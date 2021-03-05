Старейший сервис аренды из-за банкротства планирует продажу компании за $4,2 млрд двум инвестиционным фондам.

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Группа кредиторов предложила сервису аренды автомобилей Hertz альтернативную реорганизацию, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами.

Один из крупнейших сервисов аренды автомобилей Hertz объявил о банкротстве и реорганизации в мае 2020 года — из-за пандемии Covid-19 он столкнулся с проблемами из-за резкого снижения выручки и спроса на машины.

В марте 2021 года Hertz раскрыла план по реструктуризации. В частности, он предполагает, что инвестфонды Knighthead Capital и Certares заплатят до $4,2 млрд за покупку до 100%, но не менее 51,5% обыкновенных акций реорганизованной компании. Обсуждение условий сделки назначено на 16 апреля.

По данным Bloomberg, кредиторы хотят конвертировать свои доли в обанкротившейся компании в акции реорганизованной компании, которые можно было бы продать на бирже. Они считают, что оценка компании от Knighthead Capital слишком низкая, компания стоит не меньше $5 млрд.

Сейчас Hertz торгуется на внебиржевом рынке, пишет WSJ. Компания заявила в начале марта, что после банкротства планирует стать частной, уточняет издание.