Два водителя Uber в Лондоне пять лет судились с сервисом и выиграли — суд обязал компанию считать их сотрудниками, а не подрядчиками.

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Business Insider рассказало историю Ясина Аслама (Yaseen Aslam) и Джеймса Фаррара (James Farrar) — активистов группы из 25 водителей, которые подали в 2016 году иск против Uber в Великобритании.

Джеймс Фаррар и Ясин Аслам Business Insider

Аслам — президент профсоюза водителей и курьеров App Drivers and Couriers Union (ADCU), Фаррар — генеральный директор. Оба были водителями кэбов — лондонских такси. Им нравилась работа, но они чувствовали, что работодатель обращается с ними несправедливо, писало London Reconnections в ноябре 2019 года.

По мнению водителей, их претензии были простыми и разумными — они просили минимальную зарплату и оплачиваемый ежегодный отпуск в соответствие с «Законом о правах в области занятости» 1996 года, «Законом о регламенте рабочего времени» 1998 года или «Национальным законом о минимальной заработной плате» 1998 года.

Они оказались в суде не только потому, что компания не захотела удовлетворить их требования, но и потому, что Uber отказалась признавать их своими работниками.

Массовый набор водителей и низкие цены

Аслам работал на Uber с 2013 по 2017 годы, пока компания не отключила ему доступ к приложению за организацию кампании за права водителей, рассказал он изданию Business Insider.

Я сделал это не только для себя, я сделал это для рабочих и водителей. Я просто водитель, который говорил о несправедливости. Я не против Uber, и я не ставлю своей целью закрытие сервиса. Но закон существует не просто так. Ясин Аслам

Представитель Uber не ответил на запрос Business Insider, в том числе на просьбу прокомментировать отключение Аслама.

По словам водителя, когда он начинал работать в Uber, условия были лучше. Он зарабатывал 50 фунтов в час и получал бонус 10 фунтов за каждую поездку, а тарифы на поездки были выше. Компания ставила водителей на первое место, пишет издание.

Со временем цены стали падать, а выплачивать бонусы компания перестала. После запуска в 2015 году сервиса UberPool, позволяющего разделить расходы на проезд с другим человеком, который едет в том же направлении, водители стали зарабатывать ещё меньше, рассказывает Аслам. В 2016 году водители рассказывали CNN, что UberPool добавил больше работы, но это не гарантировало большую оплату.

По словам Аслама, водители поняли, что Uber «прячется за технологией». Компания массово набирает водителей, сохраняя при этом низкие тарифы, чтобы привлечь клиентов. Uber давно критикуют за её бизнес модель — используя огромные инвестиции, она сильно уронила цены на поездки, переложив расходы на водителей.

Аслам считает, что сервисы, как Uber, должны существовать, но сейчас они «основываются на эксплуатации людей». Он уверен, что клиенты тоже должны быть хотя бы немного ответственными за цены, так как «за рулём тоже кто-то есть и у него есть права».

Uber — посредник между пассажиром и водителем

В суде адвокаты компании утверждали, что не нанимали водителей. Сервис так же, как и другие похожие компании, считает своих водителей самозанятыми подрядчиками, а не штатными сотрудниками. Адвокаты называли Uber общим брендом, под которым решили работать около 30 тысяч независимых перевозчиков.

Юристы Uber признали, что большинство из этих фирм, например, Aslam и Farrar, состоит из одного сотрудника. Однако они всё равно остаются независимыми, заявили адвокаты сервиса, обратив внимание судей на формулировки в контрактах, подписанных водителями.

Мужчины использовали приложение голландского подразделения Uber BV (UBV). Сама компания не была вовлечена в поездку: водители и пассажиры могли сами предложить цену поездки, объясняют юристы сервиса. Однако Uber берёт комиссию с поездки, предлагает цену и маршрут, пишет London Reconnections.

Сам сервис выступает как посредник, предоставляя водителям приложение для получения заказов, объясняла Uber. На момент подачи иска по правилам сервиса водители получали минимальную соцзащиту и не могли воспользоваться больничным.

