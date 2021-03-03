Жители Австралии не могут поехать за границу — так компания хочет стимулировать путешествия внутри страны.

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Авиаперевозчик Qantas запустит несколько «таинственных рейсов», чтобы стимулировать полёты внутри страны, так как жители Австралии не могут выезжать за границу из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, пишет CNN.

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Пассажиры не будут знать, куда прилетят, до самой посадки. При этом маршрут полёта можно будет отслеживать на экранах, встроенных в спинки сидений — так пассажиры смогут предположить, куда направляются.

Билеты поступят в продажу 4 марта. Вылеты запланированы из Брисбена, Сиднея и Мельбурна — 27 марта, 18 апреля и 1 мая. Билеты экономкласса стоят 737 австралийских долларов ($577), а билеты бизнес-класса — 1570 австралийских долларов ($1220).

Полёт пройдёт на малой высоте над несколькими достопримечательностями. Пассажиры будут вылетать около семи утра, а вернутся вечером. При бронировании билета путешественники увидят подсказки, которые помогут собрать подходящий багаж.

Например, рейсы Брисбена подойдут тем, кто любит загородное гостеприимство, изысканные блюда и вино, а также отдых на свежем воздухе. Рейсы из Сиднея понравятся тем, кто любит «обедать на пляже», а из Мельбурна — любителям отдыха на природе, изысканной кухни и местных фермерских рынков.