Bloomberg: сервис аренды машин Hertz запланировал продать компанию на фоне банкротства — кредиторам план не понравился Статьи редакции
Старейший сервис аренды из-за банкротства планирует продажу компании за $4,2 млрд двум инвестиционным фондам.
Группа кредиторов предложила сервису аренды автомобилей Hertz альтернативную реорганизацию, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами.
Один из крупнейших сервисов аренды автомобилей Hertz объявил о банкротстве и реорганизации в мае 2020 года — из-за пандемии Covid-19 он столкнулся с проблемами из-за резкого снижения выручки и спроса на машины.
В марте 2021 года Hertz раскрыла план по реструктуризации. В частности, он предполагает, что инвестфонды Knighthead Capital и Certares заплатят до $4,2 млрд за покупку до 100%, но не менее 51,5% обыкновенных акций реорганизованной компании. Обсуждение условий сделки назначено на 16 апреля.
По данным Bloomberg, кредиторы хотят конвертировать свои доли в обанкротившейся компании в акции реорганизованной компании, которые можно было бы продать на бирже. Они считают, что оценка компании от Knighthead Capital слишком низкая, компания стоит не меньше $5 млрд.
Сейчас Hertz торгуется на внебиржевом рынке, пишет WSJ. Компания заявила в начале марта, что после банкротства планирует стать частной, уточняет издание.
Пока кредиторы не обращались к Hertz с официальным предложением, а условия ещё обсуждаются, говорят источники Bloomberg. Согласно судебным документам, на которые ссылается агентство, компания начала переговоры с кредиторами и потенциальными покупателями в ноябре 2020 года. Hertz остановила свой выбор на Knighthead Capital и Certares, которые совместно владеют инвестиционным фондом.
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