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Водители выиграли первоначальное дело. Суд решил, что «главный аргумент Uber и используемые формулировки не соответствуют практической реальности».

«Аргумент о том, что Uber в Лондоне — это мозаика из 30 тысяч малых предприятий, связанных общей "платформой", является для нас слегка нелепым. На наш взгляд, невозможно отрицать, что Uber занимается бизнесом как поставщик транспортных услуг», — заявили судьи.

Выглядит как перевозчик

Будучи американской фирмой, Uber не ожидала, что столкнётся с «Тестом на утку»: если это выглядит как утка и плавает как утка, то это утка, объясняет London Reconnections. Это означает, что действия и слова в реальном мире имеют большее значение, чем то, что написано на бумаге. Благодаря решениям баронессы Хейл (Bates van Winkelhof v Clyde & Co LLP) и Элиаса Джей (Consistent Group Ltd v Kalwak), этот «тест» — часть английского права.

«В своих аргументах госпожа Бертрам [адвокат Uber] подбирала свои слова с предельной осторожностью. Но в рекламных материалах и переписке представители Uber часто выражались другим языком», — отметили судьи.

Например, представители сервиса часто публично употребляли выражение «наши водители», говорили пассажирам, что их перевозит именно Uber, а властям — что компания создаёт рабочие места и нанимает людей. По мнению суда, в своей документации компания прибегает «к вымыслам, извращённому языку и даже совершенно новой терминологии».

В 2017 году Uber обжаловала решение суда и снова проиграла. Затем компания подала апелляцию в Верховный суд Великобритании, и процесс затянулся до февраля 2021 года. Суд обязал компанию считать водителей сотрудниками и выплатить компенсацию истцам.

BBC сообщало, что Верховный суд принял сторону водителей по следующим причинам:

Uber полностью сама занимается ценообразованием.

На условия сотрудничества с сервисом водители повлиять не могут, компания сама составляет контракт.

Сервис ограничивает количество запросов на поездки.

Uber контролирует водителя с помощью рейтинга.



Компания может наказать водителя, если он отклоняет слишком много поездок.

Последствия судебного решения для Uber

Теперь арбитражный суд по трудовым спорам должен определить, сколько сервис должен будет выплатить 25 водителям. Аслам считает, что он имеет право на сумму от 10 тысяч до 12 тысяч фунтов стерлингов.

Очередной проигрыш Uber может поставить под удар бизнес-модель компании в Великобритании, на одном из её крупнейших рынков, пишет Business Insider. По данным Bloomberg, в сервисе зарегистрировано 45 тысяч водителей из Лондона — им регулярно пользуются 3,5 млн человек

Компания будет вынуждена выплачивать компенсацию тысячам водителей, которые могут подать иски, или перестать считать водителей подрядчиками и платить более высокие налоги.

В частности, если Uber будет считаться транспортной компанией в Великобритании, то она будет ответственна за уплату 20%-ного НДС в стране. Пока компания считается посредником, индивидуальную ответственность за НДС несут водители.

Суммарный оборот Uber высок, но один водитель может заработать примерно на 40 тысяч фунтов стерлингов в год в лучшем случае, отмечает London Reconnections. Это значительно ниже порога НДС — налог нужно платить, если оборот заказов превышает 85 тысяч фунтов стерлингов в год.

Этап отрицания

Однако дело ещё не закончено, отмечает Business Insider. После судебного решения Uber поспешила объявить, что оно относится только к группе из 25 водителей, которые возбудили дело в 2016 году. Компания также отметила, что решение было принято с учётом тех условий работы, которые существовали во время подачи иска — с тех пор бизнес изменился.

Фаррар надеется, что Uber просто переживёт «этап эмоциональной скорби и отрицания» и выполнит постановление. Но если нет, то правительство и транспортный регулятор страны должны вмешаться, передаёт издание слова водителя.

Если правительство не обеспечит соблюдение закона, а регулятор не вмешается, то водители должны будут засыпать Uber исками, говорит Фаррар. «Тысячи» истцов уже подают заявления против компании, пишет Business Insider. Партнёр юридической фирмы Leigh Day Solicitors Найджел Маккей заявил изданию, что сейчас у его компании есть 3500 клиентов с претензиями к Uber.

