Инициатива «Аэрофлота» — это попытка легализовать овербукинг, считают эксперты.

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В «Аэрофлоте» предложили ввести в России тариф, по которому перевозчик может самостоятельно менять дату, рейс и маршрут перелёта без согласия пассажира. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, направленный авиакомпанией президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну 11 февраля.

«Аэрофлот» описывает тариф с «негарантированными» перелётами. Кроме даты и рейса, перевозчик может, например, заменить прямой рейс на стыковочный или изменить класс обслуживания.

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При этом компания будет обязана выплатить компенсацию за неудобства, но не во всех случаях. Например, выплаты не будет, если о смене рейса пассажира предупредят за две недели до полёта. Максимальный размер выплаты составит 30 тысяч рублей.

При этом у пассажира останется возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу – с гарантированным перелётом.

«Использование новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость билета на 2%», — прогнозирует «Аэрофлот» в пояснительной записке к проекту.

Эксперты, которых опросили «Ведомости», считают инициативу «Аэрофлота» попыткой легализовать овербукинг — когда авиакомпании продают билетов больше, чем кресел в самолете.

Тасун сообщил, что рассмотрение предложения отложено для сбора мнений других участников рынка. В то же время «Аэрофлот» утверждает, что уже отказался от этой инициативы, которая «прорабатывалась в период пандемии».