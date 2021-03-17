Транспорт
Евгения Евсеева

ФАС разрешила Gett отдавать заказы по тарифу «Эконом» водителям «Ситимобила» Статьи редакции

Партнёрство поможет Gett уменьшить срок ожидания автомобиля, а «Ситимобил» — увеличить доходы водителей.

75 75 комментариев
5505 просмотров

Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнёрство, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сервисов. Во всех регионах присутствия сервисов водители партнёров, подключенные к «Ситимобил», будут получать заказы Gett в тарифе «Эконом», в том числе заказы корпоративных клиентов.

Часть заказов в «Экономе» продолжат выполнять водители-партнёры Gett. Тарифов «Комфорт» и «Премиум» партнёрство не коснется. Сервисы не раскрывают финансовые подробности сотрудничества, но настаивают, что стоимость поездки для пассажира не изменится.

Партнёрство позволит уменьшить срок ожидания автомобиля пользователям Gett, а «Ситимобил» — увеличить доходы водителей и операционную эффективность бизнеса, считают в сервисах.

Gett будет получать комиссию с заказов, которые обслуживают водители «Ситимобил», и выступать в роли диспетчера, предполагает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.

В 2020 году в рамках пилота Gett передавал водителям «Ситимобила» около 1–2% поездок, пишет издание. В марте 2021 года сервисы получили согласование ФАС на такую бизнес-модель — теперь её масштабируют, отметили в «Ситимобил». В пресс-службе ФАС не ответили на запрос издания.

О переговорах Gett и «Ситимобила» в марте 2020 года сообщал Forbes. Источник издания говорил, что Gett станет первым виртуальным агрегатором такси в эконом-сегменте, объединив свою сеть с «Ситимобил».

#новость #ситимобил #gett

75 75 комментариев
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Иван Иванов

33

Далее Ситимобил будет передавать эти заказы Яндексу)

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Alexey Therm

Иван
5

а потом сберу

Ответить

ivan krapivin

Alexey
3

А потом в ИП Кац

Ответить

Kek Man

ivan
0

Максим?

Ответить

Andrey Samarcev

Иван
1

Круговорот такси в России конечно да, но все же, если они передали заказы, то искренне надеюсь, что качество сохранится.

Ответить

Александр Антипов

Andrey
0

А было сильное качество? Я если честно так и не понимаю что вы называете качеством? Теперь будет все еще хуже.

Ответить

Andrey Samarcev

Алексан…
0

Ну я считаю, что проще смотреть в сравнении. Езжу на разных тарифах и через разные агрегаторы. У гетта и водители вежливее, и стоимость бывает дешевле (комфорт), а на тарифах повыше, естественно не сильно различается, но нареканий значительно меньше. Например часто сталкивался с тем, что водители в убере просто уезжают, а в Яндексе крутят круги, потому что у них там какой-то ещё заказ висит, который в приложении не отображается.
+ гетт заявляет, что будут передавать заказы выборочным водителям у которых нет нареканий и тд

Ответить

Ульяна Шумакова

Иван
1

ой, да лишь бы не передавали в Почту России, а так по-моему норм решение

Ответить

Антон Гранд

Иван
0

Крутая схема. Виртуальный такси-оператор.

Ответить

Андрей Шиколай

17

Раньше катался на Гетте, переплачивая пару монет, но зная что приедет водитель, а не водятел, водила или еще хуже. Сейчас получается смешали всех и вся и по тому же эконому может приехать вася раздолбайкин с ситимобила на каком-нибудь дырявом ланосе, вместо того же поло((

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Артём А.

Андрей
23

Гетт скукожился, они проиграли войну и им ничего не остается кроме как примкнуть к одной из сторон. Хочешь переплатить ради качества? Бери класс выше, не понимаю этого нытья в экономе. Да и ситимобил сейчас уже не тот, что раньше.  Качество сервиса и скорость подачи сопоставимы с яндексом, поэтому пользоваться ими можно вполне комфортно

Ответить

le phatique

Артём
14

брать такси выше классом не значит получить нормального водителя. меня однажды вёз на комфорт плюс «ой извини я в питере второй день», который на светофоре на обводном «пизды им всем дал, видел?», зато на машине повыше классом. вот и все различие в классах по крайней мере в ситимобил. мне без разницы, на чем меня повезут, если что на эконом, что на комфорт+ в ситимобил меня повезёт одно и то же чудо

Ответить

Артём А.

le
2

Бери еще выше классом) По моему опыту в комфорт+ водители в 99% случаев адекватные. Но это мой опыт, мб тебе лучше остановиться на бизнес классе или выше
Но не забывай, что почти все таксисты происходят из вида барыг, поэтому все равно найдется ситуация, которой они будут возмущаться (например, короткая поездка за 200 рублей, за которую они бы по их словам, сами бы столько заплатили шоб не ехать если бы не обязательства перед агрегатором - в этом вся суть таксистов:)

Ответить

Fumar mata

Артём
2

По опыту (около месяца каждый день ездил) комфорт у гетта хрен дождёшься (минут 15, иногда просто отменяет поиск "нет машин"), а приезжает какой-нибудь рапид. Потом через обращение промокод присылают рублей на 200...