Такие иски могут дорого стоить компании, считает Фаррар. По его словам, может возникнуть целый сегмент бизнеса, в котором юристы будут постоянно выдвигать претензии к Uber, «потому что это лёгкая победа».

«Стыдно, что беднейшие люди с минимальной зарплатой должны обращаться в Верховный суд против одной из самых влиятельных компаний на Земле», — добавил он.

После вынесения решения компания обнародовала пресс-релиз с заявлением от Джейми Хейвуда (Jamie Heywood), регионального гендиректора Uber по Северной и Восточной Европе.

Мы уважаем решение суда, которое касается небольшого числа водителей, использовавших приложение Uber в 2016 году. С тех пор мы внесли некоторые существенные изменения в наш бизнес, ориентируясь на водителей на каждом шагу. Мы предоставили ещё больший контроль над тем, как они зарабатывают, и обеспечили бесплатную страховка на случай болезни или травмы и другую защиту. Мы хотим делать больше и теперь будем консультироваться с водителями по всей Великобритании, чтобы понять, какие изменения они хотят видеть. Джейми Хейвуд гендиректор Uber по Северной и Восточной Европе

Кто ещё выступал против Uber

Uber отстаивает право быть посредником без лишних обязательств не только в Великобритании, но даже проигрывая дела, компания только выплачивает компенсации и вносит небольшие изменения — брать водителей в штат сервис не решается.

Сам сервис в суде заявлял, что работает как ИТ-компания и соединяет заказчиков с независимыми исполнителями. В марте 2018 года сервис приостановил деятельность в Словакии по решению суда из-за требований местных таксистов.

В декабре 2017 году Европейский суд определил, что Uber должна соответствовать требованиям, которые предъявляются обычным транспортным компаниям. В том числе водители компании должны иметь лицензии.

Они утверждали, что водители и машины компании нарушают нормы безопасности для профессиональных таксистов. В апреле 2019 года сервис снова заработал в Братиславе и «помог» водителям с получением лицензий.

Ещё в 2013 году с претензиями о своём трудовом статусе в суд обратились 385 тысяч водителей Uber в США. Работники требовали считать себя сотрудниками, а не подрядчиками, что предполагает минимальный оклад, медицинскую страховку и возмещение расходов, связанных с работой.

К концу судебного процесса число истцов сократилось до 13,6 тысяч человек. Компания согласилась выплатить им $20 млн — примерно по 37 центов за каждую милю, которую они проехали, работая в Uber.

В июне 2017 года похожий судебный процесс начался во Франции. водитель подал иск из-за удаления аккаунта, но суд по трудовым спорам отказался рассматривать это дело, заявив, что в нём не участвуют работник и работодатель.

Другой суд в Париже в марте 2020 года признал трудовые отношения между этим водителем и Uber: он не мог устанавливать цену поездки и самостоятельно искать клиентов, что делает его подчинённым Uber.

Попытку приравнять «подрядчиков» Uber, Lyft и других подобных сервисов к наёмным сотрудникам предприняли власти Калифорнии. В сентябре 2019 года штат принял закон AB5, который обязал компании нанять водителей в штат.

По подсчётам аналитиков, такой шаг обошелся бы Uber в более $500 млн дополнительных затрат в год и $290 млн в год — для Lyft. Чтобы избежать этого, в январе 2020 года Uber в Калифорнии перестала заранее показывать цену поездки, вместо неё пассажиры видели диапазон цен, а также перестала штрафовать водителей за отказ от поездки и позволила им самостоятельно устанавливать цену.

В ноябре 2020 года в закон AB5 внесли поправки: сервисы могут не нанимать водителей в штат, но обязаны предоставить им пособия на медстраховку и минимальный почасовой заработок.

Чтобы добиться этих поправок, DoorDash, Instacart, Lyft, Postmates и Uber вместе потратили рекордные $200 млн на избирательную кампанию. В результате все перечисленные компании повысили цены в Калифорнии, чтобы вернуть деньги.