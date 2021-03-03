В Австралии запустят «таинственные рейсы» по стране — узнать пункт назначения можно будет только при посадке Статьи редакции
Жители Австралии не могут поехать за границу — так компания хочет стимулировать путешествия внутри страны.
Авиаперевозчик Qantas запустит несколько «таинственных рейсов», чтобы стимулировать полёты внутри страны, так как жители Австралии не могут выезжать за границу из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, пишет CNN.
Пассажиры не будут знать, куда прилетят, до самой посадки. При этом маршрут полёта можно будет отслеживать на экранах, встроенных в спинки сидений — так пассажиры смогут предположить, куда направляются.
Билеты поступят в продажу 4 марта. Вылеты запланированы из Брисбена, Сиднея и Мельбурна — 27 марта, 18 апреля и 1 мая. Билеты экономкласса стоят 737 австралийских долларов ($577), а билеты бизнес-класса — 1570 австралийских долларов ($1220).
Полёт пройдёт на малой высоте над несколькими достопримечательностями. Пассажиры будут вылетать около семи утра, а вернутся вечером. При бронировании билета путешественники увидят подсказки, которые помогут собрать подходящий багаж.
Например, рейсы Брисбена подойдут тем, кто любит загородное гостеприимство, изысканные блюда и вино, а также отдых на свежем воздухе. Рейсы из Сиднея понравятся тем, кто любит «обедать на пляже», а из Мельбурна — любителям отдыха на природе, изысканной кухни и местных фермерских рынков.
В Австралии введён запрет на поездки за границу — тем, кто хочет покинуть страну, нужно получить разрешение от Министерства внутренних дел, пишет издание. Qantas планирует возобновить международные полёты к концу октября 2021 года.
наконец то поднимется туризм в саратове
Это как-то связано с новостью?
Надо было поискать в Австралии. Там такие телки ходят, рижие и страшные, сразу влюбишься.
вдохновились рейсом Победы из Германии что ли?
а чо за рейс?))) Трофейный?? С увеличенными нормами багажа?))
можно сказать и трофейный)))) который приземляется не там, где тебя ждут, а в Шереметьево)))
Они с Аэрофлотом на одних таблетках сидят
Ну хоть кто-то вспомнил эту статью! Я думал у меня одного дежавю!
Выходит австралийцы скомуниздили идею у наших. 😁
Авиаперевозчик будет вправе изменять в одностороннем порядке дату, время и направление вылета.
Вылетел в Лондон, прилетел в Сургут.
У них уже есть такой, на который нельзя купить билеты, но они в свободной продаже. Из Австралии в ЮАР, вдоль Южного Полюса.
Сколько не пытались, никак самолёт не хочет лететь по этому маршруту
Взял труселя позагорать, а прилетел в Антарктиду.
"Пассажиры не будут знать, куда прилетят, до самой посадки" - звучит угрожающе на самом деле. Я так понимаю, люди без прививок от всяких малярий, аллергики и без написанного завещания - не летят)) Это ж будет борт бравых приключенцев! Хоть рейсы и внутри страны, но я видела, какие в этой стране животные)
Конституционный Паша
В Австралии все хотят тебя сожрать. Даже квокка хочет. Просто не может.
Будут рейсы в Сирию или Ливию? Там в сапоги, в руки АК и на амбразуру.
И обратно везти не надо. Просто в пакет собрать что осталось.
Древний украинец
Увы, внутри Австралии нет Ливии и Сирии. Афгана тоже.
с чего вдруг?
Древний украинец
"Авиаперевозчик Qantas запустит несколько «таинственных рейсов», чтобы стимулировать полёты внутри страны, так как жители Австралии не могут выезжать за границу из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19"...Или Вы об аборигенах с гранатами?
Добрый вечер, мы приземлились в международном аэропорту Салехарда
У нас и без полётов хз куда жизнь непредсказуемая и скучать не даёт.
Древний украинец
но, не у каждого в в проёме ходит симпатичная стюардесса, чо вы сразу. У них - (австралия) - не знаю. На видео хорошо люди живут, повыше от Зеландии.
Я знаю как будет называться рейс - Oceanic Airlines Flight 815. Это из Lost. )
Этот рейс хорошо летал из Сиднея.
Радостная новость! Нашлось брат Аэрофлота. Он находится в Австралии и зовут Qantas.
А вот на что сейчас живёт Qantas? Они же уже год считай не летают и вероятно ещё год летать не будут.
Почему не летают? Летают. Австралия большая, целый материк. Плюс есть рейса за пределы Австралии. Там же грузы можно возить плюс сложно, но в Австралию въехать можно.
"Также предлагается дополнительная услуга "Угадай кто": "классика" с закрытием вам глазами стоящим сзади, но на высоте полета".
+ услуга "а кто вообще полетит?": приезжаете в аэропорт, покупаете билет и держите кулачки".
Ещё можно выдавать случайный набор богажа и случайный букинг, будет настоящий roguelike
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