Ответить

Артём А.

Fumar
0

я и не про гетт говорил, а про шашечную двойку (сити/яндекс)
Гетт уже года два назад даже в Москве нереально дождаться было и приезжали ашурбеки

Ответить

le phatique

Артём
0

как мне объяснил тот же гонщик, ему выдали машину и класс как он попросил и особо не заморачивались, мол, выглядит приемлемо, того и достаточно.

Ответить

Артём А.

le
0

И че и че, бмв 5 ему так выдадут?

Ответить

Valentin

le
0

А Вы с поддержкой не общались по этому поводу? 

Ответить

Андрей Кононович

le
–1

А на такси не хватило?

Ответить

Кирилл Дроздов

Артём
6

Я кстати нытья тоже не понимаю - это не конструктивно. те кто использует этот тариф на ежедневной основе закроет свою боль по времени подачи тачки при чем не только в мск.

Ответить

Никита Николич

Андрей
2

Так еще и в случае конфликта, все будут отнекиваться и к друг другу отправлять для решения проблемы, гениально же

Ответить

Даниил Прокофьев

Андрей
2

Водители не принадлежат ни гетт, ни сити, ни яше. Водители работают с таксопарками, так что по факту все всегда были перемешаны. Водитель сам выбирает с кем работать, через чьё приложение, только у гета к примеру был отбор этих водителей. Сейчас тоже самое, только отбирают среди водителей сити

Ответить

wnskdboy

Андрей
1

Именно так и происходит сейчас.

Ответить

Андрей Кононович

Андрей
0

Чем водятлы катающие Гетт отличтся от Яшковозов? Что за дичь?

Ответить

Даниил Король

18

До последнего ходил с кнопочным телефоном, считал что главную функцию звонить-отвечать он выполняет, то же мнение имею и касательно такси. всегда пользуюсь экономом из принципа. ну поеду я не на оптима а на шкоде, в сущности, кому какая разница

Ответить

Bender Rodriguez

Даниил
0

разница между экономом и выше классом не только в машине, но и в поведении водителя, если в экономе нормально что водитель будет всю дорогу говорить с братишкам по видео, то в комфорте лаже если водителю позвонят он не будет говорить по телефону (он ведь на работе), а если что-то срочное, то спросит разрешение ответить на звонок. и таких отличий просто огромное количество.

Ответить

Павел Семенов

Bender
0

Король тебя не поймет))

Ответить

Евгений Гордеев

Даниил
0

Ну таких староверов не много, всем видишь майбахи в экономе подавай, подешевле, да побыстрее.

Ответить

Roman Mitaki

Даниил
0

В сущности действительно разницы нет.

Ответить

Ivan Susanin

Даниил
0

до последнего ходил с кнопочным телефоном

Ответить

Кирилл Дроздов

16

У некоторых были претензии к тому что gett в регионах не работает, ну вот дожили наконец! эконом сегмент это основная часть региональных заказов, в каком-нибудь Таганроге только такие машины и есть. Зачем терять такую огромную долю рынка, когда есть возможность запартнериться с сити

Ответить

BearStrikesBack

13

Водителей прям как крепостных стали передавать

Ответить

Fanboy Fanboy

8

Я катаюсь на гет с самого запуска их приложения. Все говорили сдохнет, но последние 2 года вроде бомбят новостями позитивными. Збс, ребята

Ответить

Ivan Susanin

Fanboy
7

Перестал открывать их приложение после двух раз, когда в Шереметьево (!!) машину искали в районе 40 минут. Сложно сказать, является ли выкинутый белый флаг в одном (или двух, как пишут в комментарии ниже) классах обслуживания хорошей новостью…

Ответить

Alexey Ivanov

Fanboy
1

У меня гетт корпоративный был, ушли через два месяца и забыли как страшный сон, машины ждали по 20+ минут регулярно.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Fanboy
0

Вы город уточняйте только. В Москве как раз в последние пару лет Гетт скурвился.

