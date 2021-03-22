Транспорт
Рая Хачатрян

YouDrive запустил в Петербурге аренду машин под такси Статьи редакции

Аренда на восемь часов стоит от 799 рублей.

YouDrive Business заработал в Санкт-Петербурге, сообщили vc.ru в компании. Он позволяет водителям арендовать машину от восьми часов до суток.

В сервисе могут зарегистрироваться индивидуальные предприниматели и физлица, которые работают через любые агрегаторы. Аренда стоит от 799 рублей за восемь часов. Взять автомобиль в Петербурге можно через приложение — пока только в Google Play.

В приложении необходимо выбрать удобный временной промежуток и приехать на площадку YouDrive на улице Оптиков, дом 1. На площадке водитель проходит медицинский осмотр, а затем подписывает электронный акт сдачи-приема машины через мобильное приложение. Это занимает не более 10 минут, говорят в компании.

Клиенты могут арендовать BMW Series 2 Active Tourer, но в компании обещают расширить линейку в 2021 году. Вопросы техобслуживания и страховки решает YouDrive, а мойкой занимается водитель, но есть партнёрские пункты, где мыть машину можно будет бесплатно.

С 2018 года YouDrive Business работал только в Москве. По собственным данным компании, сервисом воспользовались более 20 тысяч водителей, с января по март 2021 года было совершено более 3 тысяч поездок.

#новость #youdrive

1232 просмотров
9 9 комментариев
9
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","youdrive"], "comments": 9, "likes": 9, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 223662, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 22 Mar 2021 14:38:42 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Артем Баранов

10

Так это дешевле каршеринга 😎 пойду потаксую себя

Ответить

Ilya Brin

4

Из хороших новостей: 799 рублей за 8 часов
Из отличных: аренда машин не под жилье

Ответить

Max Pashkov

3

Кто пользовался реально? Какие минусы есть? Сходится ли экономика в итоге? А то реально выглядит слишком дешево.

Ответить

ГЛЯНЕМ КАК

Max
0

Само собой, наверное, бензин))

Ответить

Defacto

0

Ага, а как быть с опознавательными знаками? Когда такси вызываешь понимаешь что это такси, плюс там всякие требования есть в виде наличия люстры и ещё чего))

Ответить

YouDrive

Defacto
1

Люстры нет, но вот оклейка такси на месте ;) 

Ответить

Литературный Данила

0

Как осуществляется проезд таких автомобилей по выделенке? 

Ответить

Kirill Zhikulin

Литературный
1

С чёрным мерседесом и мигалкой впереди

Ответить

Андрей Арсенович

–1

Кто сказал что там что-то заработало? Вы сами то понимаете о чем пишете?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Bercut
Подписан
Отписаться
Обновление Google Cloud, новый проект Huawai и развитие OpenRAN - читайте мировые ИТ-новости ​февраля
Делобанк
Подписан
Отписаться
ИП! Начал заниматься другим делом — поменяй ОКВЭД, не то налоговая оштрафует
Admitad
Подписан
Отписаться
Как CPA помогает малому и среднему бизнесу увеличить продажи: реальные кейсы
У вас средний или малый бизнес, который вы хотите продвигать в интернете, а с чего начать — не знаете? Или так: вы уже…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Джоуи Вин
за день
Питание спортивное? Спортивное! Железо организму нужно? Нужно! Какие могут быть вопросы?
Grow Food: нашёл кусок металла в котлете
Тэш
за неделю
Как же я устала от снобизма недалёких людей от ИТ. Я в ИТ ради наживы (¬ ◡ ¬ ). Я люблю деньги. Надоело читать про нашу богоизбранность. Мне просто повезло удачно прийти в профессию в которой, на фоне бедности страны…
Почему ты не станешь программистом, пройдя курс за 2 или 5 месяцев. Спойлер – за 9 тоже

Комментарии

Anton Reut

Дональд Трамп через «два-три…

Mojo

Почему UX важен: как рассчитать…

Oleg Makarov

Создал бизнес с 6000 рублей и…

Денис Демидов

«Лучше быть безработным…

Aik Music

Правительство начнёт платить…

Савва

Создал бизнес с 6000 рублей и…

Федор Сергиенко

Водитель доставки "Ситимобил…

Станислав Назаров

Каким должен быть бренд для…

Илья Попов

NFT - новое модное увлечение

Roman Kuvshinnikov

Правительство начнёт платить…

Anton Reut

Дональд Трамп через «два-три…

Eugene Danilov

Браузер «для работы» Sidekick…

Повелитель Ондатр

О том, как Сбербанку плевать на…

Dmitry Profxteam

Каким должен быть бренд для…

Kirill Zhikulin

YouDrive запустил в Петербурге…

qlskid

Двадцать компаний потребовали…

Андрей Шаповалов

Самая большая подборка бизнес…

Повелитель Ондатр

Создал бизнес с 6000 рублей и…

Денис Демидов

«Лучше быть безработным…

Julian Russinhoff

Маркетплейсы убивают бизнес. 3…
null