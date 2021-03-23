Транспорт
Рая Хачатрян

Ford запустит первое в России серийное производство электромобилей в 2022 году Статьи редакции

К 2022-2023 годам на электрогрузовиках можно будет ездить только в Москве, Петербурге и Казани.

  • В 2022 году представитель Ford в России, компания «Соллерс», планирует запустить производство электрического грузовика Ford E-Transit, пишет «Коммерсантъ». Пока в стране электромобили серийно не производились, отмечает издание.
  • Электрический Ford Transit будут собирать параллельно с дизельной платформой. Останавливать производство платформ с двигателем внутреннего сгорания компания не будет, просто «постепенно откажется» от него.
  • «Соллерс» прогнозирует, что к 2022-2023 годам 1,5% малотоннажных грузовых автомобилей в России будут электрическими, а к 2025 году — 4%. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting называет эту оценку реалистичной, пишет издание.
  • В «Солларсе» заявили, что уже видят спрос на электромобили — в основном от сегмента электронной коммерции и представителей международных компаний, использующих грузовики для внутригородской доставки.
  • Электродвигатель поможет клиентам снизить затраты на эксплуатацию — электрический грузовик на 40% экономичнее дизельной версии, отмечают в «Солларсе».
  • Ездить на электромобилях можно будет только в пределах зон с наиболее высокой плотностью населения и объемами внутригородской логистики, отмечает издание. К 2022-2023 годам их выпустят в Москве, Петербурге и Казани, а к 2025 году в Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

#новость #ford

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Yury Kotov

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Тесла когда завод построит?

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Pavel Kondakov

Yury
10

Марс, как рынок сбыта - приоритетнее. Поэтому сначала там.

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MEGAtraXXXer666

Yury
7

Никогда.

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Dmitry Pushkin

Yury
4

Когда ё мобиль продаст свой первый миллион автомобилей в России

Ответить

Евгений Бв

Yury
2

Как мы понимаем, вы купили акций Тесла на все деньги за 880?) 

Ответить

Антон

Yury
1

Когда Россия в Евросоюз вступит 

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Чит Чат

2

Убийца Газели

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Alexey Therm

2

дальше как в гта, город еще не открыт 

Ответить

Антон

1

Лучше бы вернули в России производство фокусы и эксплореры 

Ответить

Михаил М

Антон
0

зачем? дерьмовее фокусов трудно что-то подобрать, плюс цена неадекватная на них была.

Ответить

Elvira Timiryaeva

Антон
0

Почему только их? А Кугу и Мондео?..

Ответить

Антон

Elvira
0

Куга кстати да. 

Внеси в список.

Ответить

Владимир .

1

Эх, моего города нет, а ведь считается миллиоником. Кроме автомобилей было бы хорошо, если бы и зарядить везде можно было электромобиль. 

Ответить

Vasiliy Gorin

1

В 2022-2023 годах на электрогрузовиках можно будет ездить только в Москве, Петербурге и Казани

Ездить на электромобилях можно будет только в пределах зон с наиболее высокой плотностью населения и объемами внутригородской логистики, отмечает издание.

А если выехать за пределы зоны - всему пизда, всё взорвётся?
Чё за бредовые формулировки (¬_¬ )

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Алексис Второй

Vasiliy
0

В то же время в «Соллерсе» признают, что применение машин будет ограниченным — в пределах зон с наиболее высокой плотностью населения и объемами внутригородской логистики. В 2022–2023 годах это Москва, Петербург, Казань, к 2025 году — Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.

 Чтобы поддержать распространение электрических LCV, «Соллерс» предлагает в этих регионах предоставить им доступ в центр городов без ограничений, разрешить движение по выделенным полосам и бесплатный проезд по платным участкам дорог.

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Канищев Максим

0

Начало хорошее, но скорее всего выпускать планируют под гостендеры. Частникам не потянуть покупку такой машины.

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Царский космос

0

Приятно, что Самару в список добавили

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Aziz Azizov

0

Ну, если у нас уже сборку открывают, значит россияне стали дешевле китайцев по оплате труда..

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Канищев Максим

Aziz
0

Нет. У нас просто заградительные пошлины.

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