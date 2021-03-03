Абонемент на 30 минут будет стоить 3490 рублей в месяц, 60 минут в день — 5990 рублей в месяц.

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С 3 марта пользователям YouDrive будут доступны месячные абонементы на поездки, сообщили vc.ru в компании. Каршеринг предоставит два варианта абонемента — 30 минут в день за 3490 рублей в месяц и 60 минут в день за 5990 рублей в месяц.

Абонемент действует во всех городах присутствия, кроме Сочи — в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Оформить абонемент можно будет в приложении YouDrive — когда пользователь хочет арендовать автомобиль, ему нужно выбрать тарифный план, среди которых есть поездки по абонементу, объяснили в компании.

Цена с учётом скидки

Стоимость абонемента будет одинаковой для всех моделей автомобилей. Пробег включён в стоимость — отдельно платить не придётся. Когда у пользователя закончатся ежедневные минуты, он будет платить поминутно — тарифы будут разными в зависимости от модели автомобиля.

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Пользователям не обязательно использовать весь ежедневный пакет минут за одну поездку — минутами можно воспользоваться в течение всего дня. Остаток минут по абонементу не переносится на следующий день, добавили в компании.

Действие абонемента начинается после окончания 20 бесплатных минут (время, чтобы добраться до автомобиля) или при открытии дверей автомобиля. В зависимости от уровня рейтинга пользователи могут получить скидки на абонемент — если водитель на третьем уровне — 3%, на пятом — 5%, на девятом — 9%, добавили в YouDrive.

Гендиректор компании Алексей Сергеев уверен, что клиенты будут пользоваться новой услугой — это выгоднее, говорит он. Например, при обычном тарифе за автомобиль Nissan Qashqai пользователь будет платить 11 рублей за минуту, а при абонементе на 60 минут — около 3,3 рублей.

Поминутные тарифы в YouDrive зависят от модели автомобиля: минимальная стоимость за одну минуту — 8 рублей. Этот тариф распространяется на VW Polo, smart fortwo и smart forfour. Самый дорогой — 14 рублей за минуту — действует для BMW i3 и BMW X2.