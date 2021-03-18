«Коммерческий успех беспилотников возможен — надо просто запретить ездить людям» Статьи редакции
Президент и совладелец российской компании StarLine Темур Аминджанов рассказал об отечественных беспилотниках, о сложностях работы из-за госрегулирования, переносе производства из России и его возвращении. Главное из его интервью YouTube-каналу Fabrichka.
StarLine с 1988 года производит электронику — сначала PAL-декодеры, а после того, как машину Аминджанова в 1990-х ограбили — ещё и системы для безопасности автомобиля. Кроме того, компания занимается контрактным производством электроники и разработкой беспилотных автомобилей.
Автор Fabrichka и предприниматель Сергей Зорин поговорил с Аминджановым об отечественном производстве электроники.
Сложности с экспортом и возможные конкуренты
Однако позже Аминджанов заявил, что считает конкурентом только российского производителя систем сигнализаций Pandora. «Больше никто. StarLine — это мировой бренд. Это пик, недостижимое мастерство знаний и технологий», — добавил он. Распределение долей рынка он не назвал.
Сейчас основное производство StarLine находится в Янино, пригороде Санкт-Петербурга. Свои продукты компания экспортирует и в другие страны, но с некоторыми сложностями, рассказал Аминджанов.
Про беспилотники
StarLine занимается разработками беспилотных автомобилей с 2016 года. Основной беспилотник компании сделан на базе Skoda Superb.
С ним в декабре 2019 года StarLine участвовала в конкурсе «Зимний город» от РВК, «Сколково» и АСИ. Беспилотники должны были проехать 50 километров в условиях зимней погоды за три часа.
Организаторы «Зимнего города» действительно обещали победителю конкурса 175 млн рублей, но никто не выиграл, рассказывал автор Telegram-канала «Беспилотный Запорожец» Андрей Фазлыев, побывавшей на конкурсе. По его словам, машины остальных четырёх участников выбыли из «гонки» до финиша.
Беспилотник StarLine единственный, кто до него доехал раньше, чем за три часа. Однако по пути машина въехала в бетонный блок, а также получила штрафов на 73 минуты. Они начисляются за превышение скорости, проезд на красный свет или наезд на стоп-линию.
Аминджанов ответил на вопрос Зорина, что верит в коммерческий успех беспилотных автомобилей. «Это сделать очень легко. Надо просто запретить всем ездить — оставить только беспилотный транспорт», — объяснил предприниматель.
Как строили производство в России
С 1989 года StarLine занималась производством PAL-декодеров, которые преобразуют закодированную в цветном ТВ-сигнале информацию о цвете в электрические сигналы для воспроизведения цветного изображения. Компания арендовала помещение на втором этаже общежития и наняла 250 человек, которые в месяц производили «четыре "КамАЗа" электроники», рассказал Аминджанов.
В 1992-1994 годах StarLine перенесла производство в Тайвань.
В 2007-2010 годах StarLine решила вернуться в Россию.
Зорин во время интервью несколько раз отметил, что на заводе StarLine высокий уровень автоматизации и «лучшее» оборудование. Аминджанов рассказал, что компания начинала с более дешёвых аналогов, а затем решила приобрести оборудование самого высокого качества.
«Fuji. Знаем мы эту компанию», — уточнил Зорин, а затем спросил, начал ли после этого Аминджанов покупать оборудование напрямую у Panasonic.
При этом завод мог бы работать лучше: если бы у компании были крупные заказы на однотипные устройства, это позволило бы автоматизировать весь процесс.
Дальше заголовка, собственно, можно не читать.
Городской образ жизни и личные практики городского жителя уязвимы в экспроприации мобильности.
Автономен либо водитель, либо автомобиль: одно из двух. Когда автомобиль автономен сам по себе, он наделен властью подчинять пассажира; он производит норму: человек должен автомобилю - определенный образ действия.
Does your Lexus have the power to change how you feel?
Странная похвальба "не имеющим аналогов" тестом, если машинка въезала в бетонный блок и постоянно нарушала правила дорожного движения.
Тем более, что важен не тест, а возможность просто сесть и доехать до нужного места на автопилоте. Как у "Теслы", например.
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