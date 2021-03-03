YouDrive запустил абонементы на каршеринг — на 30 и 60 минут поездки в день Статьи редакции
Абонемент на 30 минут будет стоить 3490 рублей в месяц, 60 минут в день — 5990 рублей в месяц.
С 3 марта пользователям YouDrive будут доступны месячные абонементы на поездки, сообщили vc.ru в компании. Каршеринг предоставит два варианта абонемента — 30 минут в день за 3490 рублей в месяц и 60 минут в день за 5990 рублей в месяц.
Абонемент действует во всех городах присутствия, кроме Сочи — в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Оформить абонемент можно будет в приложении YouDrive — когда пользователь хочет арендовать автомобиль, ему нужно выбрать тарифный план, среди которых есть поездки по абонементу, объяснили в компании.
Стоимость абонемента будет одинаковой для всех моделей автомобилей. Пробег включён в стоимость — отдельно платить не придётся. Когда у пользователя закончатся ежедневные минуты, он будет платить поминутно — тарифы будут разными в зависимости от модели автомобиля.
Пользователям не обязательно использовать весь ежедневный пакет минут за одну поездку — минутами можно воспользоваться в течение всего дня. Остаток минут по абонементу не переносится на следующий день, добавили в компании.
Действие абонемента начинается после окончания 20 бесплатных минут (время, чтобы добраться до автомобиля) или при открытии дверей автомобиля. В зависимости от уровня рейтинга пользователи могут получить скидки на абонемент — если водитель на третьем уровне — 3%, на пятом — 5%, на девятом — 9%, добавили в YouDrive.
Гендиректор компании Алексей Сергеев уверен, что клиенты будут пользоваться новой услугой — это выгоднее, говорит он. Например, при обычном тарифе за автомобиль Nissan Qashqai пользователь будет платить 11 рублей за минуту, а при абонементе на 60 минут — около 3,3 рублей.
Поминутные тарифы в YouDrive зависят от модели автомобиля: минимальная стоимость за одну минуту — 8 рублей. Этот тариф распространяется на VW Polo, smart fortwo и smart forfour. Самый дорогой — 14 рублей за минуту — действует для BMW i3 и BMW X2.
Согласно исследованию «Тинькофф», YouDrive занимает 9,3% рынка каршеринга в России. Средний чек одного пользователя YouDrive составляет примерно 300 рублей.
YouDrive еще существует? Очень давно не видел их автомобилей.
В Питере по количеству машин на одном уровне с Яндексом и Делимобилем
Для тех кто каждый день на работу, да с работы выглядит интересно. Но когда пользуешься эпизодически абонементы Дели выглядят удобнее. Можно взять на месяц и выкатать за 3-4 запила по делам, когда машина нужна много. Или вообще взять дневной абонемент на 12 часов и за очень интересную цену сгонять в другой город.
далеко ли ты уедешь за 30 минут по москве
Выглядит интересно, если бы еще получше была отлажена инфраструктура - выделенные парковки у метро и т.п. На таки форматы нужно миникары предлагать.
и правда - удивительно что они живы. в мск практически не видно. да и вообще очень сомнительный сервис.
года три пользовался, ни одного штрафа или претензии ко мне. потом была пауза и меня с моими данными "выкинуло" из приложения. пришлось подавать заявку заново, но мне сказали, что я не прошел службу безопасности. солидно)
классная функция, компания обеспечивает себя притоком стабильных денег и звучит очень круто, но на практике кто пользуется каким-то определенным каршерингом, обычно выбирают какая тачка рядом на той и поеду, а с абониментом у тебя уже выбора нет, ты заплатил - будешь искать)
Машин никогда нет, цены выше чем у других, бестолковый шеринг в целом. А функция вообще бесполезная. Белка и Яндекс фавориты на рынке.
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