Транспорт
Рая Хачатрян

YouDrive запустил абонементы на каршеринг — на 30 и 60 минут поездки в день Статьи редакции

Абонемент на 30 минут будет стоить 3490 рублей в месяц, 60 минут в день — 5990 рублей в месяц.

14 14 комментариев
1227 просмотров

С 3 марта пользователям YouDrive будут доступны месячные абонементы на поездки, сообщили vc.ru в компании. Каршеринг предоставит два варианта абонемента — 30 минут в день за 3490 рублей в месяц и 60 минут в день за 5990 рублей в месяц.

Абонемент действует во всех городах присутствия, кроме Сочи — в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Оформить абонемент можно будет в приложении YouDrive — когда пользователь хочет арендовать автомобиль, ему нужно выбрать тарифный план, среди которых есть поездки по абонементу, объяснили в компании.

Цена с учётом скидки

Стоимость абонемента будет одинаковой для всех моделей автомобилей. Пробег включён в стоимость — отдельно платить не придётся. Когда у пользователя закончатся ежедневные минуты, он будет платить поминутно — тарифы будут разными в зависимости от модели автомобиля.

Пользователям не обязательно использовать весь ежедневный пакет минут за одну поездку — минутами можно воспользоваться в течение всего дня. Остаток минут по абонементу не переносится на следующий день, добавили в компании.

Действие абонемента начинается после окончания 20 бесплатных минут (время, чтобы добраться до автомобиля) или при открытии дверей автомобиля. В зависимости от уровня рейтинга пользователи могут получить скидки на абонемент — если водитель на третьем уровне — 3%, на пятом — 5%, на девятом — 9%, добавили в YouDrive.

Гендиректор компании Алексей Сергеев уверен, что клиенты будут пользоваться новой услугой — это выгоднее, говорит он. Например, при обычном тарифе за автомобиль Nissan Qashqai пользователь будет платить 11 рублей за минуту, а при абонементе на 60 минут — около 3,3 рублей.

Поминутные тарифы в YouDrive зависят от модели автомобиля: минимальная стоимость за одну минуту — 8 рублей. Этот тариф распространяется на VW Polo, smart fortwo и smart forfour. Самый дорогой — 14 рублей за минуту — действует для BMW i3 и BMW X2.

Согласно исследованию «Тинькофф», YouDrive занимает 9,3% рынка каршеринга в России. Средний чек одного пользователя YouDrive составляет примерно 300 рублей.

#новость #каршеринг #youdrive

14 14 комментариев
7
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433","youdrive"], "comments": 14, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 215959, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 03 Mar 2021 12:43:03 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sam Beckett

5

YouDrive еще существует? Очень давно не видел их автомобилей. 

Ответить

Григорий Копиев

Sam
2

В Питере по количеству машин на одном уровне с Яндексом и Делимобилем

Ответить

Руслан Литвинов

Григорий
1

Причем автопарк приятнее в целом, чем у делимобиля (СПБ).

Ответить

Выгодный бокал

1

Для тех кто каждый день на работу, да с работы выглядит интересно. Но когда пользуешься эпизодически абонементы Дели выглядят удобнее. Можно взять на месяц и выкатать за 3-4 запила по делам, когда машина нужна много. Или вообще взять дневной абонемент на 12 часов и за очень интересную цену сгонять в другой город.

Ответить

Аркадий Кушнерчук

1

Тема не для всех. Но лучше бы Яндекс сделал подобное.

Ответить

Валерий Пынзарь

0

далеко ли ты уедешь за 30 минут по москве

Ответить

Женя Гагарин

Валерий
1

вечерней)

Ответить

Кека Пека

Валерий
0

до пятерорчки норм

Ответить

Валерий Пынзарь

Кека
0

наши люди в пятерку на каршере не ездят))

Ответить

Чит Чат

0

Выглядит интересно, если бы еще получше была отлажена инфраструктура - выделенные парковки у метро и т.п. На таки форматы нужно миникары предлагать.

Ответить

sando

0

и правда - удивительно что они живы. в мск практически не видно. да и вообще очень сомнительный сервис.
года три пользовался, ни одного штрафа или претензии ко мне. потом была пауза и меня с моими данными "выкинуло" из приложения. пришлось подавать заявку заново, но мне сказали, что я не прошел службу безопасности. солидно) 

Ответить

Женя Гагарин

0

Если б ещё машины рядом были всегда 

Ответить

Bender Rodriguez

0

классная функция, компания обеспечивает себя притоком стабильных денег и звучит очень круто, но на практике кто пользуется каким-то определенным каршерингом, обычно выбирают какая тачка рядом на той и поеду, а с абониментом у тебя уже выбора нет, ты заплатил - будешь искать)

Ответить

Анатолий Ахапкин

–1

Машин никогда нет, цены выше чем у других, бестолковый шеринг в целом. А функция вообще бесполезная. Белка и Яндекс фавориты на рынке.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

APIBank
Подписан
Отписаться
Open banking: государство наступает на цифру
Почему Банк России — лучший финтех в мире, что Mastercard делает на Багамах, кто решил конкурировать с Ozon и кто скупи…
0
Loginom
Подписан
Отписаться
Поиск последовательных шаблонов. Часть 1
Применение последовательных шаблонов выходит за рамки анализа рыночной корзины. Они позволяют выявлять типичные последо…
0
Kwork
Подписан
Отписаться
Бесплатное оформление группы в соцсетях за комментарий на vc.ru
Авторы 20 самых интересных, на наш взгляд, комментариев получат бесплатно баннер и аватар бизнес-сообщества или канала…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Павел Логинов
за день
Краткое содержание статьи "Почему я выбираю Европу?": мужу предложили работу в Корке
Почему я выбираю Европу?
Иван Конышев
за неделю
Респект проекту! Рутрекер должен жить как минимум, потому что это динозавр Рунета, это такая же наша молодость, как башорг, +100500, зайцев нет и так далее. Сам участвую в раздачах, храню почти терабайт всякого, на…
Rutracker.org собрал $25 тысяч на покупку жёстких дисков для сохранения особо редких раздач

Комментарии

Николай Каменев

Илон Маск анонсировал создание…

Severi Tikson

Почему я выбираю Европу?

Денис Нестеренко

«Альфа-банк» игнорирует…

Bulat Ziganshin

Как онлайн-кинотеатрам…

Gennadiy Khatuntsev

Когда прекратится рост…

Кирилл…

Геозоны – инструмент для…

Akshan

Clubhouse: прогнозы развития…

Vitalii Chashchin

«Тинькофф» и «Сбербанк» не…

Яков Зейгман

Илон Маск анонсировал создание…

Борис Васильев

Когда прекратится рост…

Bender Rodriguez

YouDrive запустил абонементы на…

Valeratal Val

Когда прекратится рост…

Илья Прокопенко…

Почему я выбираю Европу?

Weblium…

Конструктор сайтов Weblium…

Игорь Васильев

Что такое аукцион первой цены?

Sergei Timofeyev

Когда прекратится рост…

Sergei Timofeyev

Когда прекратится рост…

Дима Анонимный

Twitter добавил пользователей…

Светлана Завацкая

Илон Маск анонсировал создание…

Алмаз Хамидуллин

Когда прекратится рост…
null