Артур Томилко
Транспорт

Исследование: доля Tesla на рынке электромобилей США в августе 2025 года упала до 38% — это минимальный показатель с 2017 года

В 2020 году она составляла почти 80%.

Фото Reuters
Фото Reuters
  • В августе 2025 года доля Tesla на рынке электромобилей США впервые с 2017 года опустилась ниже 40%, пишет Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Cox Automotive.
  • При этом продажи машин компании растут. В июле 2025 года они увеличились на 7% к июню и составили 53,8 тысячи штук. Объём всего рынка электромоблей США за тот же период вырос на 24%, до 128,2 тысячи штук. В августе рост продаж Tesla замедлился на 3,1%, а рынка в целом — до 14%.
  • Основной причиной снижения доли Tesla исследователи называют рост конкуренции. Другие автопроизводители активно выводят новые модели и предлагают покупателям скидки.
  • Tesla же сосредоточилась на создании роботакси и человекоподобных роботов, а также отложила планы по обновлению модельного ряда и выпуску более дешёвых электромобилей.
  • Автомобильный бизнес остаётся основным источником выручки компании. Однако она вынуждена снижать цены на свои машины, чтобы поддерживать объёмы продаж, — это может негативно повлиять на прибыль, отмечают аналитики.
