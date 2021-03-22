YouDrive запустил в Петербурге аренду машин под такси Статьи редакции
Аренда на восемь часов стоит от 799 рублей.
YouDrive Business заработал в Санкт-Петербурге, сообщили vc.ru в компании. Он позволяет водителям арендовать машину от восьми часов до суток.
В сервисе могут зарегистрироваться индивидуальные предприниматели и физлица, которые работают через любые агрегаторы. Аренда стоит от 799 рублей за восемь часов. Взять автомобиль в Петербурге можно через приложение — пока только в Google Play.
В приложении необходимо выбрать удобный временной промежуток и приехать на площадку YouDrive на улице Оптиков, дом 1. На площадке водитель проходит медицинский осмотр, а затем подписывает электронный акт сдачи-приема машины через мобильное приложение. Это занимает не более 10 минут, говорят в компании.
Клиенты могут арендовать BMW Series 2 Active Tourer, но в компании обещают расширить линейку в 2021 году. Вопросы техобслуживания и страховки решает YouDrive, а мойкой занимается водитель, но есть партнёрские пункты, где мыть машину можно будет бесплатно.
С 2018 года YouDrive Business работал только в Москве. По собственным данным компании, сервисом воспользовались более 20 тысяч водителей, с января по март 2021 года было совершено более 3 тысяч поездок.
Из хороших новостей: 799 рублей за 8 часов
Из отличных: аренда машин не под жилье
Кто пользовался реально? Какие минусы есть? Сходится ли экономика в итоге? А то реально выглядит слишком дешево.
Ага, а как быть с опознавательными знаками? Когда такси вызываешь понимаешь что это такси, плюс там всякие требования есть в виде наличия люстры и ещё чего))
Кто сказал что там что-то заработало? Вы сами то понимаете о чем пишете?
Блоги компаний
Показать еще