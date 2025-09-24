Американец разработал сайт для отслеживания местоположения дорожных инспекторов в Сан-Франциско — чтобы жители могли избежать штрафов за неправильную парковку

Через несколько часов местные власти попытались ограничить доступ к данным, но разработчик заявил, что нашёл лазейку.Источник: @rtwlzРайли Уолц запустил сайт 23 сентября 2025 года и рассказал об этом в соцсетях. Визуально он напоминает сайт Find My от Apple для поиска своих устройств. Публикация Уолца меньше чем за сутки набрала 4,5 млн просмотров в X.Разработчик заметил, что на городском сайте для оплаты штрафов за парковку в Сан-Франциско можно получить копию любого из них по идентификационному номеру. При этом номера штрафов идут последовательно. Уолц написал скрипт, который каждые несколько секунд отправлял запросы на сайт, «предсказывая» номер следующего штрафа.Это позволило получать информацию о штрафах через «несколько секунд» после того, как их выписали, и автоматически добавлять на карту последнее известное местоположение каждого инспектора.На сайте также появился рейтинг «самых продуктивных» инспекторов — его лидер за неделю выписал штрафов более чем на $15 тысяч, пишет The San Francisco Standard.Через несколько часов после публикации Уолца городские власти ограничили доступ к данным о штрафах. Однако Уолц заявил, что нашёл лазейку для доступа к информации. Сейчас на сайте отображается информация о двух штрафах, выписанных за последний час.Разработчик также заявил, что сделает все данные доступными для скачивания в виде таблицы, чтобы жители понимали, в каких частях города можно получить штраф с большей вероятностью.Первым внимание на новость обратил Никита Лихачёв.#новости