Разработчик аэротакси Joby Aviation запланировал выйти на биржу путём слияния при оценке $6,6 млрд Статьи редакции
Стартап планирует начать коммерческие полёты в 2024 году.
- Калифорнийский стартап Joby Aviation, разрабатывающий электрическое аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой, планирует выйти на Нью-Йоркскую биржу, сообщает Fast Company.
- Для этого стартап объединится со специальной компанией Reinvent Technology Partners, которую основали соучредитель LinkedIn Рид Хоффман и основатель Zynga Марк Пинкус. Хоффман написал в Twitter о сделке, в результате которой объединённая компания получила оценку в $6,6 млрд, сообщает издание.
- Joby Aviation по итогам сделки получит $1,6 млрд — $690 млн поступят от Reinvent, $835 млн — от частных инвесторов.
- Joby Aviation выпустил видео, где представил аэротакси в действии. Оно похоже на гигантский дрон с шестью пропеллерами и вмещает четырёх человек, пишет издание. Аэротакси не производит вредных выбросов и может пролететь до 150 миль, заявляют в стартапе. Joby Aviation планирует начать коммерческие полёты в 2024 году.
- В январе 2020 года Toyota инвестировала $394 млн в разработку электрических аэротакси с вертикальным взлётом Joby Aviation.
- В декабре 2020 года Uber договорилась о продаже Joby Aviation своего подразделения «летающих такси» Uber Elevate. Компании сотрудничали с 2019 года, а в январе 2020 года Uber инвестировал в стартап $50 млн в рамках раунда C.
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1 комментарий
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Что они будут делать с шумом? Лопости слишком шумные для реализации как такси
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