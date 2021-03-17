ФАС одобрила передачу заказов Gett по тарифу «Эконом» водителям «Ситимобила» Статьи редакции
Партнёрство поможет уменьшить срок ожидания автомобиля пользователям Gett, а «Ситимобил» — увеличить доходы водителей и операционную эффективность бизнеса.
Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнёрство, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сервисов. Во всех регионах присутствия сервисов водители партнёров, подключенные к «Ситимобил», будут получать заказы Gett в тарифе «Эконом», в том числе заказы корпоративных клиентов.
Часть заказов в «Экономе» продолжат выполнять водители-партнёры Gett. Тарифов «Комфорт» и «Премиум» партнёрство не коснется. Сервисы не раскрывают финансовые подробности сотрудничества, но настаивают, что стоимость поездки для пассажира не изменится.
Партнёрство позволит уменьшить срок ожидания автомобиля пользователям Gett, а «Ситимобил» — увеличить доходы водителей и операционную эффективность бизнеса, считают в сервисах.
Gett будет получать комиссию с заказов, которые обслуживают водители «Ситимобил», и выступать в роли диспетчера, предполагает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.
В 2020 году в рамках пилота Gett передавал водителям «Ситимобила» около 1–2% поездок, пишет издание. В марте 2021 года сервисы получили согласование ФАС на такую бизнес-модель — теперь её масштабируют, отметили в «Ситимобил». В пресс-службе ФАС не ответили на запрос издания.
О переговорах Gett и «Ситимобила» в марте 2020 года сообщал Forbes. Источник издания говорил, что Gett станет первым виртуальным агрегатором такси в эконом-сегменте, объединив свою сеть с «Ситимобил».
Далее Ситимобил будет передавать эти заказы Яндексу)
Раньше катался на Гетте, переплачивая пару монет, но зная что приедет водитель, а не водятел, водила или еще хуже. Сейчас получается смешали всех и вся и по тому же эконому может приехать вася раздолбайкин с ситимобила на каком-нибудь дырявом ланосе, вместо того же поло((
Гетт скукожился, они проиграли войну и им ничего не остается кроме как примкнуть к одной из сторон. Хочешь переплатить ради качества? Бери класс выше, не понимаю этого нытья в экономе. Да и ситимобил сейчас уже не тот, что раньше. Качество сервиса и скорость подачи сопоставимы с яндексом, поэтому пользоваться ими можно вполне комфортно
В СПб с февраля так было уже, качество сервиса отвратительное.
Слоган Gett больше не работает :(
Повышают эффективность бизнеса, количество такси растёт, но при этом постоянно повышаются цены и водилы жалуются на то, что им ничего не обламывается. Глядя на ситуацию, понимаешь, откуда такой рост прибыли у этих товарищей, а они ещё придумывают, как бы друг у друга что-то откусить.
В Ситимобил и так не дождёшься машину никогда, теперь понятно почему. Они все на заказах с Гет
Это правда - машину Ситимобила невозможно дождаться. Но это справедливо для любого класса, и Гетт тут явно не причем.
Реально станут лидерами корп сегмента, здесь с Сити сотрудничают, в Британии с Ола
Я катаюсь на гет с самого запуска их приложения. Все говорили сдохнет, но последние 2 года вроде бомбят новостями позитивными. Збс, ребята
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