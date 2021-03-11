Стартап Canoo показал концепт электрического пикапа — потенциального конкурента Tesla и Hummer Статьи редакции
Он планирует выпустить его в 2023 году.
Калифорнийский стартап Canoo начнёт принимать предзаказы на свой пикап в 2021 году, но пока не раскрывает цены, пишет The Verge.
Canoo планирует выпустить свой пикап в 2023 году — к тому времени ему придётся конкурировать с электрическими пикапами Cybertruck от Tesla, Hummer, Ford F-150 и Rivian, сообщает издание.
Стартап ведет переговоры с другими штатами о создании «микрофабрики», где контрактный производитель будет строить автомобили.
У пикапа есть несколько откидывающихся поверхностей, а построят его на той же платформе, что и другие автомобили стартапа. Это значит, что у самого дорогого пикапа запас хода будет 200 миль (320 км), у бюджетной версии — около 100 миль (160 км).
Canoo — стартап по производству электромобилей, основанный в 2017 году. Свой первый электромобиль он представил в сентябре 2019 года. Компания ещё не начала продавать автомобили.
это тренд 21 века делать уродливые пикапы? Конечно с теслой не сравним, но тоже страшненький
Чтобы единственной зоной деформации при аварии не стало лицо водителя, они и делают немного вытянцютую переднюю часть
При лобовом столкновении основной удар принимает все что расположено в передней части потом передается там дале и тд. А тут? Коленки водителя?
Да и хер бы с ними. Нафига водителю коленки?
При лобовом ударе в машине есть всего-лишь небольшая часть сминаемого пространства капота, а далее в ход идет отстегнувшийся с подушек двигатель, который получает хороший импульс в ноги водителя и этот двигатель не участвует в погашении удара, а наоборот, неплохо так бьет.
Да ну, неее. На тазах возможно)) а тут взять хотя-бы хундай портер для сравнения долго не думая. Короче все безногие водители собачьих будок поспорят тут за безопасность
Вы никогда не видели современную машину с лобовым ударом на небольшой скорости с поведенными передними дверьми? Зазоры идут лесом. Чем сильнее удар, тем сложнее затем открыть-закрыть дверь.
Это все результат расчетов и проектирования. Удар частично гасится всем корпусом. Пассивная безопасность.
А вот двигатель впереди - это та проблема, с которыми конструктору приходится считаться. Сминаемым его сделать невозможно. Следовательно он просто будет передавать импульс в ноги, потому что ему просто банально больше некуда его передать.
И приводить в пример автомобили, разработанные в 1977 году в качестве доказательства - это такой себе аргумент.
В целом, сегодня для эко-авто-мега стартапа ничего кроме оплаченного 3D Max'a и дизайнера кажется и не нужно.
Возможно, в век робототехники и 3д - принтеров, оно на самом деле так
Будет стоить меньше $ 50 000
Кто-то уже прям разрывается между пикапом УАЗ патриот и этой теслой)))
Будто все пытаются авто сделать всё футуристичнее и футуристичнее, но будто выходит плохо.
Или мы ещё не очень подготовлены к такой визуализации
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