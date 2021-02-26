«Победа» начнёт летать из «Шереметьево» с 11 мая Статьи редакции
Авиакомпания планирует полёты в Сочи, Екатеринбург, Анталью и другие города.
Авиакомпания начала продажи билетов из «Шереметьево» 26 февраля, сообщила она vc.ru. «Победа» запустила рейсы по 12 российским и одному зарубежному направлениям.
По России из «Шереметьево» самолёты с мая будут летать в Пермь и Чебоксары, с июня в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи и в Уфу, а с июля — в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск. Компания также запустит рейсы в Турцию — в Анталью.
- До этого «Победа» летала только из аэропорта «Внуково». Из третьего московского аэропорта, «Домодедово», авиакомпания летать не планирует, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Аэрофлота» (владеет «Победой») Михаил Полубояринов.
- Он добавил, что рейсы из «Шереметьево» будут обслуживать самолёты, которые «Аэрофлот» передает «Победе». Они и раньше летали в «Шереметьево», только в «Аэрофлоте».
С посадкой в Шереметьево недавно вроде проблем не было, почему бы теперь и не летать из Шереметьево:)
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