«Аэрофлот» предложил менять условия перелёта без согласия пассажира Статьи редакции
Инициатива «Аэрофлота» — это попытка легализовать овербукинг, считают эксперты.
В «Аэрофлоте» предложили ввести в России тариф, по которому перевозчик может самостоятельно менять дату, рейс и маршрут перелёта без согласия пассажира. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, направленный авиакомпанией президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну 11 февраля.
«Аэрофлот» описывает тариф с «негарантированными» перелётами. Кроме даты и рейса, перевозчик может, например, заменить прямой рейс на стыковочный или изменить класс обслуживания.
При этом компания будет обязана выплатить компенсацию за неудобства, но не во всех случаях. Например, выплаты не будет, если о смене рейса пассажира предупредят за две недели до полёта. Максимальный размер выплаты составит 30 тысяч рублей.
При этом у пассажира останется возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу – с гарантированным перелётом.
«Использование новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость билета на 2%», — прогнозирует «Аэрофлот» в пояснительной записке к проекту.
Эксперты, которых опросили «Ведомости», считают инициативу «Аэрофлота» попыткой легализовать овербукинг — когда авиакомпании продают билетов больше, чем кресел в самолете.
Тасун сообщил, что рассмотрение предложения отложено для сбора мнений других участников рынка. В то же время «Аэрофлот» утверждает, что уже отказался от этой инициативы, которая «прорабатывалась в период пандемии».
Представитель Минтранса сообщил «Ведомостям», что предложение «Аэрофлота» не будет рассматриваться «до полноценного восстановления авиасообщения».
менять дату, рейс и маршрут перелёта без согласия пассажира
В этом году я так еще не ржал. А почему только маршрут, а не точку назначения?
Купил, значит, билеты на двоих на выходные в Лондон, а тебе перезванивают и голосом проводницы говорят "вылетаете сегодня вечером один в Сызрань на неделю..."
Еще авиакомпанию можно поменять - сбросить пассажиров на партнера, а потом ему не заплатить, например 🤷♀️
не, так сильно просто.
Надо сказать партнеру что деньги отдают пассажиры на выходе. При этом пассажирам не говорить что с них еще денег попросят на выходе с самолета.
почему в сызрань?
Вам радостным голосом говорят, что вы летите набуй. Вы выходите с самолета в том же аэропорту, а вещи вам не возвращают) Классная идея ведь
Оставьте Сызрань в покое! :D К тому же, у нас нет аэропорта, в Самаре ближайший.
Так они в сам город летят. Билет в один конец. Пилот не изучал посадку.
Коммунистический щит
На парашютах десантируют пассажиров с плавающим тарифом! И дальше по маршруту в более выгодный город.
Взамен предлагаю ввести термин «негарантированная оплата»: могу оплатить частями, либо внести сумму в тенге, а если за 2 недели до полёта уведомлю авиакомпанию, то могу расплатиться камушками
Таксисту можно простить 200 рублей, да и его работа зависит от рейтинга в приложении, в крайнем случае СП разбирается быстро, да и в любом случае, такси за границу тебя не вывезет)) С этими же счастливыми ребятами что делать? Я уже о политике их по отношению к клиентам и партнерам не говорю...
По просьбам трудящихся, полагаю.
Неизвестный фонарь
По многочисленным!
Что за ерунда. Все полеты- заранее спланированы и всегда в определенный день. К чему людям проблемы увеличивать
Со стороны аналитиков аэрофлота мысль идёт приблизительно так (цифры условные, личное мнение):
* 5% пассажиров не приходят в итоге на рейс.
* Мы можем продать 5% билетов повторно (деньги).
* Но если будет овербукинг, то как быть?
* Можно нам закон, чтобы делать выгодные для нас овербучные билеты.
* Но их никто не будет покупать ради 2% экономии (600₽, если туда-обратно билеты стоят 30к₽).
* Давайте сначала протолкнём закон, а затем овербучные оставим по цене обычных, а все остальные поднимем на 3-5к₽.
* Пробуем.
А что значит "все полеты всегда спланированы"? А чартеры?
Утверждено расписание полётов на уровне УВД (управления воздушным движением). Рассчитываются коридоры, время прохождения, загруженность диспетчеров и аэропортовых служб.
Всеобщий бас
Видимо,у Аэрофлота дикая просадка по деньгам.. Вот и пытаются выкручиваться.