Ответить

Semibratova Kate

9

Реально станут лидерами корп сегмента, здесь с Сити сотрудничают, в Британии с Ола

Ответить

Tim Rizhov

7

Тарифа "комфорт" это уже коснулось. Информация от поддержки гет

Ответить

wnskdboy

5

В СПб с февраля так было уже, качество сервиса отвратительное.
Слоган Gett больше не работает :(

Ответить

Gett Angel

wnskdboy
0

Добрый день. Качество сервиса для нас по-прежнему первично. Если в поездках с нами что-то было не так, пожалуйста, напишите нам в Службу поддержки из приложения или здесь в директ, мы будем рады обратной связи и готовы исправить недочеты. Также мы связи в наших официальных сообществах: https://facebook.com/Gett.RU, vk.com/gett_russia или gett_russia в Instagram. Поможем и ответим на любые вопросы. 

Ответить

Nikita Nefedov

0

Никогда не понимал, почему у Gett есть тариф «Трезвый водитель».
По другим тарифам приезжает не очень трезвый?

Ответить

Рекорд Надоев

Nikita
7

Отвечает К.О.:
Трезвый водитель приезжает, чтобы отвезти вас пьяненького на вашей машине домой.

Ответить

Ivan Susanin

Рекорд
2

Блин… Я думал, это когда пьяненький попадаешь в ДТП - и вызываешь трезвого водителя Гетт, чтобы он заявил ГИБДД, что за рулем был он. Смущало только то, что Гетт иногда так долго подает машину, что даже ГИБДД имеет шансы приехать быстрее них

Ответить

Рекорд Надоев

Ivan
1

Надо цену посмотреть. Если пятизначная - значит ваш вариант )

Ответить

alex twit

Nikita
2

Это когда ты наебенился и хочешь в езду на своей тачке, но ссышь

Ответить

Vladimir Parshukov

3

Повышают эффективность бизнеса, количество такси растёт, но при этом постоянно повышаются цены и водилы жалуются на то, что им ничего не обламывается. Глядя на ситуацию, понимаешь, откуда такой рост прибыли у этих товарищей, а они ещё придумывают, как бы друг у друга что-то откусить.

Ответить

Denis Ulyanov

Vladimir
–1

А можно подробнее? Т
Разве Убер, сити и остальные агрегаторы не убыточны? Они тратят все деньги с комиссии на доплаты тем же водителям. Да и Нытье водителей про высокие 15% комиссии выглядят странно 

Ответить

Vladimir Parshukov

Denis
3

Я сужу по главному игроку рынка - яндекс такси, который ещё в 2019 вышел на прибыль, а сейчас и подавно. У прочих агрегаторов на волне роста объемов также есть эта возможность в ближайшие годы.

На том же примере про 15% - вот отрезок одной из новостей, которая пару лет назад попалась на глаза:
«С учётом НДС Яндекс поднимает комиссию не до 20,47%, а примерно до 25-26% за дорогие тарифы и до 23-24% за эконом. Ну и с учётом подключения таксистов к сервису (в среднем 4%), по факту водитель оплачивает до 30% стоимости заказа.»

И это при том, что на сайте у них было указано 18%. Этот как кредит от тинькова под 9% со страховкой в треть кредита.

Ответить

Антон Храмченко

2

В Ситимобил и так не дождёшься машину никогда, теперь понятно почему. Они все на заказах с Гет

Ответить

Директор Интернетов

Антон
2

Это правда - машину Ситимобила невозможно дождаться. Но это справедливо для любого класса, и Гетт тут явно не причем.

Ответить

Дмитрий Муравьев

Антон
0

Ну с гетт не все подряд из сити ездят - они отбирают там по рейтингу например, так что через приложение гет такси надо вызывать

Ответить

Arsenii Kirsanov

1

В гетте в экономе приезжает лада веста и какие-то китайские чудеса техники )

Ответить

Semibratova Kate

Arsenii
1

так в 99% в регионах так, за последние пол года я была в Ярике, Рыбинске, Туле, Сочи, Угличе, там как то люди попроще им не обязательна bmw 5 чтобы на работу доехать)

Ответить

Andrey Samarcev

1

Главное правило бойцовского клуба потому что! Если на рынке сложилась ситуация, при которой есть монополия и подобные альтернативы, то почему бы и да

Ответить

Андрей Кононович

1

Сколько маромоев ниогда такси не видели.
Ау, Гетт ничем не отлтчается от Яши, Сити и других помоек - это всё одинаково не такси. 

Ответить

Viktoryia Olegovna

0

Особенно весело когда водитель Gett настаивает что оплата наличными и отнимает телефон из рук при закрытом авто и покинуть автомобиль ты можешь только в сопровождении полиции. С-сервис.

Ответить

Андрей Кононович

Viktoryia
0

Что значит водитель Gett? Девушка, нет никаких водителей ни в Гетт, ни в Яше, ни в Сити. Это просто бомбилы с приложением. Никто их никуда на работу не брал, а Gett вообще может быть не в курсе что этот водитель его катает.

