«Аэрофлот» решил продолжить практику полётов «в никуда» Статьи редакции
8 марта авиаперевозчик запустил рейс из Москвы в Москву — пассажиры смотрели фильм и дегустировали вино.
«Аэрофлот» для дополнительного заработка решил продолжить полёты «в никуда» — рейсы, пассажиры которых после перелёта возвращаются в пункт вылета. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов в интервью «России 1».
«Мы продумываем эту программу. Возможно, это будут рейсы: взлетел в Москве, а приземлился пока неизвестно где. "Билет в никуда". Вышел, погулял, размялся и полетел обратно. Такие вещи людей в принципе интересуют», — отметил Полубояринов.
«Аэрофлот» вместе с Simple запустил рейс из Москвы в Москву — полёт прошел 8 марта, пассажиры дегустировали вино и смотрели фильм.
В марте «Аэрофлот» отчитался о чистом убытке в 123 млрд рублей по итогам 2020 года. В 2019 году компания получила 13,5 млрд рублей чистой прибыли.
- Авиакомпании запускают необычные рейсы на фоне снижения пассажиропотока из-за пандемии Covid-19. В начале декабря 2020 года «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запустила рейс из Внуково во Внуково, тогда билеты раскупили за несколько минут.
- В марте в Австралии запустили «таинственные рейсы» по стране — узнать пункт назначения можно только при посадке. Авиакомпания даёт подсказки, чтобы пассажиры могли взять подходящий багаж.
Скоро: полеты вникуда без взлёта: посиди в самолёте, и перевозка окончена.
В идеале, конечно, "Купи билет и сиди дома". Но людей надо к этому подготовить.
Без пилота.
Чтот не понимаю этого прикола при открытых городах. Бери и покупай доместик куда хошь, заодно родную страну посмотришь :-\
Можно сделать платную доп.опцию - возможность порулить самолетом.
Чисто теоретически, полет в никуда вполне возможен. Представим себе ситуацию, когда самолет Аэрофлота сразу после взлета попадает в черную дыру, образовавшуюся в бюджете авиакомпании после кассового разрыва. Возникает парадоксальное явление - билеты оплачены, а свести баланс после всех проводок в принципе не представляется возможным. Законодательство на этот счет хранит молчание. Таким образом, пассажиры попадают в тупиковое измерение, где нет координат (ноль), а время течет в себя, то есть, фактически попадают в никуда без шансов вернуться в исходную точку полета. Паспортов-то нет, а таможня осталась в предыдущей системе координат. Определенно, гипотеза достойна внимания Нобелевского комитета
Сколько же у них техники простаивает без дела, если даже такой дичью решили заняться...
Ленинский Орзэмэс
"Ищи лоха", пондемия-эдишен
Если у людей есть на это деньги, то врятли они лохи. Какое-то у вас странное понимание слова лох
Звучит, конечно, необычно. Вот интересно, как стоимость билета определяться будет? Москва - Питер не тоже самое, что Москва - Магадан, допустим. Фиксированная плата какая-то?
Ну да, у нас же топливо бесконечное и делается из пердежа в кресло самолёта, как же я ненавижу всех таких растратчиков ресурсов, уволил бы инициаторов таких идей в раз. Летать туда откуда вылетел, пздц блть
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