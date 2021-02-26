Транспорт
Евгения Евсеева

«Аэрофлот» предложил менять условия перелёта без согласия пассажира Статьи редакции

Инициатива «Аэрофлота» — это попытка легализовать овербукинг, считают эксперты.

62 62 комментария
2367 просмотров

В «Аэрофлоте» предложили ввести в России тариф, по которому перевозчик может самостоятельно менять дату, рейс и маршрут перелёта без согласия пассажира. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, направленный авиакомпанией президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну 11 февраля.

«Аэрофлот» описывает тариф с «негарантированными» перелётами. Кроме даты и рейса, перевозчик может, например, заменить прямой рейс на стыковочный или изменить класс обслуживания.

При этом компания будет обязана выплатить компенсацию за неудобства, но не во всех случаях. Например, выплаты не будет, если о смене рейса пассажира предупредят за две недели до полёта. Максимальный размер выплаты составит 30 тысяч рублей.

При этом у пассажира останется возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу – с гарантированным перелётом.

«Использование новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость билета на 2%», — прогнозирует «Аэрофлот» в пояснительной записке к проекту.

Эксперты, которых опросили «Ведомости», считают инициативу «Аэрофлота» попыткой легализовать овербукинг — когда авиакомпании продают билетов больше, чем кресел в самолете.

Тасун сообщил, что рассмотрение предложения отложено для сбора мнений других участников рынка. В то же время «Аэрофлот» утверждает, что уже отказался от этой инициативы, которая «прорабатывалась в период пандемии».

Представитель Минтранса сообщил «Ведомостям», что предложение «Аэрофлота» не будет рассматриваться «до полноценного восстановления авиасообщения».

#новость #аэрофлот

62 62 комментария
1
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u044d\u0440\u043e\u0444\u043b\u043e\u0442"], "comments": 62, "likes": 5, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 213703, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 26 Feb 2021 08:18:40 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
62 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Привалов

68

менять дату, рейс и маршрут перелёта без согласия пассажира

В этом году я так еще не ржал. А почему только маршрут, а не точку назначения?

Купил, значит, билеты на двоих на выходные в Лондон, а тебе перезванивают и голосом проводницы говорят "вылетаете сегодня вечером один в Сызрань на неделю..."

Ответить

Maria Marshakova

Александр
4

Еще авиакомпанию можно поменять - сбросить пассажиров на партнера, а потом ему не заплатить, например 🤷‍♀️

Ответить

badResistor

Maria
1

не, так сильно просто. 
Надо сказать партнеру что деньги отдают пассажиры на выходе. При этом пассажирам не говорить что с них еще денег попросят на выходе с самолета.

Ответить

badResistor

Александр
2

почему в сызрань?
Вам радостным голосом говорят, что вы летите набуй. Вы выходите с самолета в том же аэропорту, а вещи вам не возвращают) Классная идея ведь

Ответить

Павел Сурков

Александр
1

Оставьте Сызрань в покое! :D К тому же, у нас нет аэропорта, в Самаре ближайший.

Ответить

Пётр Шаронов

Павел
1

Ну нет и что? Билетик-то продать можно!

Ответить

Sergei Timofeyev

Павел
0

Так они в сам город летят. Билет в один конец. Пилот не изучал посадку.

Ответить

Коммунистический щит

Павел
0

На парашютах десантируют пассажиров с плавающим тарифом! И дальше по маршруту в более выгодный город.

Ответить

Дюша Метёлкин

Александр
0

лучший

Ответить

Ilya Fedosov

62

Взамен предлагаю ввести термин «негарантированная оплата»: могу оплатить частями, либо внести сумму в тенге, а если за 2 недели до полёта уведомлю авиакомпанию, то могу расплатиться камушками

Ответить

Igor Oleynick

Ilya
10

Грузовик щебня отгрузить к офису Аэрофлота?

Ответить

Всеобщий бас

Ilya
1

Так-то рубль не сильно отличается..

