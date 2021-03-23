Ford запустит первое в России серийное производство электромобилей в 2022 году Статьи редакции
К 2022-2023 годам на электрогрузовиках можно будет ездить только в Москве, Петербурге и Казани.
- В 2022 году представитель Ford в России, компания «Соллерс», планирует запустить производство электрического грузовика Ford E-Transit, пишет «Коммерсантъ». Пока в стране электромобили серийно не производились, отмечает издание.
- Электрический Ford Transit будут собирать параллельно с дизельной платформой. Останавливать производство платформ с двигателем внутреннего сгорания компания не будет, просто «постепенно откажется» от него.
- «Соллерс» прогнозирует, что к 2022-2023 годам 1,5% малотоннажных грузовых автомобилей в России будут электрическими, а к 2025 году — 4%. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting называет эту оценку реалистичной, пишет издание.
- В «Солларсе» заявили, что уже видят спрос на электромобили — в основном от сегмента электронной коммерции и представителей международных компаний, использующих грузовики для внутригородской доставки.
- Электродвигатель поможет клиентам снизить затраты на эксплуатацию — электрический грузовик на 40% экономичнее дизельной версии, отмечают в «Солларсе».
- Ездить на электромобилях можно будет только в пределах зон с наиболее высокой плотностью населения и объемами внутригородской логистики, отмечает издание. К 2022-2023 годам их выпустят в Москве, Петербурге и Казани, а к 2025 году в Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
Тесла когда завод построит?
Лучше бы вернули в России производство фокусы и эксплореры
Эх, моего города нет, а ведь считается миллиоником. Кроме автомобилей было бы хорошо, если бы и зарядить везде можно было электромобиль.
В 2022-2023 годах на электрогрузовиках можно будет ездить только в Москве, Петербурге и Казани
Ездить на электромобилях можно будет только в пределах зон с наиболее высокой плотностью населения и объемами внутригородской логистики, отмечает издание.
А если выехать за пределы зоны - всему пизда, всё взорвётся?
Чё за бредовые формулировки (¬_¬ )
В то же время в «Соллерсе» признают, что применение машин будет ограниченным — в пределах зон с наиболее высокой плотностью населения и объемами внутригородской логистики. В 2022–2023 годах это Москва, Петербург, Казань, к 2025 году — Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.
Чтобы поддержать распространение электрических LCV, «Соллерс» предлагает в этих регионах предоставить им доступ в центр городов без ограничений, разрешить движение по выделенным полосам и бесплатный проезд по платным участкам дорог.
Начало хорошее, но скорее всего выпускать планируют под гостендеры. Частникам не потянуть покупку такой машины.
Ну, если у нас уже сборку открывают, значит россияне стали дешевле китайцев по оплате труда..
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