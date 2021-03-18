Конкурируем мы сегодня скорее с мировыми компаниями, в частности с китайскими гигантами.

Я считаю, что на сегодняшний день рынок автобезопасности находится в финальной фазе. Высокие технологии, которые проникли в сферу автомобилей с 2008 года, привели к тому, что сейчас самые высокие технологические достижения в мире сосредоточены в двух отраслях — ИТ и автомобилестроении, поэтому технологии автобезопасности неизбежно поднялись на тот же уровень.

Беспилотный транспорт — это пик, высшая точка развития технологий. Искусственный интеллект, вся инфраструктура вокруг него — это намного сложнее, чем космические технологии, которые сейчас находятся на уровне 1960-1970-х годов.

За последние лет 10 произошел колоссальный технологический рывок, который стряхнул с поля автобезопасности почти всех мировых игроков. Они не смогли освоить современные автомобильные технологии.