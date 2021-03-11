Транспорт
Евгения Евсеева

Стартап Canoo показал концепт электрического пикапа — потенциального конкурента Tesla и Hummer Статьи редакции

Он планирует выпустить его в 2023 году.

24 24 комментария
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Калифорнийский стартап Canoo начнёт принимать предзаказы на свой пикап в 2021 году, но пока не раскрывает цены, пишет The Verge.

Canoo планирует выпустить свой пикап в 2023 году — к тому времени ему придётся конкурировать с электрическими пикапами Cybertruck от Tesla, Hummer, Ford F-150 и Rivian, сообщает издание.

Стартап ведет переговоры с другими штатами о создании «микрофабрики», где контрактный производитель будет строить автомобили.

У пикапа есть несколько откидывающихся поверхностей, а построят его на той же платформе, что и другие автомобили стартапа. Это значит, что у самого дорогого пикапа запас хода будет 200 миль (320 км), у бюджетной версии — около 100 миль (160 км).

Canoo — стартап по производству электромобилей, основанный в 2017 году. Свой первый электромобиль он представил в сентябре 2019 года. Компания ещё не начала продавать автомобили.

#новость #canoo

24 24 комментария
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Михаил М

4

это тренд 21 века делать уродливые пикапы? Конечно с теслой не сравним, но тоже страшненький

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Daniel W

Михаил
3

его на одном шасси со всеми остальными буханками от canoo делают

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Yo Yo

Михаил
0

ну мотора же нету, соответственно зачем длинный нос, когда можно это использовать для место сзади, да страшно но более полезно использовали это думаю.

Ответить

Shutov Danil

Yo
0

Чтобы единственной зоной деформации при аварии не стало лицо водителя, они и делают немного вытянцютую переднюю часть

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Чит Чат

4

Нарисовали картинку и уже конкурент Tesla?

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Николай Колючий

1

При лобовом столкновении основной удар принимает все что расположено в передней части потом передается там дале и тд. А тут? Коленки водителя?

Ответить

Elijah Garrison

Николай
4

Да и хер бы с ними. Нафига водителю коленки? 

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Илья Попов

Elijah
0

С такой аэродинамикой вряд ли проедит и 300 км.

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Месье Никита

Николай
0

При лобовом ударе в машине есть всего-лишь небольшая часть сминаемого пространства капота, а далее в ход идет отстегнувшийся с подушек двигатель, который получает хороший импульс в ноги водителя и этот двигатель не участвует в погашении удара, а наоборот, неплохо так бьет. 

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Николай Колючий

Месье
0

Да ну, неее. На тазах возможно)) а тут взять хотя-бы хундай портер для сравнения долго не думая. Короче все безногие водители собачьих будок поспорят тут за безопасность

Ответить

Месье Никита

Николай
0

Вы никогда не видели современную машину с лобовым ударом на небольшой скорости с поведенными передними дверьми? Зазоры идут лесом. Чем сильнее удар, тем сложнее затем открыть-закрыть дверь. 
Это все результат расчетов и проектирования. Удар частично гасится всем корпусом. Пассивная безопасность.
А вот двигатель впереди - это та проблема, с которыми конструктору приходится считаться. Сминаемым его сделать невозможно. Следовательно он просто будет передавать импульс в ноги, потому что ему просто банально больше некуда его передать. 
И приводить в пример автомобили, разработанные в 1977 году в качестве доказательства - это такой себе аргумент. 

https://m.fontanka.ru/2018/08/15/086/

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ЯжПрограммист

2

В целом, сегодня для эко-авто-мега стартапа ничего кроме оплаченного 3D Max'a и дизайнера кажется и не нужно. 

Ответить

Nikolay Pomeschenko

ЯжПрограммист
0

Возможно, в век робототехники и 3д - принтеров, оно на самом деле так

Ответить

Андрей Арсенович

1

У которого не разобьётся стекло?

Ответить

Илья Попов

0
Ответить

Илья Попов

Илья
0

Будет стоить меньше $ 50 000

Ответить

Николай Колючий

Илья
1

Кто-то уже прям разрывается между пикапом УАЗ патриот и этой теслой)))

Ответить

Илья Попов

Николай
0

У вас хорошая память.🤣👍

Ответить

Yo Yo

0

Выглядит как бусик, но решение интересное

Ответить

Veniamin Bocherov

0

К тому времени, когда его выпустят Тесла соорудит супермегамобиль)

Ответить

Илья Попов

0

Не думаю что с таким запаса хода (320 и 160 км) будет конкурировать с Теслой.

Ответить

Действующий алмаз

0

Nikola вдохновила многих подражателей...

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Владимир Кусачев

0

Будто все пытаются авто сделать всё футуристичнее и футуристичнее, но будто выходит плохо. 
Или мы ещё не очень подготовлены к такой визуализации  

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Контрольный Мурод

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Что-то выглядит как говно... 

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