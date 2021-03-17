«Решили перевернуть страницу»: Uber начнёт платить зарплату 70 тысячам британских водителей после решения суда Статьи редакции
Суд в Лондоне обязал Uber считать водителей сотрудниками в феврале.
После почти пяти лет судебных разбирательств Uber согласилась считать более 70 тысяч своих водителей-партнёров в Великобритании работниками, а не подрядчиками. Об этом сообщил гендиректор компании Дара Хосровшахи в колонке лондонской газете Evening Standard.
«После решения Верховного суда Великобритании в прошлом месяце мы могли продолжить оспаривать права водителей на любую из мер защиты в суде. Вместо этого мы решили перевернуть страницу. С сегодняшнего дня к водителям Uber в Великобритании будут относиться как к рабочим», — написал топ-менеджер.
В соответствии с местным законодательством, рабочий — не наёмный сотрудник, но имеет право на соцгарантии, уточнил Хосровшахи. Решение Uber означает, что водители будут получать отпускные, минимальную зарплату, а также участвовать в программе пенсионных накоплений.
Компания также пришла к выводу, что такие платформы, как Uber, будут по-разному работать в разных странах. Кроме того, сервис признал, что агрегатор не должен предоставлять гибкость работы за счёт соцгарантий. «Однако сегодня в большинстве стран устаревшие законы вынуждают к такому компромиссу», — заявил Хосровшахи.
Топ-менеджер напомнил, что водители часто сотрудничают с несколькими агрегаторами. Он призвал конкурентов, «которые ведут собственные юридические баталии, пересмотреть свой подход и присоединиться к Uber.
- В феврале Uber проиграл суд в Великобритании о правах водителей, который длился с 2016 года.
- Компания уже уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США об изменении статуса британских водителей, пишет CNBC. В документах говорится, что на бизнес такси-сервиса в Великобритании приходилось 6,4% заказов в четвёртом квартале 2020 года.
- У Uber проблемы со статусом работников и в других странах: в Калифорнии сервис вместе с другими агрегаторами даже развернул кампанию, чтобы не переквалифицировать подрядчиков в сотрудников.
Настоящая революция, без штыков и броневиков, удивлен.
Так это ж не свои. Страна защитила своих граждан. Всё логично, американцы платят. Революция, это если бы, например, отменили какие-то налоги...
Блоги компаний
Показать еще