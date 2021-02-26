Транспорт
Евгения Евсеева

Reuters рассказало о планах Huawei выпускать собственные электромобили — в компании информацию опровергли Статьи редакции

Но производитель техники, чей бизнес пострадал из-за санкций США, готов стать поставщиком ПО для машин.

  • О планах компании сообщили источники Reuters, причём, по их словам, несколько моделей может выйти в 2021 году.
  • По сведениям источников, знакомых с ходом обсуждений, Huawei ведет переговоры с китайскими автопроизводителями, среди них — Changan Automobile и BluePark New Energy Technology, дочерняя структура холдинга BAIC.
  • Huawei планирует изменить стратегию своего развития и переключиться с мобильных устройств на другие направления из-за введенных США санкций.
  • В 2019 году Минюст США обвинил Huawei в промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве. Тогда же компания попала в чёрный список Минторга. В ноябре 2020 года из-за санкций Huawei продала бренд Honor.
  • В компании опровергли планы производить электромобили. «Мы стремимся стать поставщиком цифровых и новых компонентов для автомобилей, что позволит производителям создавать более совершенные транспортные средства», — сообщил представитель компании.
  • Например, в 2020 году Huawei и производитель электромобилей BYD анонсировали первый автомобиль с системой HiCar, разработанной на базе операционной системы HarmonyOS.

#новость #huawei

59 просмотров
1 1 комментарий
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","huawei"], "comments": 1, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 213872, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 26 Feb 2021 14:00:05 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Олег Беспалов

0

А зря, надо занимать долю рынка и назвать их wayinhui

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Aliexpress Россия
Подписан
Отписаться
Как выучить китайский и сложно ли это: опыт и подходы сотрудников «AliExpress Россия»
Специалисты компании рассказали, зачем они учат язык, насколько трудно он им даётся и какие подходы к обучению они могу…
0
Admitad
Подписан
Отписаться
Мировые тренды онлайн-продаж в России: что сохранится в 2021?
Ведущая компании веб-аналитики SimilarWeb опубликовала свежий отчет об итогах 2020 года в области AdTech. Отразились ли…
0
ВТБ
Подписан
Отписаться
Как создать удобный интернет-банк: чек-лист
Каждый месяц в интернет-банк «ВТБ Онлайн» заходят около 1 млн клиентов. Казалось бы, зачем в эпоху мобильных приложений…
22

Показать еще

Лучшие комментарии
Иван Конышев
за день
Респект проекту! Рутрекер должен жить как минимум, потому что это динозавр Рунета, это такая же наша молодость, как башорг, +100500, зайцев нет и так далее. Сам участвую в раздачах, храню почти терабайт всякого, на…
Rutracker.org собрал $25 тысяч на покупку жёстких дисков для сохранения особо редких раздач
BearStrikesBack
за неделю
Владислав Геннадиевич, пост на vc.ru - это, конечно, хорошо, но вы будете погашать задолженность в 170.23 рубля или нет?
«Сбербанк» искусственно создал задолженность, которую нельзя погасить в «Сбербанке»

Комментарии

Антон Гранд

Инвестфонд основателя Faberlic…

Повелитель Ондатр

Я не знаю никого из тех, кто…

Олег Беспалов

Reuters рассказало о планах…

Серьезная Структура

Rutracker.org собрал $25 тысяч…

Anton Zakharov

Oktopad — CRM с функциями…

Fred Han

Инвестфонд основателя Faberlic…

Александр Ненадо

Как я писал обычные посты в…

Dmitry Sidorkin

Как я писал обычные посты в…

semen matrasov

Как я уехал из Лондона в Нижний…

Dmitrii Bugrov

Банки попросили уменьшить…

Илья М

Rutracker.org собрал $25 тысяч…

Виталий Воробьев

Дизайн-прожарка: что не так с…

Михаил Качалов

«Одноклассники» сняли свой…

Андрей Верижников

«Яндекс» изменит структуру…

Алексей

Основатель Badoo запустил в…

Den Tockiy

Джой, Афина и Сбер: почему в…

Павел Камышев

«Мы решили стать крупнейшей…

Александр Ненадо

Как я писал обычные посты в…

Bulat Ziganshin

«Знаем путь машины и как её…

Алексей

Основатель Badoo запустил в…
null