работало как часы, нам необходимо следить за развитием технологий и оперативно реагировать на з…
2
Evrone
Подписан
Отписаться
Тринадцатый Ruby-митап от Evrone — снова онлайн
Мы продолжаем рассказывать про Ruby сами и привлекать интересных спикеров, которые хотят поделиться интересностями. В э…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Трейдер мамкин
за день
Зачем? Было же так здорово... народ смотрел на выдачу и перетекал в гугл.
ФАС обязала «Яндекс» прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске
BearStrikesBack
за неделю
Владислав Геннадиевич, пост на vc.ru - это, конечно, хорошо, но вы будете погашать задолженность в 170.23 рубля или нет?
«Сбербанк» искусственно создал задолженность, которую нельзя погасить в «Сбербанке»

Комментарии

Михаил Набоков

Заказ везёт «Яндекс.Ровер»

András Huszti

Страх и ненависть в финтехе…

Ашманов и партнеры

Кейс: как мы рекламировали…

Михаил Качалов

Заказ везёт «Яндекс.Ровер»

Alexandr Leibowitz

ФАС обязала «Яндекс» прекратить…

Maksim Elizar'ev

Разработчик аэротакси Joby…

Grigory Ulitin

Как бесплатно получить инвайт в…

Daniil Levi

Число частных инвесторов на…

Виталий Семыкин

Тесла — пузырь? Готов ответить…

Grigory Ulitin

Как бесплатно получить инвайт в…

Alexey Ivanov

Число частных инвесторов на…

Bulat Ziganshin

Как проходить собеседования в…

Aleksandr Ostrenko

«Сбербанк» искусственно создал…

Павел Егоров

@ClubHouseRec_bot — бот в…

ilia

«Яндекс.Браузер» ограничит…

Julian Russinhoff

«Яндекс.Браузер» ограничит…

Alexandr Leibowitz

ФАС проверит «Яндекс.Такси…

Ол Сен

Как нас вводят в заблуждение…

Ivan Zenkov

Число частных инвесторов на…

Nikolay Werner

«Яндекс.Браузер» ограничит…
null