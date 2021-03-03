Австралийская авиакомпания запустит «таинственные рейсы» — узнать пункт назначения можно будет только при посадке Статьи редакции
Жители Австралии не могут поехать за границу — так компания хочет стимулировать путешествия внутри страны.
Авиаперевозчик Qantas запустит несколько «таинственных рейсов», чтобы стимулировать полёты внутри страны, так как жители Австралии не могут выезжать за границу из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, пишет CNN.
Пассажиры не будут знать, куда прилетят, до самой посадки. При этом маршрут полёта можно будет отслеживать на экранах, встроенных в спинки сидений — так пассажиры смогут предположить, куда направляются.
Билеты поступят в продажу 4 марта. Вылеты запланированы из Брисбена, Сиднея и Мельбурна — 27 марта, 18 апреля и 1 мая. Билеты экономкласса стоят 737 австралийских долларов ($577), а билеты бизнес-класса — 1570 австралийских долларов ($1220).
Полёт пройдёт на малой высоте над несколькими достопримечательностями. Пассажиры будут вылетать около семи утра, а вернутся вечером. При бронировании билета путешественники увидят подсказки, которые помогут собрать подходящий багаж.
Например, рейсы Брисбена подойдут тем, кто любит загородное гостеприимство, изысканные блюда и вино, а также отдых на свежем воздухе. Рейсы из Сиднея понравятся тем, кто любит «обедать на пляже», а из Мельбурна — любителям отдыха на природе, изысканной кухни и местных фермерских рынков.
В Австралии введён запрет на поездки за границу — тем, кто хочет покинуть страну, нужно получить разрешение от Министерства внутренних дел, пишет издание. Qantas планирует возобновить международные полёты к концу октября 2021 года.
наконец то поднимется туризм в саратове
Это как-то связано с новостью?
У них уже есть такой, на который нельзя купить билеты, но они в свободной продаже. Из Австралии в ЮАР, вдоль Южного Полюса.
Сколько не пытались, никак самолёт не хочет лететь по этому маршруту
Блоги компаний
Показать еще