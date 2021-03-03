Транспорт
Евгения Евсеева

Австралийская авиакомпания запустит «таинственные рейсы» — узнать пункт назначения можно будет только при посадке Статьи редакции

Жители Австралии не могут поехать за границу — так компания хочет стимулировать путешествия внутри страны.

9 9 комментариев
545 просмотров

Авиаперевозчик Qantas запустит несколько «таинственных рейсов», чтобы стимулировать полёты внутри страны, так как жители Австралии не могут выезжать за границу из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, пишет CNN.

Пассажиры не будут знать, куда прилетят, до самой посадки. При этом маршрут полёта можно будет отслеживать на экранах, встроенных в спинки сидений — так пассажиры смогут предположить, куда направляются.

Билеты поступят в продажу 4 марта. Вылеты запланированы из Брисбена, Сиднея и Мельбурна — 27 марта, 18 апреля и 1 мая. Билеты экономкласса стоят 737 австралийских долларов ($577), а билеты бизнес-класса — 1570 австралийских долларов ($1220).

Полёт пройдёт на малой высоте над несколькими достопримечательностями. Пассажиры будут вылетать около семи утра, а вернутся вечером. При бронировании билета путешественники увидят подсказки, которые помогут собрать подходящий багаж.

Например, рейсы Брисбена подойдут тем, кто любит загородное гостеприимство, изысканные блюда и вино, а также отдых на свежем воздухе. Рейсы из Сиднея понравятся тем, кто любит «обедать на пляже», а из Мельбурна — любителям отдыха на природе, изысканной кухни и местных фермерских рынков.

В Австралии введён запрет на поездки за границу — тем, кто хочет покинуть страну, нужно получить разрешение от Министерства внутренних дел, пишет издание. Qantas планирует возобновить международные полёты к концу октября 2021 года.

#новость #авиаперелёты

9 9 комментариев
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9 комментариев
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Арнольд Валерьянович

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наконец то поднимется туризм в саратове

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Вася Пражкин

Арнольд
0

Это как-то связано с новостью?

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ur spam

Вася
2

Чувством юмора. Забей.

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Denis Video

0

Ебучий случай😂😂😂

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Евгений Бв

0

У них уже есть такой, на который нельзя купить билеты, но они в свободной продаже. Из Австралии в ЮАР, вдоль Южного Полюса.
Сколько не пытались, никак самолёт не хочет лететь по этому маршруту

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Древний украинец

0

А если чо, родственники потом узнают, где искать? 

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KaDe Ka

0

Огонь.

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Коллективный Петя

0

Вообще круть

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Christian Anoshenkov

0

Чувствую сейчас у сообщества VC , разгорится фантазия 💭💡😆

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