Основатель «Ситимобила» продал свою долю совместному предприятию Mail.ru Group и «Сбера» Статьи редакции
Доля совместного предприятия «Сбера» и Mail.ru Group в компании превысила 97%.
- Основатель сервиса такси «Ситимобил» Арам Аракелян вышел из капитала компании, продав свою долю в 1,96% совместному предприятию «Сбера» и Mail.ru Group «О2О Холдинг», сообщает «Коммерсант».
- Аракелян планирует покинуть пост гендиректора, чтобы заняться развитием собственных проектов вместе с партнёрами — Оганесом Аракеляном и Владиславом Абрамяном, сообщил представитель компании. Исполнять обязанности гендиректора «Ситимобил» продолжит Виталий Бедарев.
- По данным базы «Контур.Фокус», 97,4% ООО «Сити-мобил» принадлежит «О2О Холдинг» (45% у Mail.ru Group и 45% у структур «Сбера»). Ещё 2,6% владеет подконтрольное «Мегафону» АО «Мегалабс».
- «Сбер» и Mail.ru Group договорились о создании совместного предприятия на базе «Ситимобила» и Delivery Club в июле 2019 года. В декабре партнёры сообщили о планах увеличить долю в «Ситимобиле» до 95% к концу первого квартала 2020 года.
- В феврале 2020 году Forbes сообщал, что доли в сервисе для заказа такси «Ситимобил» продали финансовые инвесторы — тогда доля совместного предприятия «Сбера» и Mail.ru Group в компании превысила 95%.
- В 2020 году количество поездок в сервисе увеличилось в три раза за год — до 185 млн. Оборот вырос в 2,2 раза — до 46 млрд рублей.
Ждём теперь, когда основатель мэйла продаст свою долю соберу
он уже её продал
Принципиальный
А слушайте нет такого чувства, что они просто ерундой вокруг долей и денег страдают. Ну в смысле я понимаю там важные дядьки решают серьезные вопросы, но технологический профукан Беру, второе вообще непойми что почта с играми и социалками для пенсионеров и мелениалов. Я чисто из филосовского понятия благо для общества спрашиваю?
https://pikabu.ru/story/keys_megafona_5885994
Если лень читать, то там давно всё в одних руках де-факто.
Майл.ру -> Мегафон -> акции в залоге у Сбера
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