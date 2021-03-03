Транспорт
Евгения Евсеева

В Австралии запустят «таинственные рейсы» по стране — узнать пункт назначения можно будет только при посадке Статьи редакции

Жители Австралии не могут поехать за границу — так компания хочет стимулировать путешествия внутри страны.

44 44 комментария
2852 просмотров

Авиаперевозчик Qantas запустит несколько «таинственных рейсов», чтобы стимулировать полёты внутри страны, так как жители Австралии не могут выезжать за границу из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, пишет CNN.

Пассажиры не будут знать, куда прилетят, до самой посадки. При этом маршрут полёта можно будет отслеживать на экранах, встроенных в спинки сидений — так пассажиры смогут предположить, куда направляются.

Билеты поступят в продажу 4 марта. Вылеты запланированы из Брисбена, Сиднея и Мельбурна — 27 марта, 18 апреля и 1 мая. Билеты экономкласса стоят 737 австралийских долларов ($577), а билеты бизнес-класса — 1570 австралийских долларов ($1220).

Полёт пройдёт на малой высоте над несколькими достопримечательностями. Пассажиры будут вылетать около семи утра, а вернутся вечером. При бронировании билета путешественники увидят подсказки, которые помогут собрать подходящий багаж.

Например, рейсы Брисбена подойдут тем, кто любит загородное гостеприимство, изысканные блюда и вино, а также отдых на свежем воздухе. Рейсы из Сиднея понравятся тем, кто любит «обедать на пляже», а из Мельбурна — любителям отдыха на природе, изысканной кухни и местных фермерских рынков.

В Австралии введён запрет на поездки за границу — тем, кто хочет покинуть страну, нужно получить разрешение от Министерства внутренних дел, пишет издание. Qantas планирует возобновить международные полёты к концу октября 2021 года.

#новость #авиаперелёты

44 44 комментария
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44 комментария
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Арнольд Валерьянович

41

наконец то поднимется туризм в саратове

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Вася Пражкин

Арнольд
–4

Это как-то связано с новостью?

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ur spam

Вася
28

Чувством юмора. Забей.

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Mr Yellow

Вася
1

Слушай, просто интересно. И много вас таких как ты ?)

Ответить

Petr

Арнольд
–3

Гулял по Саратову и задался целью найти там страшную телку. Цель провалил. Придется возвращаться

Ответить

Илья Попов

Petr
0

Надо было поискать в Австралии. Там такие телки ходят,  рижие и страшные, сразу влюбишься. 

Ответить

Mr Yellow

Илья
0

в финляндии еще )

Ответить

badResistor

Арнольд
0

о, Саратовом пахнуло...

Ответить

Валерий Пынзарь

12

вдохновились рейсом Победы из Германии что ли?

Ответить

Древний украинец

Валерий
4

а чо за рейс?))) Трофейный?? С увеличенными нормами багажа?))

Ответить

Валерий Пынзарь

Древний
14

можно сказать и трофейный)))) который приземляется не там, где тебя ждут, а в Шереметьево)))

Ответить

Древний украинец

Валерий
2

ааааааааааааааааааа)))))))))

Ответить

Sergey Vasiliev

8

Они с Аэрофлотом на одних таблетках сидят 

Ответить

AlexSandro

Sergey
6

Ну хоть кто-то вспомнил эту статью! Я думал у меня одного дежавю!
Выходит австралийцы скомуниздили идею у наших. 😁
Авиаперевозчик будет вправе изменять в одностороннем порядке дату, время и направление вылета.
Вылетел в Лондон, прилетел в Сургут.

Ответить

Denis Video

7

Ебучий случай😂😂😂

Ответить

Евгений Бв

1

У них уже есть такой, на который нельзя купить билеты, но они в свободной продаже. Из Австралии в ЮАР, вдоль Южного Полюса.
Сколько не пытались, никак самолёт не хочет лететь по этому маршруту

Ответить

Petr

Евгений
7

К ледяной стене нельзя близко подлетать

Ответить

Древний украинец

2

А если чо, родственники потом узнают, где искать? 

Ответить

Антон

Древний
4

По маячку и зубам 

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Сергей Ермилов

2

Взял труселя позагорать, а прилетел в Антарктиду.

Ответить

Илья Попов

Сергей
0

Человек рассеянный с улицы бассейны.       😊👍

Ответить

Древний украинец

1

"Пассажиры не будут знать, куда прилетят, до самой посадки" - звучит угрожающе на самом деле. Я так понимаю, люди без прививок от всяких малярий, аллергики и без написанного завещания - не летят)) Это ж будет борт бравых приключенцев! Хоть рейсы и внутри страны, но я видела, какие в этой стране животные) 

Ответить

Конституционный Паша

Древний
2

В Австралии все хотят тебя сожрать. Даже квокка хочет. Просто не может.

Ответить

Древний украинец

Конституционный
0

Прелестница-улыбака) 

Ответить

shtir

1

Будут рейсы в Сирию или Ливию? Там в сапоги, в руки АК и на амбразуру.
И обратно везти не надо. Просто в пакет собрать что осталось.

Ответить

Древний украинец

shtir
1

Увы, внутри Австралии нет Ливии и Сирии. Афгана тоже. 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Древний
0

с чего вдруг?

Ответить

Древний украинец

Дмитрий
1

"Авиаперевозчик Qantas запустит несколько «таинственных рейсов», чтобы стимулировать полёты внутри страны, так как жители Австралии не могут выезжать за границу из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19"...Или Вы об аборигенах с гранатами? 

Ответить

alex twit

1

Добрый вечер, мы приземлились в международном аэропорту Салехарда

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Mr Yellow

alex
1

За бортом -40 наши медведи в валенках и с бабалакой разнест вам напитки )

Ответить

xxx xxx

1

У нас и без полётов хз куда жизнь непредсказуемая и скучать не даёт.

Ответить

Древний украинец

xxx
0

но, не у каждого в в проёме ходит симпатичная стюардесса, чо вы сразу. У них - (австралия) - не знаю. На видео хорошо люди живут, повыше от Зеландии. 

Ответить

Павел -

1

Я знаю как будет называться рейс - Oceanic Airlines Flight 815. Это из Lost. )
Этот рейс хорошо летал из Сиднея.

Ответить

Илья Попов

1

Радостная новость! Нашлось брат Аэрофлота. Он находится в Австралии и зовут Qantas.

Ответить

Mikhail Leonovich

1

Подобрал маршрут, не благодарите

Ответить

Christian Anoshenkov

0

Чувствую сейчас у сообщества VC , разгорится фантазия 💭💡😆

Ответить

KaDe Ka

0

Огонь.

Ответить

Коллективный Петя

0

Вообще круть

Ответить

Andy Ch

0

Круть! 

Ответить

Vadim Medvedev

0

А вот на что сейчас живёт Qantas? Они же уже год считай не летают и вероятно ещё год летать не будут. 

Ответить

Masko Dzmitry

Vadim
0

Почему не летают? Летают. Австралия большая, целый материк. Плюс есть рейса за пределы Австралии. Там же грузы можно возить плюс сложно, но в Австралию въехать можно.

Ответить

Vadim Medvedev

Masko
0

да там и внутри ау жесткие ограничения на перемещения между штатами

Ответить

ilia

0

"Также предлагается дополнительная услуга "Угадай кто": "классика" с закрытием вам глазами стоящим сзади, но на высоте полета".

+ услуга "а кто вообще полетит?": приезжаете в аэропорт, покупаете билет и держите кулачки".

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Илья Шишкунов

0

Ещё можно выдавать случайный набор богажа и случайный букинг, будет настоящий roguelike

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