Транспорт
Евгения Евсеева

Власти Петербурга потребовали от агрегаторов не повышать цены на такси «во время нештатных ситуаций» Статьи редакции

Агрегаторы уже проверяет ФАС из-за повышения цен в снегопад в Москве.

25 25 комментариев
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Комитет по транспорту потребовал от агрегаторов такси не повышать цены на проезд во время нештатных ситуаций. Повышение цен он называет «необоснованным и недопустимым». Теперь руководителям агрегаторов предстоит в кратчайшие сроки принять меры по недопущению повышения цен на свои услуги.

«Данная ценовая политика лишает многих пассажиров доступных поездок. Прошу незамедлительно принять исчерпывающие меры для недопущения подобных ситуаций», — заявил председатель комитета Кирилл Поляков.

Поводом стало повышение цен 11 марта, когда из-за задымления закрыли движение поездов по «зелёной» ветке метро. Как сообщает комитет, у некоторых из них цены выросли сразу в три раза.

После приостановки движения поездов в метро жители Петербурга действительно жаловались на цены в такси, пишет «Бумага». Некоторые из рассказывали, что для проезда до соседней станции метро нужно было потратить около 1 тысячи рублей.

На момент написания заметки в «Яндекс.Такси» и «Ситимобиле» не ответили на запрос vc.ru о комментарии.

  • В феврале ФАС решила проверить «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и других после повышения цен во время снегопада в Москве. Тем не менее, в службе сказали, что на рынке такси работает такая схема: «чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги».

#новость #санктпетербург

25 25 комментариев
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Никита Маков

13

Очень сомнительное решение на самом деле. Ну то есть с одной стороны логика властей понятна, а с другой - ну уберут в следующий раз все коэффициенты, поездка будет стоить вместо 1000р условные 300р в условиях высокого спроса, таксисты посмотрят на перспективы возить людей за эти 300р, уйдут с линии агрегатора и будут людей возить от бордюра за кэш себе в карман, при этом итоговый ценник будет зависеть исключительно от фантазии конкретного таксиста.

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Александр Тцев

Никита
1

Ну какую-то нагрузку социальную Яндекс же должен нести, не только же 30% себе забирать? Автобусам тоже по утрам возить 1 человека не в кайф )

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Валерий

Никита
0

Наоборот, если идёт поток, зачем с бордюра, вози пока есть спрос

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Маркетологов к стенке

10

Абсолютно верно. Если толпа вышла, то с какого цены повышаются? Пусть просто не будет машин, кто первый заказал, того и тапки, но цена должна быть одинаковой. А то яндекс совсем берега потерял со своей погоней за прибылью.

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Григорий Копиев

Маркетологов
6

"Пусть просто не будет машин" отличное решение проблемы, ага. В итоге те, кому срочно будет нужна машина, не смогут вызвать ее ни за какие деньги

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Denis Bystruev

Григорий
0

Товарищ стебался.

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Александр Тцев

Григорий
0

почему не смогут вызывать ее ни за какие деньги?  думаете майбахи расхватают  по тарифу элит?

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Валерий

Григорий
0

Есть более дорогие варианты, выбери комфорт или люкс и езжай первым

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Yuri Istomin

Маркетологов
4

Если бы был резерв автобусов на такой случай - то большинство поехало бы на них.
А то развалили сеть НОТ-а в городе, замкнув многие маршруты на станции метро, а теперь перекладывают проблемы на плечи коммерческих компаний.

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Никита Волков

Маркетологов
3

С какой радости цена должна быть одинаковой всегда? Вы видимо как и власти Петербурга не очень понимаете, что мы живём в рамках рыночной экономики.

Агрегаторы какие хотят, такие цены и устанавливают. Не вы, не я, не власти, не можем рассказывать им, какую ценовую политику им соблюдать.

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Alexey Bo

Маркетологов
2

Братишка, рыночная экономика, она, знаешь, такая...

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Хозяин

Маркетологов
2

Дак проходили уже в совке. Кто очередь отстоял - того и суповой набор, зато цены стабильные.

Ответить

login

Маркетологов
1

Я, конечно же, не в восторге от Яндекса, но, к примеру, вот вы взяли "тапки" первым, а рядом стою я, мёрзну... И мне, как минимум, хотелось бы иметь выбор: стоять дальше мёрзнуть или уехать, хоть и по завышенной цене.

Примерно так и работает 🤷🏻‍♂️

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Denis Bystruev

Маркетологов
0

Хорошо приложили!

Ведь правда, количество таксистов на линии не зависит от цены.

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Александр Распутин

Denis
0

Надеюсь вы тоже стебетесь, если нет то количество напрямую зависит от стоимости, работать ради работы нет смысла

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le phatique

5

педрон усатый за три года кроме откатов с тротуарной плиткой ничего не сделал, а теперь просит там чето у кого-то. его завышение цен на ОТ в полтора раза не помогло бюджету, чтоб избежать коллапсов от этих внештатных ситуаций

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Evgeny S

4

В итоге в снегопад будут ждать автобуса, так как ни один здраво мыслящий человек (таксист) не будет стоять в пробках себе в убыток

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Олег Павлов

Evgeny
2

Во многом ситуация с убытками зависит от неадекватных цен на бензин, вот пусть с этим сперва разберутся, нефтяная держава. Но тут делать что-то надо, поэтому не подходит. Мешки ворочать – не метод Беглова и Ко, они по другой части.

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Super 72

3

Капитализм, что жалуются
Зато в остальное время дёшево

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Олег Павлов

3

Власти любят что-то красиво требовать от кого-то. Ещё надо было по классике пониженный коэффициент для яжматерей запросить.

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Alexandr Alimov

3

Я всегда охреневаю с того, как по тупому они пытаются зарегулировать рынок стреляя всем в ноги. Если не повышать цену, то ты тупо не вызовешь машину, их просто не будет. Цена повышается, чтобы отрегулировать спрос с предложением - это рыночный механизм. Так же и с этой пресловутой гречкой, если цена не повышается в период скачка спроса, на следующей день гречки просто не остается на прилавках и все. У нас все хотят, чтобы по указочке. 

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Путачок

3

Завтра запретят завышать свои требования по ЗП осле очередного скачка рубля))

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Александр Студенков

1

Теперь у таксистов будет меньше смысла откапываться в снегопад.

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Александр Распутин

Александр
0

Даже в высокий спрос сомнитеное решение ехать работать

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Александр Распутин

0

Удачи Питеру в поисках машины, нет счётчика нет спроса не будет и машин, для начала нужно было требовать адекватных цен до повышения, не знаю как в Питере у нас 7 руб км и постоянные ошибки в расчете стоимости, странно почему не требуют повышения когда за дорма едут

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