А что с чартерами?
а то что они на обратном пути меняют место, дату, время и маршрут вылета.
Чартеры? Чартеры всегда спланированы. Бизнес-авиация чуть по другим правилам живёт, но и платит больше
Почему проблемы компании должны становиться проблемами потребителей? Куда смотрит ФАС?
Куда-куда... Моргенштерна смотрит
Минус 2 процента цены (которой все равно не будет - Аэрофлот обязательно повысит цены потом). В общем - дикое количество головняка. Следующий шаг: Аэрофлот получил разрешение списывать деньги за перелета, которого н было. Но он мог бы быть!
Да чего уж там, просто в платежку ЖКУ включить всем дополнительную строчку за перелет. Но со скидочкой два процента!
Чему вы удивляетесь, ребята? Аэрофлот же протащил инициативу, согласно которой он может не возвращать деньги за билеты, которые были куплены специально по возвратному тарифу (за него тоже давали ваучер). У них очень интересная логика. А пересадки к "партнерам" это норма. Они уже давно пересаживают в "Россию" из "Аэрофлота", не предупреждая пассажиров.
Эта компания все отличалась своей супер клиентоориентированностью :) в рот Аэрофлот ! 😂
Не то слово! Причем так не только в России. Это уже не страновой менталитет, это их внутренняя политика и отношение к людям.
2 процента блэт)
А мне нравится. Если этот тариф будет сильно заметно дешевле, чем основной, то спрос на него будет отличный.
Если свободный график и хочется сэкономить - пофиг, когда вылетать, отели сейчас почти все возвратные.
С классом обслуживания только непонятно ) Вряд ли по нему купили бы бизнес или комфорт.
Если они останутся последовательны в своих стремлениях, то это тариф будет вместо эконома, а эконом подорожает на обещанную разницу, да и все)
Примерно так из эконома однажды исчез багаж)
Точно! Сильно дешевле)) аж на 2% - с тройной пересадкой с ожиданием по +15 часов в промежуточных аэропортах, вылетом на день позже и на день раньше)) и с невозможностью сдать билеты
И еще один сценарий - в IT консалтинге (внедрение крупного ПО на заводах в Siberia) очень много командировок по 1-6 месяцев в дальние регионы у консультантов.
Им тоже не особо принципиально когда лететь. Уверен, все клиенты, которые оплачивают билеты легко бы смирились с прилетом консультанта на день позже, но сокращением командировочных даже на 5% взамен.
А можно тариф с негарантированной оплатой? Например, с беспроцентной рассрочкой оплаты стоимости билета на срок по усмотрению пассажира?
А почему бы им не запустить услугу "рандомный рейс"? Приходишь на стойку, даёшь билет, а там - там как повезёт. ))
Лишь бы наебать ближнего. Что за сучий менталитет? Всегда летал чем угодно лишь бы не говноаэрофлотом, ещё раз утвердился в правильности этого подхода. Рублём надо наказывать.
омерзительная идея. вся искусственно затянутая аэропортная движуха сама по себе отвратительна
Под маской снижения цен на билеты на смешные 2%, Аэрофлот сможет при полной продаже билетов на рейс, скидывать всех тех кто купил условный "эконом промо", а их билеты продать в 2-3 раза дороже. Компания с гос протекцией сможет творить все что хочешь. Убрали конкурентов по многим направлениям и цены выросли на них в 2-3 раза. Теперь еще и "аукцион" на билеты хотят ввести.
Много хуйни повидал, но такой хуйни ещё не видел. Особенно доставило про «Использование новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость билета на 2%», — прогнозирует «Аэрофлот» в пояснительной записке к проекту.
Ночей не спят, думы думают, как бы пассажирам удешевить стоимость перелётов.
Ещё Якубович давно всё про неё сказал на разлетевшемся видео. А они продолжают соответствовать.
Аэрофлот это просто реклама за государевы денежки! Рулят товарищи недалекие, ничего Другово придумать не могут, вот и чинят беспредел!
Ой, «Азимут» это уже давно практикует. Брал в 2019 году билеты, летел на конференцию в Питер. Приезжаю в аэропорт, а мне говорят, а вашего рейса нет, может быть завтра будет. А завтра уже мероприятие начинается. Пришлось тогда за конский ценник брать на кассе билет на «Россию».
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