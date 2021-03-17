ФАС разрешила Gett отдавать заказы по тарифу «Эконом» водителям «Ситимобила» Статьи редакции
Партнёрство поможет Gett уменьшить срок ожидания автомобиля, а «Ситимобил» — увеличить доходы водителей.
Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнёрство, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сервисов. Во всех регионах присутствия сервисов водители партнёров, подключенные к «Ситимобил», будут получать заказы Gett в тарифе «Эконом», в том числе заказы корпоративных клиентов.
Часть заказов в «Экономе» продолжат выполнять водители-партнёры Gett. Тарифов «Комфорт» и «Премиум» партнёрство не коснется. Сервисы не раскрывают финансовые подробности сотрудничества, но настаивают, что стоимость поездки для пассажира не изменится.
Партнёрство позволит уменьшить срок ожидания автомобиля пользователям Gett, а «Ситимобил» — увеличить доходы водителей и операционную эффективность бизнеса, считают в сервисах.
Gett будет получать комиссию с заказов, которые обслуживают водители «Ситимобил», и выступать в роли диспетчера, предполагает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.
В 2020 году в рамках пилота Gett передавал водителям «Ситимобила» около 1–2% поездок, пишет издание. В марте 2021 года сервисы получили согласование ФАС на такую бизнес-модель — теперь её масштабируют, отметили в «Ситимобил». В пресс-службе ФАС не ответили на запрос издания.
О переговорах Gett и «Ситимобила» в марте 2020 года сообщал Forbes. Источник издания говорил, что Gett станет первым виртуальным агрегатором такси в эконом-сегменте, объединив свою сеть с «Ситимобил».
Далее Ситимобил будет передавать эти заказы Яндексу)
а потом сберу
Круговорот такси в России конечно да, но все же, если они передали заказы, то искренне надеюсь, что качество сохранится.
А было сильное качество? Я если честно так и не понимаю что вы называете качеством? Теперь будет все еще хуже.
Ну я считаю, что проще смотреть в сравнении. Езжу на разных тарифах и через разные агрегаторы. У гетта и водители вежливее, и стоимость бывает дешевле (комфорт), а на тарифах повыше, естественно не сильно различается, но нареканий значительно меньше. Например часто сталкивался с тем, что водители в убере просто уезжают, а в Яндексе крутят круги, потому что у них там какой-то ещё заказ висит, который в приложении не отображается.
+ гетт заявляет, что будут передавать заказы выборочным водителям у которых нет нареканий и тд
ой, да лишь бы не передавали в Почту России, а так по-моему норм решение
Раньше катался на Гетте, переплачивая пару монет, но зная что приедет водитель, а не водятел, водила или еще хуже. Сейчас получается смешали всех и вся и по тому же эконому может приехать вася раздолбайкин с ситимобила на каком-нибудь дырявом ланосе, вместо того же поло((
Гетт скукожился, они проиграли войну и им ничего не остается кроме как примкнуть к одной из сторон. Хочешь переплатить ради качества? Бери класс выше, не понимаю этого нытья в экономе. Да и ситимобил сейчас уже не тот, что раньше. Качество сервиса и скорость подачи сопоставимы с яндексом, поэтому пользоваться ими можно вполне комфортно
брать такси выше классом не значит получить нормального водителя. меня однажды вёз на комфорт плюс «ой извини я в питере второй день», который на светофоре на обводном «пизды им всем дал, видел?», зато на машине повыше классом. вот и все различие в классах по крайней мере в ситимобил. мне без разницы, на чем меня повезут, если что на эконом, что на комфорт+ в ситимобил меня повезёт одно и то же чудо
Бери еще выше классом) По моему опыту в комфорт+ водители в 99% случаев адекватные. Но это мой опыт, мб тебе лучше остановиться на бизнес классе или выше
Но не забывай, что почти все таксисты происходят из вида барыг, поэтому все равно найдется ситуация, которой они будут возмущаться (например, короткая поездка за 200 рублей, за которую они бы по их словам, сами бы столько заплатили шоб не ехать если бы не обязательства перед агрегатором - в этом вся суть таксистов:)
По опыту (около месяца каждый день ездил) комфорт у гетта хрен дождёшься (минут 15, иногда просто отменяет поиск "нет машин"), а приезжает какой-нибудь рапид. Потом через обращение промокод присылают рублей на 200...
как мне объяснил тот же гонщик, ему выдали машину и класс как он попросил и особо не заморачивались, мол, выглядит приемлемо, того и достаточно.
Я кстати нытья тоже не понимаю - это не конструктивно. те кто использует этот тариф на ежедневной основе закроет свою боль по времени подачи тачки при чем не только в мск.