Ответить

Viktoryia Olegovna

Андрей
0

Где заказывала, то и указала, а чей он и кому они заказы отдают это уже их зона отвественности, никак не моя, лучше пусть партеров проверяют

Ответить

Gett Angel

Viktory…
0

Виктория, добрый день. Насколько помним, обсуждали с вами этот вопрос в нашей официальной группе в вк. Если вдруг возникнут вопросы - мы всегда на связи и готовы помочь из приложения в разделе "Служба поддержки", а также в наших официальных сообществах.

Ответить

Андрей Кононович

Gett
0

Ответьте мне, по какой причине ваш Сервис запрещает водителям соблюдать ПДД? 

Ответить

Gett Angel

Андрей
0

Андрей, пожалуйста, поясните о чем речь? Мы не то что не запрещаем, мы внимательно следим за соблюдением ПДД - это одно из базовых требований при работе с нашими заказами

Ответить

ilia

0

И что за неразбериха: только ЧАСТЬ заказов в экономе, непонятно к кому вообще обращаться "если что" и кто несет ответственность, к Gett относятся и он себя позиционирует все же как "вас везут лучшие водители, проверенные, которые проходят реально инструктаж", клиент заказывает такое, а приедет чувак из Ситимобила с хорошо если высоким рейтингом..

Gett уже бы решил во что они - в корпоративное и "комфорт+" или что. А то болтаются как нечто...

Ответить

Semibratova Kate

ilia
0

Начиная с апреля 2020 года к пользователям, заказавшим такси класса «Эконом» через приложение Gett, могут также приехать водители «Ситимобил». Чтобы поддерживать качество сервиса на должном уровне, Gett обозначил критерии для водителей «Ситимобила» - это еще в апреле 2020 было, то есть и обращаться в случае чего вероятно к gett

Ответить

ilia

Semibratova
0

мы же прекрасно понимаем как это будет на практике: gett будет говорить что только передал заказ, а осуществлял его водитель Ситимобил, Ситимобил будет гнать на таксопарк, таксопарк на водителя и вообще все это смешайте. Проходили люди все это на примере Яндекса - только там водители Яндекса выполнялИ заказы Яндекса, а тут запутаннее.

А "обозначить критерии" - все мы понимаем, что там тупо рейтинг посмотрели и все, а это штука - не то, на что ставит упор gett продвигая себя. Точнее не только 

Ответить

Semibratova Kate

ilia
0

водители Яндекса - это тоже таксопарки, а не штатные водители. однажды такой водитель высадил меня ночью на шоссе c 1% зарядки телефона потому что не знал куда дальше поворачивать и его принадлежность к конкретному агрегатору меня совершенно не волновала. Может это все и запутано, но для меня как конечного потребителя услуги вот эвэр

Ответить

ilia

Semibra…
1

хоспади, да все уже знают, что "таксопарки"... И частные истории конкретного водителя..

Ну и после всей этой истории с вами вы тем более должны понимать что еще бОльшая запутанность кто вас  действительности везет (к цепочке "агрегатор-таксопарк-водитель" еще одно звено добавляется превращая все это в "глухой телефон") - не есть гуд, даже не "нет разницы с тем что было"

Ответить

Kostya Maslouski

0

В Яндексе по комфорту давно приходят от гетт

Ответить

Bender Rodriguez

Kostya
0

у водителей обычно запущенны все агрегаторы такси чтобы снизить время простоя, а машины оклеивают для получения приоритета в заказах или снижения комиссий от сервиса в который брендирован автомобиль

Ответить

Ware Wow

0

ох, еще и разрешение нужно было...

Ответить

Максим Алексеев

0

В Яндексе в комфорт плюс частенько такие помойки приезжают, что просто пиздец. Из-за этого перестал переплачивать. Ездить на бизнесе пока не готов. Какой толк переплачивать за бизнес если они не имеют права ездить по выделенкам? Бред. Рейтинг у меня если что 4.99

Ответить

Anastasia Tupikova

0

once go gett you never come back я лично не пользуюсь обычно экономом, а бизнес у них всегда с хорошим сервисом и дешевле вили

Ответить

Valentin Dombrovsky

0

У Гетта слоган в духе «Лучшие водители выбирают Гетт», в итоге он отдаёт эконом на откуп Ситимобилу, славящемуся днищенскими историями с водителями. Кажется, что-то пошло не так... 

Ответить

Светлана Завацкая

0

Смотрю что такси скоро вообще станет еще хуже. И так и тарифы всегда на повышенном спросе, и водители попадаются очень специфические, парой даже очень.

Ответить

Jack Sparrow

0

Ну теперь я точно буду свою машину 30 минут пока там Яндекс, Убер, Гетт и Сити будут меня как горячую картошку передавать

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Павел Семенов

0

Только Бизнесом реально ездить, остальное такой шлак ездит с гоблинами, ужас!

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