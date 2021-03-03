Транспорт
Евгения Евсеева

Британский стартап Arrival Дениса Свердлова показал свой первый электрический фургон Статьи редакции

Компания планирует начать их производство в 2022 году.

19 19 комментариев
1707 просмотров

Arrival начнёт испытания электрического фургона на дорогах общего пользования летом 2021 года. Стартап разработал автомобиль совместно с водителями и операторами, чтобы улучшить его функции.

Фургон может перевозить грузы весом до 1975 кг и объёмом до 2,4 м³ для грузов метром в длину.

В фургоне есть сиденья с подогревом, климат-контроль в салоне и сенсорная панель диагональю 15,6 дюйма. Чтобы обеспечить максимальную безопасность водителей, в фургоне установлена усовершенствованная система помощи водителю.

Среди её функций — цифровые электронные зеркала, круговой обзор на 360 градусов, экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков и другое.

Компания планирует начать производство электрофургонов в третьем квартале 2022 года. Стоимость фургона не называют, но в компании говорят, что она сопоставима с ценами на обычные фургоны.

Основанная в 2015 году Arrival занимается разработкой ПО, материалов и модульных платформ для электромобилей. Среди продуктов — электробусы и электрофургоны.

#новость #arrival

19 19 комментариев
21
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19 комментариев
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Evgeny Kozlov

6

Ожидания были как-то поинтереснее что-ли.

Хотя, понятно, что он просто эволюционировал в то что мы видим сейчас. Может он и больше отвечает желаниям клиентов, но этот альфа-бусик больше нравился визуально.

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Andrei Smirnovsky

Evgeny
2

А получилась почти газель

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Тарас Мукин

Andrei
18

И это доказывает, что дизайн газельки был изначально идеален

Ответить

Evgeny Kozlov

Evgeny
4

Зато салон у новой модели прикольно выглядит, ничего лишнего 

Ответить

Ruslan Nigmatulin

Evgeny
0

А что используется в качестве встроенных карт/навигатора?

Ответить

Denis

Ruslan
2

2GIS

Ответить

Candy Blue

4

При поворотах всё полетит с этих полок, надеюсь они это понимают и это просто рендер

Ответить

Alexey Levin

Candy
4

Ночлег он деманд. Нары за 300 рублей.
Инновации на стыке коливинда и уберизации

Ответить

Dmitry Kiselev

4

А мне очень зашло, слегка в духе икеа и с легкой брутальностью. Только дворник наверху кажется спорным решением - менять неудобно же. Хотя это не Москва с реагентами, и щетка, скорее всего, переживет всю машину.

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Sergey Shlyakhov

Dmitry
0

Дворник сверху, чтобы пешеходы об него не стукались, когда их сбивают.

Ответить

Александр Кучеряев

1

Как будто газельку просто обшили панелями.

Ответить

Родион Галанев

Александр
3

Сайдингом

Ответить

Семен Сушич

Александр
0

лобовуха раза в два больше

Ответить

Алексей Кравцов

1

Вангую, что в итоге, боковые зеркала вида будут обычные. 

Ответить

Denis Arslanbekov

Алексей
0

А что инновационного в двух камерах? Мне кажется самая «тупая» деталь должна быть

Ответить

Даниил Романов

1

Все классно, жаль руль в бардачке.....

Ответить

Станислав Коваль

Даниил
0

Он переставной, снял переставил на лево и вот уже можно в остальном мире ездить.

Ответить

Чит Чат

0

а зачем тап проход? можно же с боков загружать

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SuxoiKorm

0

совместно с водителями

И вместо зеркал сделали камеры? Это же капе как неудобно

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