Так еще и в случае конфликта, все будут отнекиваться и к друг другу отправлять для решения проблемы, гениально же
Водители не принадлежат ни гетт, ни сити, ни яше. Водители работают с таксопарками, так что по факту все всегда были перемешаны. Водитель сам выбирает с кем работать, через чьё приложение, только у гета к примеру был отбор этих водителей. Сейчас тоже самое, только отбирают среди водителей сити
До последнего ходил с кнопочным телефоном, считал что главную функцию звонить-отвечать он выполняет, то же мнение имею и касательно такси. всегда пользуюсь экономом из принципа. ну поеду я не на оптима а на шкоде, в сущности, кому какая разница
разница между экономом и выше классом не только в машине, но и в поведении водителя, если в экономе нормально что водитель будет всю дорогу говорить с братишкам по видео, то в комфорте лаже если водителю позвонят он не будет говорить по телефону (он ведь на работе), а если что-то срочное, то спросит разрешение ответить на звонок. и таких отличий просто огромное количество.
Ну таких староверов не много, всем видишь майбахи в экономе подавай, подешевле, да побыстрее.
У некоторых были претензии к тому что gett в регионах не работает, ну вот дожили наконец! эконом сегмент это основная часть региональных заказов, в каком-нибудь Таганроге только такие машины и есть. Зачем терять такую огромную долю рынка, когда есть возможность запартнериться с сити
Я катаюсь на гет с самого запуска их приложения. Все говорили сдохнет, но последние 2 года вроде бомбят новостями позитивными. Збс, ребята
Перестал открывать их приложение после двух раз, когда в Шереметьево (!!) машину искали в районе 40 минут. Сложно сказать, является ли выкинутый белый флаг в одном (или двух, как пишут в комментарии ниже) классах обслуживания хорошей новостью…
У меня гетт корпоративный был, ушли через два месяца и забыли как страшный сон, машины ждали по 20+ минут регулярно.
Вы город уточняйте только. В Москве как раз в последние пару лет Гетт скурвился.
Реально станут лидерами корп сегмента, здесь с Сити сотрудничают, в Британии с Ола
В СПб с февраля так было уже, качество сервиса отвратительное.
Слоган Gett больше не работает :(
Добрый день. Качество сервиса для нас по-прежнему первично. Если в поездках с нами что-то было не так, пожалуйста, напишите нам в Службу поддержки из приложения или здесь в директ, мы будем рады обратной связи и готовы исправить недочеты. Также мы связи в наших официальных сообществах: https://facebook.com/Gett.RU, vk.com/gett_russia или gett_russia в Instagram. Поможем и ответим на любые вопросы.
Никогда не понимал, почему у Gett есть тариф «Трезвый водитель».
По другим тарифам приезжает не очень трезвый?
Отвечает К.О.:
Трезвый водитель приезжает, чтобы отвезти вас пьяненького на вашей машине домой.
Блин… Я думал, это когда пьяненький попадаешь в ДТП - и вызываешь трезвого водителя Гетт, чтобы он заявил ГИБДД, что за рулем был он. Смущало только то, что Гетт иногда так долго подает машину, что даже ГИБДД имеет шансы приехать быстрее них
Повышают эффективность бизнеса, количество такси растёт, но при этом постоянно повышаются цены и водилы жалуются на то, что им ничего не обламывается. Глядя на ситуацию, понимаешь, откуда такой рост прибыли у этих товарищей, а они ещё придумывают, как бы друг у друга что-то откусить.
А можно подробнее? Т
Разве Убер, сити и остальные агрегаторы не убыточны? Они тратят все деньги с комиссии на доплаты тем же водителям. Да и Нытье водителей про высокие 15% комиссии выглядят странно
Я сужу по главному игроку рынка - яндекс такси, который ещё в 2019 вышел на прибыль, а сейчас и подавно. У прочих агрегаторов на волне роста объемов также есть эта возможность в ближайшие годы.
На том же примере про 15% - вот отрезок одной из новостей, которая пару лет назад попалась на глаза:
«С учётом НДС Яндекс поднимает комиссию не до 20,47%, а примерно до 25-26% за дорогие тарифы и до 23-24% за эконом. Ну и с учётом подключения таксистов к сервису (в среднем 4%), по факту водитель оплачивает до 30% стоимости заказа.»
И это при том, что на сайте у них было указано 18%. Этот как кредит от тинькова под 9% со страховкой в треть кредита.
В Ситимобил и так не дождёшься машину никогда, теперь понятно почему. Они все на заказах с Гет
Это правда - машину Ситимобила невозможно дождаться. Но это справедливо для любого класса, и Гетт тут явно не причем.
Ну с гетт не все подряд из сити ездят - они отбирают там по рейтингу например, так что через приложение гет такси надо вызывать
В гетте в экономе приезжает лада веста и какие-то китайские чудеса техники )
так в 99% в регионах так, за последние пол года я была в Ярике, Рыбинске, Туле, Сочи, Угличе, там как то люди попроще им не обязательна bmw 5 чтобы на работу доехать)
Главное правило бойцовского клуба потому что! Если на рынке сложилась ситуация, при которой есть монополия и подобные альтернативы, то почему бы и да
Сколько маромоев ниогда такси не видели.
