Транспорт
Евгения Евсеева

ФАС одобрила передачу заказов Gett по тарифу «Эконом» водителям «Ситимобила» Статьи редакции

Партнёрство поможет уменьшить срок ожидания автомобиля пользователям Gett, а «Ситимобил» — увеличить доходы водителей и операционную эффективность бизнеса.

12 12 комментариев
1414 просмотров

Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнёрство, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сервисов. Во всех регионах присутствия сервисов водители партнёров, подключенные к «Ситимобил», будут получать заказы Gett в тарифе «Эконом», в том числе заказы корпоративных клиентов.

Часть заказов в «Экономе» продолжат выполнять водители-партнёры Gett. Тарифов «Комфорт» и «Премиум» партнёрство не коснется. Сервисы не раскрывают финансовые подробности сотрудничества, но настаивают, что стоимость поездки для пассажира не изменится.

Партнёрство позволит уменьшить срок ожидания автомобиля пользователям Gett, а «Ситимобил» — увеличить доходы водителей и операционную эффективность бизнеса, считают в сервисах.

Gett будет получать комиссию с заказов, которые обслуживают водители «Ситимобил», и выступать в роли диспетчера, предполагает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.

В 2020 году в рамках пилота Gett передавал водителям «Ситимобила» около 1–2% поездок, пишет издание. В марте 2021 года сервисы получили согласование ФАС на такую бизнес-модель — теперь её масштабируют, отметили в «Ситимобил». В пресс-службе ФАС не ответили на запрос издания.

О переговорах Gett и «Ситимобила» в марте 2020 года сообщал Forbes. Источник издания говорил, что Gett станет первым виртуальным агрегатором такси в эконом-сегменте, объединив свою сеть с «Ситимобил».

#новость #ситимобил #gett

12 12 комментариев
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0438\u0442\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","gett"], "comments": 12, "likes": 2, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 221360, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 17 Mar 2021 08:18:51 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Иван Иванов

12

Далее Ситимобил будет передавать эти заказы Яндексу)

Ответить

Alexey Therm

Иван
0

а потом сберу

Ответить

Андрей Шиколай

5

Раньше катался на Гетте, переплачивая пару монет, но зная что приедет водитель, а не водятел, водила или еще хуже. Сейчас получается смешали всех и вся и по тому же эконому может приехать вася раздолбайкин с ситимобила на каком-нибудь дырявом ланосе, вместо того же поло((

Ответить

wnskdboy

Андрей
0

Именно так и происходит сейчас.

Ответить

Артём А.

Андрей
0

Гетт скукожился, они проиграли войну и им ничего не остается кроме как примкнуть к одной из сторон. Хочешь переплатить ради качества? Бери класс выше, не понимаю этого нытья в экономе. Да и ситимобил сейчас уже не тот, что раньше.  Качество сервиса и скорость подачи сопоставимы с яндексом, поэтому пользоваться ими можно вполне комфортно

Ответить

wnskdboy

2

В СПб с февраля так было уже, качество сервиса отвратительное.
Слоган Gett больше не работает :(

Ответить

BearStrikesBack

2

Водителей прям как крепостных стали передавать

Ответить

Vladimir Parshukov

1

Повышают эффективность бизнеса, количество такси растёт, но при этом постоянно повышаются цены и водилы жалуются на то, что им ничего не обламывается. Глядя на ситуацию, понимаешь, откуда такой рост прибыли у этих товарищей, а они ещё придумывают, как бы друг у друга что-то откусить.

Ответить

Антон Храмченко

0

В Ситимобил и так не дождёшься машину никогда, теперь понятно почему. Они все на заказах с Гет

Ответить

Директор Интернетов

Антон
1

Это правда - машину Ситимобила невозможно дождаться. Но это справедливо для любого класса, и Гетт тут явно не причем.

Ответить

Semibratova Kate

0

Реально станут лидерами корп сегмента, здесь с Сити сотрудничают, в Британии с Ола

Ответить

Fanboy Fanboy

0

Я катаюсь на гет с самого запуска их приложения. Все говорили сдохнет, но последние 2 года вроде бомбят новостями позитивными. Збс, ребята

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Альфа-Банк
Подписан
Отписаться
Альфа-Банк: официальное заявление по поводу артиста Моргенштерна
Новость о назначении Алишера Моргенштерна директором по работе с молодёжью вызвала раскол в обществе. В связи с этим АО…
16
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Спасет ли золото от всех бед?
NTA
Подписан
Отписаться
Инструменты Python для визуализации результатов опросов/тестов
Одна из ключевых задач в анализе данных — сопоставление и визуализация разных наборов информации. Зачастую нам приходит…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Тэш
за день
Как же я устала от снобизма недалёких людей от ИТ. Я в ИТ ради наживы (¬ ◡ ¬ ). Я люблю деньги. Надоело читать про нашу богоизбранность. Мне просто повезло удачно прийти в профессию в которой, на фоне бедности страны…
Почему ты не станешь программистом, пройдя курс за 2 или 5 месяцев. Спойлер – за 9 тоже
Данила Верещаков
за неделю
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
Почему успех банка Тинькофф невозможно повторить в Европе

Комментарии

Maxim Petrukhin

Меньше уголовных дел и больше…

65pixels

Почему красивое кажется…

Денис Демидов

Меньше уголовных дел и больше…

Евгений Савойский

Меньше уголовных дел и больше…

Alexey QuQu

Альфа-Банк: официальное…

Сидор

Маркетологи, рашнбизнис и…

Илья Плотников

Меньше уголовных дел и больше…

Aleksei Kornev

«Быстрый договор» — сервис…

Sergey Matveev

Миллионы в SMM. Вся правда

Sasha Step

Меньше уголовных дел и больше…

Олег Михалевич

Альфа-Банк: официальное…

Александр Баурсак

Альфа-Банк: официальное…

Антон Гранд

Миллионы в SMM. Вся правда

Invictus Domini

Маркетологи, рашнбизнис и…

Александр Баурсак

Альфа-Банк: официальное…

Антон Гранд

Миллионы в SMM. Вся правда

Yan Purvenes

Жёсткий переговорщик и…

Kelerius

Меньше уголовных дел и больше…

Kelerius

Меньше уголовных дел и больше…

Артём А.

ФАС одобрила передачу заказов…
null