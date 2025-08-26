Tesla могла урегулировать иск о смертельной аварии с участием «автопилота» в 2019 году — но отказалась выплатить $60 млн

Теперь ей придётся заплатить штраф и компенсацию в размере $242,5 млн.У Tesla была возможность пойти на мировое соглашение в мае 2025 года, но компания отказалась компенсировать истцам $60 млн, пишет Reuters. Эта информация содержится в судебном документе, поданном адвокатами потерпевшей стороны.В начале августа 2025 года суд присяжных во Флориде постановил, что Tesla должна выплатить $242,5 млн за смертельную аварию с участием системы Enhanced Autopilot, произошедшую в 2019 году.Владелец Model S ехал с использованием с участием «автопилота» и отвлёкся от дороги на упавший телефон. После чего машина выехала на перекрёсток со скоростью 60 миль/ч (около 96,6 км/ч), врезалась в припаркованный автомобиль и стоявших рядом людей. В результате аварии девушка погибла, молодой человек получил тяжёлые травмы.Присяжные возложили одну треть вины на Tesla и две трети на водителя — ему предъявили отдельный иск. Таким образом, компания должна выплатить $200 млн штрафа и $42,5 млн компенсации — 33% от общей суммы в $129 млн.#новости #tesla