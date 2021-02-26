Транспорт
Рая Хачатрян

«Победа» начнёт летать из «Шереметьево» с 11 мая Статьи редакции

Авиакомпания планирует полёты в Сочи, Екатеринбург, Анталью и другие города.

  • Авиакомпания начала продажи билетов из «Шереметьево» 26 февраля, сообщила она vc.ru. «Победа» запустила рейсы по 12 российским и одному зарубежному направлениям.

  • По России из «Шереметьево» самолёты с мая будут летать в Пермь и Чебоксары, с июня в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи и в Уфу, а с июля — в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск. Компания также запустит рейсы в Турцию — в Анталью.

  • До этого «Победа» летала только из аэропорта «Внуково». Из третьего московского аэропорта, «Домодедово», авиакомпания летать не планирует, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Аэрофлота» (владеет «Победой») Михаил Полубояринов.
  • Он добавил, что рейсы из «Шереметьево» будут обслуживать самолёты, которые «Аэрофлот» передает «Победе». Они и раньше летали в «Шереметьево», только в «Аэрофлоте».

#новость #победа

817 просмотров
5 5 комментариев
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5 комментариев
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Andrey Vinokurov

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С посадкой в Шереметьево недавно вроде проблем не было, почему бы теперь и не летать из Шереметьево:)

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Артём А.

Andrey
0

Посадить у нас гораздо легче, чем взлететь)

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Холден Колфилд

0

Победа улетела давно

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Roman Moskovskiy

0

А что Уральские? Расширяются? Не хочу поебду 

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Sasha Step

0

Победа в Анталию? Ну прям очень на любителя...

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