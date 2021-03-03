Британский стартап Arrival Дениса Свердлова показал свой первый электрический фургон Статьи редакции
Компания планирует начать их производство в 2022 году.
Arrival начнёт испытания электрического фургона на дорогах общего пользования летом 2021 года. Стартап разработал автомобиль совместно с водителями и операторами, чтобы улучшить его функции.
Фургон может перевозить грузы весом до 1975 кг и объёмом до 2,4 м³ для грузов метром в длину.
В фургоне есть сиденья с подогревом, климат-контроль в салоне и сенсорная панель диагональю 15,6 дюйма. Чтобы обеспечить максимальную безопасность водителей, в фургоне установлена усовершенствованная система помощи водителю.
Среди её функций — цифровые электронные зеркала, круговой обзор на 360 градусов, экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков и другое.
Компания планирует начать производство электрофургонов в третьем квартале 2022 года. Стоимость фургона не называют, но в компании говорят, что она сопоставима с ценами на обычные фургоны.
Основанная в 2015 году Arrival занимается разработкой ПО, материалов и модульных платформ для электромобилей. Среди продуктов — электробусы и электрофургоны.
Ожидания были как-то поинтереснее что-ли.
Хотя, понятно, что он просто эволюционировал в то что мы видим сейчас. Может он и больше отвечает желаниям клиентов, но этот альфа-бусик больше нравился визуально.
А получилась почти газель
Зато салон у новой модели прикольно выглядит, ничего лишнего
А что используется в качестве встроенных карт/навигатора?
При поворотах всё полетит с этих полок, надеюсь они это понимают и это просто рендер
Ночлег он деманд. Нары за 300 рублей.
Инновации на стыке коливинда и уберизации
А мне очень зашло, слегка в духе икеа и с легкой брутальностью. Только дворник наверху кажется спорным решением - менять неудобно же. Хотя это не Москва с реагентами, и щетка, скорее всего, переживет всю машину.
Дворник сверху, чтобы пешеходы об него не стукались, когда их сбивают.
Как будто газельку просто обшили панелями.
Вангую, что в итоге, боковые зеркала вида будут обычные.
А что инновационного в двух камерах? Мне кажется самая «тупая» деталь должна быть
Все классно, жаль руль в бардачке.....
Он переставной, снял переставил на лево и вот уже можно в остальном мире ездить.
совместно с водителями
И вместо зеркал сделали камеры? Это же капе как неудобно
Блоги компаний
Показать еще