Ответить

Всеобщий бас

22

Негарантированный перелет - что-то новенькое.
В целом, хорошую идею подсмотрели у таксистов - тоже бывают негарантированные поездки со сменой уровня комфорта...

Ответить

Maria Marshakova

Всеобщий
4

Таксисту можно простить 200 рублей, да и его работа зависит от рейтинга в приложении, в крайнем случае СП разбирается быстро, да и в любом случае, такси за границу тебя не вывезет)) С этими же счастливыми ребятами что делать? Я уже о политике их по отношению к клиентам и партнерам не говорю...

Ответить

Денис Викторович

21

По просьбам трудящихся, полагаю.

Ответить

Неизвестный фонарь

Денис
2

По многочисленным!

Ответить

Пётр Шаронов

Неизвестный
2

Два процента скидки на дороге не валяются!

Ответить

Elena Voronkova

13

Что за ерунда. Все полеты- заранее спланированы и всегда в определенный день. К чему людям проблемы увеличивать

Ответить

Иван Иванов

Elena
1

Со стороны аналитиков аэрофлота мысль идёт приблизительно так (цифры условные, личное мнение):
* 5% пассажиров не приходят в итоге на рейс.
* Мы можем продать 5% билетов повторно (деньги).
* Но если будет овербукинг, то как быть?
* Можно нам закон, чтобы делать выгодные для нас овербучные билеты.
* Но их никто не будет покупать ради 2% экономии (600₽, если туда-обратно билеты стоят 30к₽).
* Давайте сначала протолкнём закон, а затем овербучные оставим по цене обычных, а все остальные поднимем на 3-5к₽.
* Пробуем.

Ответить

Maria Marshakova

Elena
0

А что значит "все полеты всегда спланированы"? А чартеры?

Ответить

Sergei Timofeyev

Maria
1

Утверждено расписание полётов на уровне УВД (управления воздушным движением). Рассчитываются коридоры, время прохождения, загруженность диспетчеров и аэропортовых служб. 

Ответить

Всеобщий бас

Sergei
0

Видимо,у Аэрофлота дикая просадка по деньгам.. Вот и пытаются выкручиваться.

Ответить

Sergei Timofeyev

Всеобщий
1

Она у всех такая. Covid же!

Ответить

Компьютерный Данила

Maria
0

А что с чартерами? 

Ответить

badResistor

Компьют…
0

а то что они на обратном пути меняют место, дату, время и маршрут вылета.

Ответить

Компьютерный

badResi…
0

Ну так для 99% чартеров это и не важно

Ответить

Sergei Timofeyev

Компьют…
0

Чартеры? Чартеры всегда спланированы. Бизнес-авиация чуть по другим правилам живёт, но и платит больше 

Ответить

Maria Marshakova

Elena
0

Точно неспроста😉

Ответить

Maria Marshakova

6

Почему проблемы компании должны становиться проблемами потребителей? Куда смотрит ФАС?

Ответить

Компьютерный Данила

Maria
19

Куда-куда... Моргенштерна смотрит

Ответить

Sergei Timofeyev

Компьютерный
0

в Альфе зарплатный проект открывают? )

Ответить

Александр Привалов

6

Минус 2 процента цены (которой все равно не будет - Аэрофлот обязательно повысит цены потом). В общем - дикое количество головняка. Следующий шаг: Аэрофлот получил разрешение списывать деньги за перелета, которого н было. Но он мог бы быть!

Ответить

Пётр Шаронов

Александр
0

Да чего уж там, просто в платежку ЖКУ включить всем дополнительную строчку за перелет. Но со скидочкой два процента!

Ответить

Валерий Никнейм

5
Ответить

D. Hardenberg

4

Чему вы удивляетесь, ребята? Аэрофлот же протащил инициативу, согласно которой он может не возвращать деньги за билеты, которые были куплены специально по возвратному тарифу (за него тоже давали ваучер). У них очень интересная логика. А пересадки к "партнерам" это норма. Они уже давно пересаживают в "Россию" из "Аэрофлота", не предупреждая пассажиров. 