Ау, Гетт ничем не отлтчается от Яши, Сити и других помоек - это всё одинаково не такси.
Особенно весело когда водитель Gett настаивает что оплата наличными и отнимает телефон из рук при закрытом авто и покинуть автомобиль ты можешь только в сопровождении полиции. С-сервис.
Что значит водитель Gett? Девушка, нет никаких водителей ни в Гетт, ни в Яше, ни в Сити. Это просто бомбилы с приложением. Никто их никуда на работу не брал, а Gett вообще может быть не в курсе что этот водитель его катает.
Где заказывала, то и указала, а чей он и кому они заказы отдают это уже их зона отвественности, никак не моя, лучше пусть партеров проверяют
Виктория, добрый день. Насколько помним, обсуждали с вами этот вопрос в нашей официальной группе в вк. Если вдруг возникнут вопросы - мы всегда на связи и готовы помочь из приложения в разделе "Служба поддержки", а также в наших официальных сообществах.
Ответьте мне, по какой причине ваш Сервис запрещает водителям соблюдать ПДД?
Андрей, пожалуйста, поясните о чем речь? Мы не то что не запрещаем, мы внимательно следим за соблюдением ПДД - это одно из базовых требований при работе с нашими заказами
И что за неразбериха: только ЧАСТЬ заказов в экономе, непонятно к кому вообще обращаться "если что" и кто несет ответственность, к Gett относятся и он себя позиционирует все же как "вас везут лучшие водители, проверенные, которые проходят реально инструктаж", клиент заказывает такое, а приедет чувак из Ситимобила с хорошо если высоким рейтингом..
Gett уже бы решил во что они - в корпоративное и "комфорт+" или что. А то болтаются как нечто...
Начиная с апреля 2020 года к пользователям, заказавшим такси класса «Эконом» через приложение Gett, могут также приехать водители «Ситимобил». Чтобы поддерживать качество сервиса на должном уровне, Gett обозначил критерии для водителей «Ситимобила» - это еще в апреле 2020 было, то есть и обращаться в случае чего вероятно к gett
мы же прекрасно понимаем как это будет на практике: gett будет говорить что только передал заказ, а осуществлял его водитель Ситимобил, Ситимобил будет гнать на таксопарк, таксопарк на водителя и вообще все это смешайте. Проходили люди все это на примере Яндекса - только там водители Яндекса выполнялИ заказы Яндекса, а тут запутаннее.
А "обозначить критерии" - все мы понимаем, что там тупо рейтинг посмотрели и все, а это штука - не то, на что ставит упор gett продвигая себя. Точнее не только
водители Яндекса - это тоже таксопарки, а не штатные водители. однажды такой водитель высадил меня ночью на шоссе c 1% зарядки телефона потому что не знал куда дальше поворачивать и его принадлежность к конкретному агрегатору меня совершенно не волновала. Может это все и запутано, но для меня как конечного потребителя услуги вот эвэр
хоспади, да все уже знают, что "таксопарки"... И частные истории конкретного водителя..
Ну и после всей этой истории с вами вы тем более должны понимать что еще бОльшая запутанность кто вас действительности везет (к цепочке "агрегатор-таксопарк-водитель" еще одно звено добавляется превращая все это в "глухой телефон") - не есть гуд, даже не "нет разницы с тем что было"
В Яндексе по комфорту давно приходят от гетт
у водителей обычно запущенны все агрегаторы такси чтобы снизить время простоя, а машины оклеивают для получения приоритета в заказах или снижения комиссий от сервиса в который брендирован автомобиль
В Яндексе в комфорт плюс частенько такие помойки приезжают, что просто пиздец. Из-за этого перестал переплачивать. Ездить на бизнесе пока не готов. Какой толк переплачивать за бизнес если они не имеют права ездить по выделенкам? Бред. Рейтинг у меня если что 4.99
once go gett you never come back я лично не пользуюсь обычно экономом, а бизнес у них всегда с хорошим сервисом и дешевле вили
У Гетта слоган в духе «Лучшие водители выбирают Гетт», в итоге он отдаёт эконом на откуп Ситимобилу, славящемуся днищенскими историями с водителями. Кажется, что-то пошло не так...
Смотрю что такси скоро вообще станет еще хуже. И так и тарифы всегда на повышенном спросе, и водители попадаются очень специфические, парой даже очень.
Ну теперь я точно буду свою машину 30 минут пока там Яндекс, Убер, Гетт и Сити будут меня как горячую картошку передавать
Только Бизнесом реально ездить, остальное такой шлак ездит с гоблинами, ужас!
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