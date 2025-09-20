Аэропорты Берлина, Брюсселя и Лондона массово стали задерживать и отменять рейсы из-за кибератаки на поставщика услуг для регистрации и посадки на самолёт

Сами аэропорты целью атаки не были.Источник: ReutersУ Collins Aerospace возникла «техническая проблема», сообщили в лондонском аэропорту Хитроу. Компания предоставляет авиакомпаниям системы регистрации и посадки пассажиров на рейс.Пока она работает над решением проблемы, пассажирам рекомендовали уточнять статус своего рейса у авиакомпании.По данным DPA, на неназванного европейского поставщика услуг для регистрации и посадки совершили кибератаку — из-за этого пострадали сотрудничающие с ним аэропорты, в том числе берлинский.Как пишет Reuters, в аэропорту Брюсселя пришлось регистрировать пассажиров вручную. Из-за этого возникнут отмены и задержки рейсов, говорят в брюссельском аэропорту. Какой масштаб проблемы — не уточняют.Аэропорт Берлина предупредил, что из-за «технической проблемы» у провайдера, работающего по всей Европе, время ожидания при регистрации вырастет. Пассажиров просят приезжать заранее.#новости