Ответить

Николай Брагин

2

Эта компания все отличалась своей супер клиентоориентированностью :) в рот Аэрофлот ! 😂

Ответить

Maria Marshakova

Николай
1

Не то слово! Причем так не только в России. Это уже не страновой менталитет, это их внутренняя политика и отношение к людям.

Ответить

Sergey Vasiliev

2

2 процента блэт)

Ответить

Пётр Шаронов

Sergey
1

на них и живут...

Ответить

Mr. Z

–4

А мне нравится. Если этот тариф будет сильно заметно дешевле, чем основной, то спрос на него будет отличный.

Если свободный график и хочется сэкономить - пофиг, когда вылетать, отели сейчас почти все возвратные.

С классом обслуживания только непонятно ) Вряд ли по нему купили бы бизнес или комфорт. 

Ответить

D. Hardenberg

Mr.
6

Если они останутся последовательны в своих стремлениях, то это тариф будет вместо эконома, а эконом подорожает на обещанную разницу, да и все)
Примерно так из эконома однажды исчез багаж)

Ответить

Mr. Z

D.
1

Если они захотят поднять цены на эконом - то никакого оправдания в виде новых тарифов им будет не нужно )

Ответить

Иван Иванов

Mr.
0

Но пострадает поток клиентов и математика может не сойтись.

Ответить

Make Luv

Mr.
2

Не будет сильно дешевле. Живёшь в стране, где рис по 800 грамм и девяток яиц, а все веришь в чудо. 

Ответить

Mr. Z

Make
0

Все относительно. Одному полететь в Берлин на выходные - ну да, не подойдет.

А вот семью 5 человек на Бали вывезти - уже будет заметно дешевле по любому. 

Не говоря уже о том, что если не будет ощутимо дешевле, то просто не будет смысла покупать.

Ответить

евгений аношин

Mr.
0

Точно!  Сильно дешевле)) аж на 2% - с тройной пересадкой с ожиданием по +15 часов в промежуточных аэропортах, вылетом на день позже и на день раньше)) и с невозможностью сдать билеты

Ответить

Mr. Z

евгений
1

2%- это общие снижение средней стоимости всех билетов.

То есть, для конкретной категории заметное должно быть удешевление, так как очевидно, что не такая она и популярная будет.

Ответить

Mr. Z

Make
0

И еще один сценарий - в IT консалтинге (внедрение крупного ПО на заводах в Siberia) очень много командировок по 1-6 месяцев в дальние регионы у консультантов.

Им тоже не особо принципиально когда лететь. Уверен, все клиенты, которые оплачивают билеты легко бы смирились с прилетом консультанта на день позже, но сокращением командировочных даже на 5% взамен.

Ответить

Иван Иванов

Make
0

Мой рис ещё 900г, а яиц 10. Но с 1кг уже спустились, да.

Ответить

Alexandr Leibowitz

2

А можно тариф с негарантированной оплатой? Например, с беспроцентной рассрочкой оплаты стоимости билета на срок по усмотрению пассажира? 

Ответить

ave ego

2

с такими инициативами выходит лучше летать чем угодно, но только не аэрофлотом. 

Ответить

Алексей Афанасьев

2

Скидка ~2%, дискомфорт >100%

Ответить

Sergei Timofeyev

2

А почему бы им не запустить услугу "рандомный рейс"? Приходишь на стойку, даёшь билет, а там - там как повезёт. ))

Ответить

Make Luv

1

Лишь бы наебать ближнего. Что за сучий менталитет? Всегда летал чем угодно лишь бы не говноаэрофлотом, ещё раз утвердился в правильности этого подхода. Рублём надо наказывать. 

