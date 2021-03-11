Транспорт
Рая Хачатрян

Минпромторг представил прототип российского электромотоцикла Aurus Статьи редакции

Его серийное производство и продажи должны начаться в 2022-2023 годах.

23 23 комментария
877 просмотров

Министерство показало электромотоцикл в своём Instagram-аккаунте. Его разработали специалисты государственного научного центра НАМИ.

В прототипе мотоцикла используется электрический двигатель с мощностью 140 кВт⋅ч, а разгон от 0 до 100 км/ч составляет 3,7 секунды, говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что разработанная платформа может стать основой для нескольких моделей. Некоторые из них подойдут для выполнения задач подразделений МЧС и МВД, а другие — для продажи потребителям.

В феврале 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство и продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022-2023 годах. Цены и другие детали он не приводил. Сейчас в линейку Aurus входят лимузин, внедорожник, седан и минивэн.

#новость

23 23 комментария
7
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Tonny Gun

2

А что не электроавтозак?

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Alexander Sorokin

–1

Просто взяли картинку с шатерстока, сделали лендинг за день и вот тебе ответ прогнившему западу, у нас тоже все хорошо. Что-то покажем потом, через 2 года или больше, но точно будет, подождите

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Юрий Глотов

Alexander
0

По ссылке в инсту-то перейди)

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Sergey Ernen

3

У двигателя не бывает емкости - она есть у аккумулятора, а у двигателя - мощность. Вы там в школе чтоль не учились чтоль?

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Stanislav

–3

Про дизайн не слышали. Выглядит убого.
От людей без вкуса для людей без вкуса.

Ответить

Д Хб

Stanislav
0

Стандартный дизайн, спиженный у {ставь любимый мотобренд}.

Ответить

Андрей Малолин

Stanislav
0

У них китайский подход: из-за недостачи сильных кадров, у бренда нет своего дизайн-видения. Но вместо покупки и переманивания опытного дизайн-директора, они берут от каждого премиума по детальке, чуть чуть изменяют и получается этакий конструктор чужих решений. Деньги у них там крутятся арабские из ОАЭ. А у этих ребят всегда были странные вкусы про дорохо-бахата без смысла. Аурус-членовоз это компиляция ролс-ройса, бентли, мерседеса и даже что-то типа киа квориса. Здесь аналогично.

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Roman Moskovskiy

1

Двигатель с ёмкостью это сильно

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Dear Moscow,

Roman
2

Двигатель с ёмкостью это сильно

Не смей придираться к Рае!

Да и вообще скажи спасибо, что там не Кельвины или кулоны.

Ответить

Д Хб

Roman
0

Если в двигателе нет ни одной ёмкости (технически), бросьте в меня камень!)

Ответить

N N

–3

Под наклейкой с логотипом красиво переливается надпись "made in china" 

Ответить

ivan krapivin

0

Интересно, что с неймингом? Типа Au Rus – золото России?

Ответить

N N

ivan
0

Аура России, как бы намекает производитель из Китая

Ответить

Чит Чат

0

Ктоо-нибудь может пояснить, почему какое-то министерство делает прототип мотоцикла?

Ответить

Григорий Копиев

Чит
0

Его делает НАМИ, а не какое-то министерство

Ответить

N N

Григорий
0

Расскажите про своё место работы, что такое НАМИ и что оно из себя представляет, а то ходите минусите всех, что-то неразборчиво мыча

Ответить

Григорий Копиев

N
1

Работаю в nplus1.ru, а про НАМИ можете сами погуглить, если есть желание разобраться, а не разбрасываться заезженными ярлыками про Made in China и прочее

Ответить

Igor Gorbenko

N
0

Национальный Авто-Мото Институт

Ответить

Dear Moscow,

N
0

 Расскажите про своё место работы, что такое НАМИ

https://letmegooglethat.com/?q=%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98

Let Me Google That
For all those people that find it more convenient to bother you with their question than to google…
letmegooglethat.com
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Igor Gorbenko

Dear
0

спасибо
https://i.imgur.com/AW5Vn4E.jpg

Ответить

Михаил Стерлин

Igor
0
Ответить

Д Хб

0

Невозможно выпустить ролик, в которой не будет торжественной музыки а-ля «возрождение традиций». Невозможно!

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Vladislav S

0

Дизайн выдаёт что все делали на основе комплектующих из Китая. Не удивлюсь если на али есть такой байк только дешевле) 

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