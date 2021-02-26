Reuters рассказало о планах Huawei выпускать собственные электромобили — в компании информацию опровергли Статьи редакции
Но производитель техники, чей бизнес пострадал из-за санкций США, готов стать поставщиком ПО для машин.
- О планах компании сообщили источники Reuters, причём, по их словам, несколько моделей может выйти в 2021 году.
- По сведениям источников, знакомых с ходом обсуждений, Huawei ведет переговоры с китайскими автопроизводителями, среди них — Changan Automobile и BluePark New Energy Technology, дочерняя структура холдинга BAIC.
- Huawei планирует изменить стратегию своего развития и переключиться с мобильных устройств на другие направления из-за введенных США санкций.
- В 2019 году Минюст США обвинил Huawei в промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве. Тогда же компания попала в чёрный список Минторга. В ноябре 2020 года из-за санкций Huawei продала бренд Honor.
- В компании опровергли планы производить электромобили. «Мы стремимся стать поставщиком цифровых и новых компонентов для автомобилей, что позволит производителям создавать более совершенные транспортные средства», — сообщил представитель компании.
- Например, в 2020 году Huawei и производитель электромобилей BYD анонсировали первый автомобиль с системой HiCar, разработанной на базе операционной системы HarmonyOS.
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