Ответить

Michael Petrov

1

омерзительная идея. вся искусственно затянутая аэропортная движуха сама по себе отвратительна

Ответить

Дмитрий Мачурин

1

Под маской снижения цен на билеты на смешные 2%, Аэрофлот сможет при полной продаже билетов на рейс, скидывать всех тех кто купил условный "эконом промо", а их билеты продать в 2-3 раза дороже. Компания с гос протекцией сможет творить все что хочешь. Убрали конкурентов по многим направлениям и цены выросли на них в 2-3 раза. Теперь еще и "аукцион" на билеты хотят ввести.

Ответить

Правоохранительный американец

1

Много хуйни повидал, но такой хуйни ещё не видел. Особенно доставило про «Использование новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость билета на 2%», — прогнозирует «Аэрофлот» в пояснительной записке к проекту.
Ночей не спят, думы думают, как бы пассажирам удешевить стоимость перелётов.

Ответить

Компьютерный Данила

0

Прям как Вафля-Банк -) 

Ответить

Дима Анонимный

0

Ещё Якубович давно всё про неё сказал на разлетевшемся видео. А они продолжают соответствовать.

Ответить

Иван Иванов

0

Аэрофлот это просто реклама за государевы денежки! Рулят товарищи недалекие, ничего Другово придумать не могут, вот и чинят беспредел!

Ответить

Artemy

0

Ага: и будут внезапно всех катать вокруг Москвы и поить вином.

Ответить

Коммунистический щит

0

Ой, «Азимут» это уже давно практикует. Брал в 2019 году билеты, летел на конференцию в Питер. Приезжаю в аэропорт, а мне говорят, а вашего рейса нет, может быть завтра будет. А завтра уже мероприятие начинается. Пришлось тогда за конский ценник брать на кассе билет на «Россию».

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Как объединить файлы с использованием PowerQuery?
Объединить несколько файлов одинаковых по структуре, но разных по наполнению не так уж и сложно. Но что делать, если ко…
0
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Гид по экомаркировкам, которые можно встреть на полках магазинов
Gett
Подписан
Отписаться
Гастрономическое приключение от Gett Premium и Blanc в жанре Invisible theatre
«Story Table» — это изменения всем привычного и понятного формата ресторанной индустрии. Здесь у шефа есть режиссёр, ше…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Иван Конышев
за день
Респект проекту! Рутрекер должен жить как минимум, потому что это динозавр Рунета, это такая же наша молодость, как башорг, +100500, зайцев нет и так далее. Сам участвую в раздачах, храню почти терабайт всякого, на…
Rutracker.org собрал $25 тысяч на покупку жёстких дисков для сохранения особо редких раздач
BearStrikesBack
за неделю
Владислав Геннадиевич, пост на vc.ru - это, конечно, хорошо, но вы будете погашать задолженность в 170.23 рубля или нет?
«Сбербанк» искусственно создал задолженность, которую нельзя погасить в «Сбербанке»

Комментарии

Иван Иванов

«Аэрофлот» предложил менять…

Alexey Mezenin

Как я уехал из Лондона в Нижний…

Чит Чат

Основатель Badoo запустил в…

Иван Иванов

«Аэрофлот» предложил менять…

Nikolay Werner

Как я уехал из Лондона в Нижний…

Иван Иванов

«Аэрофлот» предложил менять…

Krem-brule

Основатель Badoo запустил в…

Алексей

Oktopad — CRM с функциями…

Michael Petrov

Как я уехал из Лондона в Нижний…

Серьезная Структура

Rutracker.org собрал $25 тысяч…

Герман Воронов

Подсайт GitHub попал под…

Alexey Pomogaev

«Аэрофлот» вместе с Simple…

Onepositive

Как использовать анализ…

Marat Hakimov

Как я уехал из Лондона в Нижний…

Роман Непомнящих

Oktopad — CRM с функциями…

AK

Бизнес на системах…

Nikolay Werner

«Аэрофлот» предложил менять…
null