Минпромторг представил прототип российского электромотоцикла Aurus Статьи редакции
Его серийное производство и продажи должны начаться в 2022-2023 годах.
Министерство показало электромотоцикл в своём Instagram-аккаунте. Его разработали специалисты государственного научного центра НАМИ.
В прототипе мотоцикла используется электрический двигатель с мощностью 140 кВт⋅ч, а разгон от 0 до 100 км/ч составляет 3,7 секунды, говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что разработанная платформа может стать основой для нескольких моделей. Некоторые из них подойдут для выполнения задач подразделений МЧС и МВД, а другие — для продажи потребителям.
В феврале 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство и продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022-2023 годах. Цены и другие детали он не приводил. Сейчас в линейку Aurus входят лимузин, внедорожник, седан и минивэн.
Просто взяли картинку с шатерстока, сделали лендинг за день и вот тебе ответ прогнившему западу, у нас тоже все хорошо. Что-то покажем потом, через 2 года или больше, но точно будет, подождите
У двигателя не бывает емкости - она есть у аккумулятора, а у двигателя - мощность. Вы там в школе чтоль не учились чтоль?
Про дизайн не слышали. Выглядит убого.
От людей без вкуса для людей без вкуса.
У них китайский подход: из-за недостачи сильных кадров, у бренда нет своего дизайн-видения. Но вместо покупки и переманивания опытного дизайн-директора, они берут от каждого премиума по детальке, чуть чуть изменяют и получается этакий конструктор чужих решений. Деньги у них там крутятся арабские из ОАЭ. А у этих ребят всегда были странные вкусы про дорохо-бахата без смысла. Аурус-членовоз это компиляция ролс-ройса, бентли, мерседеса и даже что-то типа киа квориса. Здесь аналогично.
Двигатель с ёмкостью это сильно
Двигатель с ёмкостью это сильно
Не смей придираться к Рае!
Да и вообще скажи спасибо, что там не Кельвины или кулоны.
Интересно, что с неймингом? Типа Au Rus – золото России?
Ктоо-нибудь может пояснить, почему какое-то министерство делает прототип мотоцикла?
Его делает НАМИ, а не какое-то министерство
Работаю в nplus1.ru, а про НАМИ можете сами погуглить, если есть желание разобраться, а не разбрасываться заезженными ярлыками про Made in China и прочее
Расскажите про своё место работы, что такое НАМИ
спасибо
https://i.imgur.com/AW5Vn4E.jpg
Невозможно выпустить ролик, в которой не будет торжественной музыки а-ля «возрождение традиций». Невозможно!
Дизайн выдаёт что все делали на основе комплектующих из Китая. Не удивлюсь если на али есть такой байк только дешевле)
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