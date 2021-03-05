Транспорт
Евгения Евсеева

Bloomberg: сервис аренды машин Hertz запланировал продать компанию на фоне банкротства — кредиторам план не понравился Статьи редакции

Старейший сервис аренды из-за банкротства планирует продажу компании за $4,2 млрд двум инвестиционным фондам.

0 Обсудить
539 просмотров

Группа кредиторов предложила сервису аренды автомобилей Hertz альтернативную реорганизацию, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами.

Один из крупнейших сервисов аренды автомобилей Hertz объявил о банкротстве и реорганизации в мае 2020 года — из-за пандемии Covid-19 он столкнулся с проблемами из-за резкого снижения выручки и спроса на машины.

В марте 2021 года Hertz раскрыла план по реструктуризации. В частности, он предполагает, что инвестфонды Knighthead Capital и Certares заплатят до $4,2 млрд за покупку до 100%, но не менее 51,5% обыкновенных акций реорганизованной компании. Обсуждение условий сделки назначено на 16 апреля.

По данным Bloomberg, кредиторы хотят конвертировать свои доли в обанкротившейся компании в акции реорганизованной компании, которые можно было бы продать на бирже. Они считают, что оценка компании от Knighthead Capital слишком низкая, компания стоит не меньше $5 млрд.

Сейчас Hertz торгуется на внебиржевом рынке, пишет WSJ. Компания заявила в начале марта, что после банкротства планирует стать частной, уточняет издание.

Пока кредиторы не обращались к Hertz с официальным предложением, а условия ещё обсуждаются, говорят источники Bloomberg. Согласно судебным документам, на которые ссылается агентство, компания начала переговоры с кредиторами и потенциальными покупателями в ноябре 2020 года. Hertz остановила свой выбор на Knighthead Capital и Certares, которые совместно владеют инвестиционным фондом.

Постоянный рост долгов и ошибки в стратегии…
Пандемия лишь обнажила проблемы, с которыми компания боролась не первый год, пишут Bloomberg и The…
vc.ru

#новость #hertz

0 Обсудить
4
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","hertz"], "comments": 0, "likes": 4, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 217038, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 05 Mar 2021 18:32:31 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

RUVDS
Подписан
Отписаться
Бесплатные переводные татуировки для девушек-айтишниц — как мы решили хакнуть 8 марта и раздать подарки всем
Наш друг Антон Верт каждый год публикует подборку мерча, которые IT-компании дарили своим сотрудникам. Это вдохновило н…
1
Admitad
Подписан
Отписаться
Что покупали и сколько тратили россияне в 2020 году
Каким был 2020 год для партнерского маркетинга? Партнерская сеть Admitad изучила, на какие суммы россияне покупали онла…
0
Академия Ростеха
Подписан
Отписаться
Елена Романова — о будущем технических профессий
Технологии в производстве постоянно меняются, а вместе с ними меняется и рынок труда. Сейчас требования к техническому…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Ann Lukashenko
за день
Если все физики увидят и поймут, сколько налогов с их доходов уходит государству, будет бунт). Поэтому переложили на работодателей, за них редко кто переживает из работников.
Минцифры задумало обязать иностранные компании, нанимающие российских разработчиков ПО, платить налоги с их зарплат
Nikolay Werner
за неделю
> Далее я делаю зарядку и слушаю подкаст обычно Ted Talks, это короткие выступления на 5-10 минут с экспертами на разные темы. Долгие эксперименты с образом жизни привели к тому, что во время утреннего и вечернего…
Здоровые утренние привычки за 30 минут

Комментарии

Denis Smirnov

IT-girl или как девушки находят…

Dmitry Kiselev

Шесть историй сотрудниц…

Антон Ляшенко

Как проверить на плагиат? Украл…

Кека Пека

Минцифры задумало обязать…

Рустам Бегалиев

«Сбербанк» и «Тинькофф…

Vik

Маркетплейсы убивают бизнес. 3…

Get Money

Нижняя палата конгресса Аризоны…

Evil Pechenka

Как я трижды справилась с…

Gavroche

Система мотивации менеджеров по…

Anton Reut

«Мы наступили на все грабли…

Vadim Medvedev

«Мы наступили на все грабли…

Anton Reut

«Мы наступили на все грабли…

Ренат Зайдуллин

Минцифры задумало обязать…

Roman Moskovskiy

«Мы ********** перед собой…

Dmitry Kiselev

Шесть историй сотрудниц…

Максим Слуцкий

«Сбербанк» и «Тинькофф…

AdAurum 79

Тренды развития сервисов…

AdAurum 79

Накрутка отзывов на…

Рустам Бегалиев

«Сбербанк» и «Тинькофф…

Николай Глущенко

«Кинопоиск HD» выкупил права на…
null