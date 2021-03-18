Власти Петербурга потребовали от агрегаторов не повышать цены на такси «во время нештатных ситуаций» Статьи редакции
Агрегаторы уже проверяет ФАС из-за повышения цен в снегопад в Москве.
Комитет по транспорту потребовал от агрегаторов такси не повышать цены на проезд во время нештатных ситуаций. Повышение цен он называет «необоснованным и недопустимым». Теперь руководителям агрегаторов предстоит в кратчайшие сроки принять меры по недопущению повышения цен на свои услуги.
«Данная ценовая политика лишает многих пассажиров доступных поездок. Прошу незамедлительно принять исчерпывающие меры для недопущения подобных ситуаций», — заявил председатель комитета Кирилл Поляков.
Поводом стало повышение цен 11 марта, когда из-за задымления закрыли движение поездов по «зелёной» ветке метро. Как сообщает комитет, у некоторых из них цены выросли сразу в три раза.
После приостановки движения поездов в метро жители Петербурга действительно жаловались на цены в такси, пишет «Бумага». Некоторые из рассказывали, что для проезда до соседней станции метро нужно было потратить около 1 тысячи рублей.
На момент написания заметки в «Яндекс.Такси» и «Ситимобиле» не ответили на запрос vc.ru о комментарии.
- В феврале ФАС решила проверить «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и других после повышения цен во время снегопада в Москве. Тем не менее, в службе сказали, что на рынке такси работает такая схема: «чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги».
Очень сомнительное решение на самом деле. Ну то есть с одной стороны логика властей понятна, а с другой - ну уберут в следующий раз все коэффициенты, поездка будет стоить вместо 1000р условные 300р в условиях высокого спроса, таксисты посмотрят на перспективы возить людей за эти 300р, уйдут с линии агрегатора и будут людей возить от бордюра за кэш себе в карман, при этом итоговый ценник будет зависеть исключительно от фантазии конкретного таксиста.
Ну какую-то нагрузку социальную Яндекс же должен нести, не только же 30% себе забирать? Автобусам тоже по утрам возить 1 человека не в кайф )
Абсолютно верно. Если толпа вышла, то с какого цены повышаются? Пусть просто не будет машин, кто первый заказал, того и тапки, но цена должна быть одинаковой. А то яндекс совсем берега потерял со своей погоней за прибылью.
"Пусть просто не будет машин" отличное решение проблемы, ага. В итоге те, кому срочно будет нужна машина, не смогут вызвать ее ни за какие деньги
почему не смогут вызывать ее ни за какие деньги? думаете майбахи расхватают по тарифу элит?
Если бы был резерв автобусов на такой случай - то большинство поехало бы на них.
А то развалили сеть НОТ-а в городе, замкнув многие маршруты на станции метро, а теперь перекладывают проблемы на плечи коммерческих компаний.
С какой радости цена должна быть одинаковой всегда? Вы видимо как и власти Петербурга не очень понимаете, что мы живём в рамках рыночной экономики.
Агрегаторы какие хотят, такие цены и устанавливают. Не вы, не я, не власти, не можем рассказывать им, какую ценовую политику им соблюдать.
Дак проходили уже в совке. Кто очередь отстоял - того и суповой набор, зато цены стабильные.
Я, конечно же, не в восторге от Яндекса, но, к примеру, вот вы взяли "тапки" первым, а рядом стою я, мёрзну... И мне, как минимум, хотелось бы иметь выбор: стоять дальше мёрзнуть или уехать, хоть и по завышенной цене.
Примерно так и работает 🤷🏻♂️
Хорошо приложили!
Ведь правда, количество таксистов на линии не зависит от цены.
Надеюсь вы тоже стебетесь, если нет то количество напрямую зависит от стоимости, работать ради работы нет смысла
педрон усатый за три года кроме откатов с тротуарной плиткой ничего не сделал, а теперь просит там чето у кого-то. его завышение цен на ОТ в полтора раза не помогло бюджету, чтоб избежать коллапсов от этих внештатных ситуаций
В итоге в снегопад будут ждать автобуса, так как ни один здраво мыслящий человек (таксист) не будет стоять в пробках себе в убыток
Во многом ситуация с убытками зависит от неадекватных цен на бензин, вот пусть с этим сперва разберутся, нефтяная держава. Но тут делать что-то надо, поэтому не подходит. Мешки ворочать – не метод Беглова и Ко, они по другой части.
Власти любят что-то красиво требовать от кого-то. Ещё надо было по классике пониженный коэффициент для яжматерей запросить.
Я всегда охреневаю с того, как по тупому они пытаются зарегулировать рынок стреляя всем в ноги. Если не повышать цену, то ты тупо не вызовешь машину, их просто не будет. Цена повышается, чтобы отрегулировать спрос с предложением - это рыночный механизм. Так же и с этой пресловутой гречкой, если цена не повышается в период скачка спроса, на следующей день гречки просто не остается на прилавках и все. У нас все хотят, чтобы по указочке.
Теперь у таксистов будет меньше смысла откапываться в снегопад.
Удачи Питеру в поисках машины, нет счётчика нет спроса не будет и машин, для начала нужно было требовать адекватных цен до повышения, не знаю как в Питере у нас 7 руб км и постоянные ошибки в расчете стоимости, странно почему не требуют повышения когда за дорма едут
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