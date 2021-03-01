Lime представил новый электровелосипед и вложил $50 млн в развитие сервиса проката Статьи редакции
Сервис проката электросамокатов планирует запуститься еще в 25 городах.
Lime планирует запустить сервис проката собственных электросамокатов и электровелосипедов в 25 городах Северной Америки, Европы, Австралии и Новой Зеландии.
Кроме расширения сети, компания направит инвестиции в размере $50 млн на производство нового электровелосипеда, который выпустит летом 2021 года. У модели появится более мощный двигатель и заменяемая батарея, которая совместима с электрическими самокатами Lime Gen4.
По собственным данным, в 2020 году клиенты Lime совершили более 3 млн поездок на электровелосипедах. Компания ожидает, что это число значительно вырастет в 2021 году.
В мае 2020 года Uber вместе с Alphabet, GV, Bain Capital Ventures инвестировала $170 млн в сервис для аренды электросамокатов Lime. В рамках сделки с Uber под управление Lime перешел сервис проката электровелосипедов Jump, принадлежащий Uber.
Кто-то объяснит мне в чём смысл электровелосипедов? Учитывая, что на велосипеды смотрят в основном ЗОЖники и фристайлеры, которым электродвигатель нафиг не нужен)
Это достаточно удобный вид транспорта, который очень популярен во многих странах и крупных городах)
Речь не про то, сколько калорий ты сожжешь)
Комплексный вентилятор
Удобный в городах в которых просто запрещена езда по центру на авто. Во всех остальных случаях сидеть в удобном кресле удобнее и еще и под кондиционером.
Давно в Европе не был?
Паркинг в центре города по цене аренды недвижимости? Цены на страховку и бензин в небо?
Будущее без личного транспорта
Так есть же электросамокат для этого. Тем более он мобильнее.
это удобно местами и без пробок, и туристы кайфуют, и не надо покупать авто, и к метро добраться можно быстро, и выгодно, те стоит обычно недорого, и выхлопов нет...
Выглядит очень даж,ч наконец-то кто-то задумался об аренде, только две вещи не понимаю - почему электро, а не обычный, ну и почему я ещё не научился на них ездить
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