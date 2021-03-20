Транспорт
Евгения Евсеева

«Аэрофлот» решил продолжить практику полётов «в никуда» Статьи редакции

8 марта авиаперевозчик запустил рейс из Москвы в Москву — пассажиры смотрели фильм и дегустировали вино.

«Аэрофлот» для дополнительного заработка решил продолжить полёты «в никуда» — рейсы, пассажиры которых после перелёта возвращаются в пункт вылета. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов в интервью «России 1».

«Мы продумываем эту программу. Возможно, это будут рейсы: взлетел в Москве, а приземлился пока неизвестно где. "Билет в никуда". Вышел, погулял, размялся и полетел обратно. Такие вещи людей в принципе интересуют», — отметил Полубояринов.

«Аэрофлот» вместе с Simple запустил рейс из Москвы в Москву — полёт прошел 8 марта, пассажиры дегустировали вино и смотрели фильм.

В марте «Аэрофлот» отчитался о чистом убытке в 123 млрд рублей по итогам 2020 года. В 2019 году компания получила 13,5 млрд рублей чистой прибыли.

  • Авиакомпании запускают необычные рейсы на фоне снижения пассажиропотока из-за пандемии Covid-19. В начале декабря 2020 года «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запустила рейс из Внуково во Внуково, тогда билеты раскупили за несколько минут.
  • В марте в Австралии запустили «таинственные рейсы» по стране — узнать пункт назначения можно только при посадке. Авиакомпания даёт подсказки, чтобы пассажиры могли взять подходящий багаж.

#аэрофлот #авиаперелёты #новость

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Paavo Ulmanis

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Скоро: полеты вникуда без взлёта: посиди в самолёте, и перевозка окончена.

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Misha Khapov

Paavo
17

В идеале, конечно, "Купи билет и сиди дома". Но людей надо к этому подготовить. 

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Иван Николаев

Misha
0

А еще лучше - купи билет, приедь в колонию и сиди

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Сергей Милосердов

Paavo
1

Без пилота.

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Paavo Ulmanis

Сергей
0

Главная издержка же кроме топлива.

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Ленинский Орзэмэс

Paavo
0

NFT-флот

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Трезвый дебаркадер

Paavo
0

в сингапуре такая хрень

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m1nuv8

5

Чтот не понимаю этого прикола при открытых городах. Бери и покупай доместик куда хошь, заодно родную страну посмотришь :-\

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Станислав Антохи

m1nuv8
0

Доместос? 

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Shoo

m1nuv8
0

Лучше КРОТа сразу. 

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Евгений Пыхтин

0

Можно сделать платную доп.опцию - возможность порулить самолетом.

Ответить

Культурный пистолет

Евгений
3

Не смешно тем, кто помнит, как сын пилота порулил. 

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greg chudnoff

1

Чисто теоретически, полет в никуда вполне возможен. Представим себе ситуацию, когда самолет Аэрофлота сразу после взлета попадает в черную дыру, образовавшуюся в бюджете авиакомпании после кассового разрыва. Возникает парадоксальное явление - билеты оплачены, а свести баланс после всех проводок в принципе не представляется возможным. Законодательство на этот счет хранит молчание. Таким образом, пассажиры попадают в тупиковое измерение, где нет координат (ноль), а время течет в себя, то есть, фактически попадают в никуда без шансов вернуться в исходную точку полета. Паспортов-то нет, а таможня осталась в предыдущей системе координат. Определенно, гипотеза достойна внимания Нобелевского комитета

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Алексей Смирнов

0

Сколько же у них техники простаивает без дела, если даже такой дичью решили заняться...

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Denis Krivonosov

Алексей
1

Вы только проснулись и не знаете ситуауию в авиации?

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Ленинский Орзэмэс

Алексей
0

"Ищи лоха", пондемия-эдишен

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Denis Krivonosov

Ленинский
0

Если у людей есть на это деньги, то врятли они лохи. Какое-то у вас странное понимание слова лох

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Василий Быков

0

Звучит, конечно, необычно. Вот интересно, как стоимость билета определяться будет? Москва - Питер не тоже самое, что Москва - Магадан, допустим. Фиксированная плата какая-то?

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Виталий Петровский

0

Ну да, у нас же топливо бесконечное и делается из пердежа в кресло самолёта, как же я ненавижу всех таких растратчиков ресурсов, уволил бы инициаторов таких идей в раз. Летать туда откуда вылетел, пздц блть

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